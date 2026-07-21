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Sindicatul Tarom solicită demiterea Consiliului de Administraţie: Țintele financiare asumate în planul de restructurare au fost ratate

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Avioane TAROM. Imagine cu caracter ilustrativ. Foto: Profimedia Images
Avioane TAROM. Imagine cu caracter ilustrativ. Foto: Profimedia Images
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Din articol
„Instabilitate managerială cronică” Performanţele financiare şi operaţionale ale companiei s-au degradat constant Ce au făcut alte companii aeriene Planul de restructurare a fost aplicat eronat Revocarea CA „Demersul nostru nu vizează persoane”

Sindicatul Unit Tarom (SUT) solicită ministrului interimar al Transporturilor şi Infrastructurii, Radu Miruţă, declanşarea procedurii de revocare a actualului Consiliu de Administraţie al companiei şi organizarea unei noi proceduri de selecţie în baza OUG privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice, cu criterii care să asigure expertiză reală în aviaţie civilă, dar şi evaluarea modului în care actualii administratori şi-au îndeplinit indicatorii de performanţă din contractele de mandat.

Într-o scrisoare deschisă, SUT atrage atenţia că, în condiţiile în care compania traversează un moment decisiv, în care trebuie să implementeze planul de restructurare aprobat de Comisia Europeană, cu termen de finalizare la 30 decembrie 2026, aceasta se află la al şaptesprezecelea director general din ultimul deceniu, funcţia fiind ocupată interimar din 15 ianuarie 2026, iar procedura de selecţie pentru un mandat plin nu este nici astăzi finalizată.

„Instabilitate managerială cronică”

„Această instabilitate managerială cronică nu mai poate fi disociată de organul care poartă răspunderea numirii şi supravegherii conducerii executive: Consiliul de Administraţie”, se arată în document.

Sindicaliştii susţin că actualul Consiliul de Administraţie a fost învestit cu mandate de patru ani la 15 iunie 2024, însă majoritatea membrilor săi ocupau aceleaşi poziţii, în regim provizoriu, încă din anii 2021 - 2022.

„Presa a documentat pe larg legăturile membrilor Consiliului cu conducerile politice succesive ale ministerului, în contrast cu menţiunea 'fără afiliere politică' din informările oficiale de guvernanţă corporativă ale companiei. Sub supravegherea acestui Consiliu, funcţia de director general a fost ocupată de patru persoane diferite în mai puţin de doi ani şi jumătate, iar remuneraţia membrilor Consiliului a fost dublată, la 24.148 lei brut lunar, în plină perioadă de austeritate bugetară şi de sacrificii cerute salariaţilor companiei. Un membru al actualului Consiliu, doamna Anca-Daniela Boagiu, a contrasemnat, în calitate de ministru al Transporturilor, Hotărârea Guvernului nr. 1.267 din 7 decembrie 2000, prin care terenurile din perimetrul aeroportului - inclusiv terenul de sub hangarul tehnic al Tarom - au fost transmise în administrarea Companiei Naţionale Aeroporturi Bucureşti. Consecinţa directă a acestui act este chiria anuală ilegală de aproximativ 900.000 de euro pe care Tarom, iar în prezent Tarom Tehnic SRL, o plăteşte pentru folosinţa terenului de sub propriul hangar, deşi ambele entităţi se află sub autoritatea aceluiaşi acţionar - statul român, prin Ministerul Transporturilor. Considerăm profund inadecvat ca aceeaşi persoană să exercite astăzi funcţia de membru al Consiliului de Administraţie al companiei prejudiciate de actul pe care l-a contrasemnat şi, mai mult, să prezideze Comitetul de nominalizare şi remunerare, cu rol determinant în selecţia directorului general”, explică sindicaliştii din companie.

Performanţele financiare şi operaţionale ale companiei s-au degradat constant

Potrivit acestora, şedinţele Consiliului de Administraţie, inclusiv cea din data de 17 iulie 2026, s-a desfășurat „fără o informare adecvată a partenerilor sociali şi participare a sindicatului reprezentativ la şedinţele de CA, deşi deciziile luate privesc în mod direct restructurarea companiei şi soarta personalului aeronautic”.

