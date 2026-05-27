Sindicaliștii avertizează că sistemul feroviar se apropie de o criză fără precedent

Federaţia Naţională Feroviară Mişcare Comercial Vagoane avertizează că infrastructura feroviară din România se apropie de un punct critic, în contextul blocării Bugetului de Venituri şi Cheltuieli al CNCF CFR SA pentru anul 2026 şi al discuţiilor privind reducerea programului de lucru pentru angajaţi.

Potrivit unui comunicat al organizaţiei sindicale,preluat de Agerpres, măsurile privind „reforma, eficientizarea şi reducerea costurilor” riscă să împingă sistemul feroviar „într-o criză fără precedent", pe fondul degradării infrastructurii, al creşterii restricţiilor de viteză, al investiţiilor insuficiente şi al deficitului major de personal.

„Datele oficiale arată că sistemul feroviar funcţionează deja prin suprasolicitarea personalului existent, în special în activităţile direct legate de siguranţa circulaţiei şi exploatarea infrastructurii”, susţin sindicaliştii.

Aceştia afirmă că reducerea programului de muncă ridică probleme serioase privind siguranţa circulaţiei şi capacitatea de intervenţie, în condiţiile în care mii de ore suplimentare sunt efectuate lunar pentru menţinerea funcţionării sistemului.

Federaţia atrage atenţia că documentele de fundamentare ale proiectului de buget recunosc insuficienţa fondurilor pentru întreţinere, reparaţii şi investiţii, precum şi lipsa resurselor necesare pentru menţinerea infrastructurii în condiţii normale de exploatare.

Sindicaliştii mai susţin că blocarea bugetului produce deja efecte precum blocaje operaţionale, întârzierea lucrărilor, imposibilitatea asumării unor programe coerente de întreţinere şi accentuarea incertitudinii pentru salariaţi.

De asemenea, infrastructura feroviară nu poate funcţiona prin improvizaţie administrativă şi măsuri de austeritate aplicate personalului care ţine sistemul în viaţă, atrag atenţia sindicaliştii.

„Înainte de a vorbi despre «costuri» şi «reforme», trebuie spus adevărul: sistemul feroviar românesc funcţionează astăzi datorită oamenilor care lucrează noaptea, în weekenduri şi sărbători, în condiţii tot mai dificile, pentru a menţine infrastructura operaţională şi pentru a asigura siguranţa circulaţiei. Domnilor preşedinţi de partide, lăsaţi pentru un moment conflictele şi calculele politice şi priviţi cu responsabilitate spre starea infrastructurii feroviare din România. Este foarte greu să reconstruieşti un sistem strategic după ce a fost degradat ani la rând prin subfinanţare, lipsă de investiţii şi decizii haotice”, au transmis reprezentanţii federaţiei sindicale în comunicat.

În acest context, organizaţia sindicală solicită aprobarea urgentă a unui buget „realist şi sustenabil”, asigurarea finanţării pentru întreţinere şi investiţii, renunţarea la măsurile care afectează activitatea operaţională şi deschiderea unui dialog social privind viitorul infrastructurii feroviare.

Totodată, Federaţia Naţională Feroviară Mişcare Comercial Vagoane îl cheamă la dialog pe ministrul interimar al Transporturilor şi Infrastructurii, Radu Miruţă, pentru identificarea unor soluţii privind finanţarea infrastructurii feroviare şi protejarea personalului din sistem.

