Semnături depuse la Guvern pentru reglementarea Uber, Bolt și Clever. Șoferii sunt vânați în trafic

Peste 400.000 de români au semnat o petiţie care cere Guvernului să adopte urgent măsuri pentru intrarea în legalitate a firmelor ride-sharing. Documentul a fost depus la Palatul Victoria. Unii dintre şoferii Uber, Bolt şi Clever susţin că au fost victime ale unor înscenări, în urma cărora au primit amenzi imense.

Oana Mihai, şofer ridesharing: Aş vrea, ca şi ceilalţi, să se reglementeze odată situaţia noastră şi să ne simţim total în legalitate.

La doar o zi după adoptarea ordonanţei privind taximetria, Oana Mihai a rămas fără plăcuţele de înmatriculare şi a fost amendată cu 1.000 de lei.

Oana Mihai, şofer ridesharing: Am primit o comandă, am onorat-o şi era o înscenare. Am fost oprită după 100 de metri, două echipaje de poliţie.

Reprezentanţii celor trei platforme de ridesharing, Uber, Clever şi Bolt, au depus la Guvern, în mod simbolic, 15.000 dintre cele peste 400.000 de semnături strânse printr-o petiţie prin care se cere reglementarea ridesharing-ului în România.

Cătălin Codreanu, preşedintele Coaliţei pentru Economie Digitală: „Prin acest demers simbolic ne dorim ca Guvernul să audă vocea utilizatorilor şi consumatorilor şi să grăbească legiferarea acestui segment care deja trenează de mai bine de două luni de zile.”

De aproape o lună, şoferii care utlizează aplicaţiile de ridesharing susţin că sunt vânaţi de oamenii legii, iar unii dintre ei au rămas fără singura sursă de venit. Şi clienţii au de suferit.

Bogdan Cucu, şofer ridesharing: Am preluat o comandă la Piaţa Alba Iulia, la câţiva metri pasagerul a deschis geamul şi a început să facă cu mâna la maşina poliţiei. El a spus că a făcut o comandă prin Uber, că a plătit cursa cash, dar eu nu am luat niciun ban de la domnul.

Vlad Ceauşu, şofer ridesharing: Afectat financiar, practic. Mi s-au luat numerele de înmnatriculare, nu mai am mijloc de transport.

Cătălin Codreanu, preşedintele Coaliţei pentru Economie Digitală: „La nivel naţional, pentru cele trei platforme sunt peste o sută de şoferi sancţonaţi, majoritatea dintre ei au plăcuţele de înmatriculare ridicate. Sunt mai puţin de jumătate de şoferi pe traseu, iar timpii sunt de aproape patru ori mai mari decât într-o zi normală. Tariful unei curse e de 3-4 ori decât o zi normală.”

Taximetriştii cer în continuare interzicerea acestor platforme, în timp ce clienţii continuă să folosească metode alternative de transport.

Client: Se cunoaşte o diferenţă cu privire la modul în care călătoreşti, la modul în care eşti considerat în ipostaza de client.

Taximetrist: Ar trebui taximetria să rămână taximetrie şi ridesharing-ul să se ducă de unde a venit. Şi dacă se vrea să dispară aceşti taximetrişti care fac preţuri şi toate astea, lumea să facă reclamaţii la primările, la poliţie şi atunci totul va fi extraordinar de bine.

Şoferii care utilizează aplicaţiile Uber, Bolt şi Clever riscă amenzi de până la 5000 de lei.