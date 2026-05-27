Live TV

Sindicaliștii avertizează că sistemul feroviar se apropie de o criză fără precedent

Data publicării:
cale ferata
Foto: Facebook/CFR Infrastructura

Federaţia Naţională Feroviară Mişcare Comercial Vagoane avertizează că infrastructura feroviară din România se apropie de un punct critic, în contextul blocării Bugetului de Venituri şi Cheltuieli al CNCF CFR SA pentru anul 2026 şi al discuţiilor privind reducerea programului de lucru pentru angajaţi.

Potrivit unui comunicat al organizaţiei sindicale,preluat de Agerpres, măsurile privind „reforma, eficientizarea şi reducerea costurilor” riscă să împingă sistemul feroviar „într-o criză fără precedent", pe fondul degradării infrastructurii, al creşterii restricţiilor de viteză, al investiţiilor insuficiente şi al deficitului major de personal.

„Datele oficiale arată că sistemul feroviar funcţionează deja prin suprasolicitarea personalului existent, în special în activităţile direct legate de siguranţa circulaţiei şi exploatarea infrastructurii”, susţin sindicaliştii.

Aceştia afirmă că reducerea programului de muncă ridică probleme serioase privind siguranţa circulaţiei şi capacitatea de intervenţie, în condiţiile în care mii de ore suplimentare sunt efectuate lunar pentru menţinerea funcţionării sistemului.

Federaţia atrage atenţia că documentele de fundamentare ale proiectului de buget recunosc insuficienţa fondurilor pentru întreţinere, reparaţii şi investiţii, precum şi lipsa resurselor necesare pentru menţinerea infrastructurii în condiţii normale de exploatare.

Sindicaliştii mai susţin că blocarea bugetului produce deja efecte precum blocaje operaţionale, întârzierea lucrărilor, imposibilitatea asumării unor programe coerente de întreţinere şi accentuarea incertitudinii pentru salariaţi.

De asemenea, infrastructura feroviară nu poate funcţiona prin improvizaţie administrativă şi măsuri de austeritate aplicate personalului care ţine sistemul în viaţă, atrag atenţia sindicaliştii.

„Înainte de a vorbi despre «costuri» şi «reforme», trebuie spus adevărul: sistemul feroviar românesc funcţionează astăzi datorită oamenilor care lucrează noaptea, în weekenduri şi sărbători, în condiţii tot mai dificile, pentru a menţine infrastructura operaţională şi pentru a asigura siguranţa circulaţiei. Domnilor preşedinţi de partide, lăsaţi pentru un moment conflictele şi calculele politice şi priviţi cu responsabilitate spre starea infrastructurii feroviare din România. Este foarte greu să reconstruieşti un sistem strategic după ce a fost degradat ani la rând prin subfinanţare, lipsă de investiţii şi decizii haotice”, au transmis reprezentanţii federaţiei sindicale în comunicat.

În acest context, organizaţia sindicală solicită aprobarea urgentă a unui buget „realist şi sustenabil”, asigurarea finanţării pentru întreţinere şi investiţii, renunţarea la măsurile care afectează activitatea operaţională şi deschiderea unui dialog social privind viitorul infrastructurii feroviare.

Totodată, Federaţia Naţională Feroviară Mişcare Comercial Vagoane îl cheamă la dialog pe ministrul interimar al Transporturilor şi Infrastructurii, Radu Miruţă, pentru identificarea unor soluţii privind finanţarea infrastructurii feroviare şi protejarea personalului din sistem.

Editor : B.E.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
An de vechime pentru pensie. Foto Getty Images
1
Un an de vechime la pensie va costa mai mult de la 1 iulie. Casa de Pensii anunță...
Avertizare meteo de furtuni.
2
Alerte de vreme rea: ANM a emis cod galben de furtuni, vijelii și vânt puternic. Zonele...
Alexander Lukashenko
3
Lukașenko se declară „îngrozit” de ideea ca Republica Moldova să se unească cu România...
Consultări susținute de președintele României, Nicușor Dan, cu delegația PNL, la Palatul Cotroceni, în București, 18 mai 2026.
4
Nicușor Dan i-a chemat, din nou, la negocieri pe Grindeanu și Bolojan. Ce variantă de...
Dmitri Medvedev
5
Mesajul lui Dmitri Medvedev, după ce UE a ignorat avertismentul Rusiei cu atacuri în...
Ferrari și-a lansat prima mașină electrică și a pierdut 4,6 miliarde de euro în 24 de ore! ”Arată ca un autobuz”
Digi Sport
Ferrari și-a lansat prima mașină electrică și a pierdut 4,6 miliarde de euro în 24 de ore! ”Arată ca un autobuz”
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
cnair
Curtea de Apel suspendă un ordin dat de Radu Miruță: Proiectele de infrastructură nu vor mai fi transferate de la CNAIR la CNIR
radu miruta
Radu Miruţă dă asigurări că proiectele PNRR de la Apărare vor fi încheiate, dar spune că la Transporturi există semne de întrebare
Radu Miruță.
Radu Miruță anunță că lucrează pentru ca noua lege a salarizării să nu afecteze negativ militarii: „Așteptările sunt mari”
BUCURESTI - SANITAS - CONFERINTA DE PRESA - 17 IAN 2024
Sindicaliștii din Sănătate, protest joi la Ministerul Muncii: Forma publicată e cea mai proastă variantă a viitoarei legi a salarizării
INSTANT_LEGEA_SALARIZARII_05_INQUAM_Photos_Octav_Ganea
Dragoș Pîslaru, către sindicate, după publicarea legii salarizării: De ce n-au pus presiune când era un guvern cu puteri depline?
Recomandările redacţiei
Strâmtoarea Ormuz
Strâmtoarea Ormuz se va redeschide în termen de o lună, iar Marina...
incendiu prtovocat de drone explozive la kiev
Reacția MAE român după amenințările Moscovei pentru diplomații de la...
Map of Moldova, Europe, European Union, with state borders, capital cities, rivers and seas, capital Chisinau, close up
Bruxelles-ul are, în sfârșit, un calendar pentru aderarea Republicii...
tomac face declaratii
Ce a răspuns Eugen Tomac, întrebat dacă va accepta nominalizarea...
Ultimele știri
Triplă crimă în Târgu Jiu: O bunică și cei doi nepoți ai săi au fost găsiți morți în apartamentul în care locuiau
Ruptura dintre Meloni, Trump și Netanyahu: Italia schimbă tonul față de SUA și Israel
Un petrolier rus care urma să ajungă în Cuba și-a schimbat cursul după mai multe săptămâni petrecute pe mare
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Ilie Bolojan și latura pe care românii o văd rar. Dezvăluirea despre soție, telefonul zilnic către mama sa...
Cancan
Nicoleta Luciu, în centrul dezvăluirilor făcute de Sile Cămătaru: ,,A fost doar o..''
Fanatik.ro
Shakira, aprecieri la adresa fostului iubit. Ce a spus despre relația cu Gerard Pique, la 4 ani de la...
editiadedimineata.ro
Papa Leon avertizează asupra imaginilor generate cu AI: „Un amplificator puternic al dezinformării”
Fanatik.ro
Încă o lovitură pentru CFR Cluj după plecarea lui Pancu: FIFA i-a dat interdicție la transferuri! Despre ce...
Adevărul
„Mi s-a scârbit". Dezvăluirile unei angajate de la un magazin de haine despre ce lasă clienții în cabinele de...
Playtech
Averea neaşteptată a lui Eugen Tomac. De ce este numit &quot;omul lui Băsescu&quot;, este dorit premier al...
Digi FM
Elevă de clasa a V-a, către ministrul Educației, atent mai mult pe telefon: „Voi ne interziceți telefoanele...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
Acord în timp record: oferta de 80 de milioane de euro a Barcelonei a fost acceptată și se dă prima mare...
Pro FM
Paris Jackson, despre relația cu tatăl ei, celebrul Michael Jackson: "Nu e treaba nimănui. El a fost cel mai...
Film Now
„Trebuia să rămână modest!” Russell Crowe, în centrul unor controverse după interacțiunea cu fanii din Paris...
Adevarul
Noile metode de înșelăciune care îi lasă pe bătrâni fără economii. Semnalele care ar trebui să ridice...
Newsweek
Instanța a spus dacă Armata e stagiu de cotizare în condiții speciale la pensie. 2.000.000 pensionari afectați
Digi FM
Tudor Chirilă, apariție rară alături de partenera sa. El și Iulia Mîzgan sunt împreună de 14 ani, au doi...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
Bryan Johnson, milionarul obsedat de tinerețe, a dezvăluit cele 41 de reguli după care își trăiește viața...
Digi Animal World
O studentă curajoasă, ședință foto de absolvire cu doi aligatori: “Nu sunt monștri sângeroși. Ar prefera să...
Film Now
„Mai bun decât un Emmy”. Ce notă i-a dat Brett Goldstein lui Jennifer Lopez pentru sărutul din noul film
UTV
Ianca, fiica lui Răzvan Simion, vorbește despre presiunea de a avea un tată celebru. „Am simțit adesea că...