În plus, SUT subliniază că, sub supravegherea prezentului Consiliu de Administraţie, performanţele financiare şi operaţionale ale companiei s-au degradat constant. Astfel, În anul 2024, profitul net de aproximativ 287 milioane lei a fost generat în proporţie covârşitoare de vânzări excepţionale de active (sloturi Heathrow către Qatar Airways şi cele patru aeronave Airbus A318), însumând peste 317 milioane lei. Fără aceste tranzacţii one-off, compania ar fi înregistrat pierdere operaţională.

„Cifra de afaceri a scăzut, numărul de pasageri a scăzut cu 12%, iar gradul de ocupare a aeronavelor s-a redus la 77,6%. În 2025, situaţia s-a deteriorat dramatic: în primele opt luni s-a înregistrat o pierdere de aproximativ 150 milioane lei, gradul de ocupare a coborât sub 70% (mai scăzut decât în perioada pandemiei), iar compania a ratat ţintele financiare asumate în planul de restructurare, informând în acest sens Comisia Europeană. Aceste rezultate contrastează puternic cu strategiile de restructurare implementate cu succes de alte companii aeriene europene aflate în situaţii similare”, atenţionează sindicatul.

Ce au făcut alte companii aeriene

Potrivit sursei citate, ITA Airways (succesoarea Alitalia) a atras un partener strategic major (Lufthansa Group), a realizat o reducere controlată a costurilor şi o modernizare accelerată a flotei, menţinând în acelaşi timp dialogul social şi stabilitatea operaţională. De asemenea, LOT Polish Airlines a mizat pe o guvernanţă stabilă, pe atragerea de management profesionist cu expertiză în aviaţie şi pe consolidarea unei reţele regionale profitabile, devenind una dintre puţinele companii aeriene de stat profitabile din regiune.

Air Serbia a combinat un parteneriat strategic cu optimizarea reţelei de hub şi controlul riguros al costurilor, evitând dependenţa excesivă de vânzări de active, iar SAS a trecut printr-un proces dur de restructurare, incluzând reducerea personalului şi atragerea de capital privat, dar a făcut-o în cadrul unui plan coerent, cu ţinte clare de profitabilitate operaţională.

Planul de restructurare a fost aplicat eronat

În cazul Tarom, planul de restructurare aprobat de Comisia Europeană a fost aplicat într-o manieră eronată, susţin sindicaliştii, mizându-se predominant pe valorificarea activelor (vânzări de aeronave şi sloturi) şi pe injecţii repetate de capital de la stat, în detrimentul reformelor structurale profunde - atragerea unui partener strategic, reducerea reală şi sustenabilă a costurilor operaţionale, îmbunătăţirea strategiei comerciale şi asigurarea unei guvernanţe profesioniste, independente de influenţe politice. Rezultatul este o companie care, deşi a beneficiat de ajutor de stat substanţial, a ratat ţintele de profitabilitate operaţională şi a ajuns în 2025 la performanţe inferioare celor din perioada pandemică.

Revocarea CA

„Faţă de cele de mai sus, vă solicităm respectuos, dar ferm: declanşarea, în cadrul Adunării Generale a Acţionarilor, a procedurii de revocare a actualului Consiliu de Administraţie, în temeiul art. 111 alin. (2) lit. b) din Legea societăţilor nr. 31/1990, şi organizarea unei noi proceduri de selecţie, transparente şi profesioniste, în condiţiile OUG nr. 109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice, cu criterii care să asigure expertiză reală în aviaţie civilă; evaluarea de către minister şi AMEPIP a modului în care actualii administratori şi-au îndeplinit indicatorii de performanţă din contractele de mandat, ca temei al revocării pentru justă cauză; convocarea, în termen de 15 zile de la primirea prezentei, a unei întâlniri formale între conducerea Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii şi reprezentanţii Sindicatului Unit TAROM, în condiţiile Legii nr. 367/2022, având ca obiect asumat viitorul personalului aeronautic al companiei: tranziţia de flotă şi de personal, aplicarea procedurilor interne de relocare (inclusiv procedura DRU-005), stabilitatea locurilor de muncă în cadrul planului de restructurare şi situaţia TAROM Tehnic SRL, unde nu a fost scos la concurs postul de CEO, ci ocupat politic”, se arată în scrisoarea deschisă.

Comunicarea către partenerii sociali a hotărârilor adoptate de Consiliul de Administraţie în şedinţa din 17 iulie 2026, precum şi iniţierea demersurilor interinstituţionale pentru corectarea situaţiei create prin HG nr. 1.267/2000, în care o companie a statului plăteşte chirie exorbitantă altei companii a aceluiaşi stat pentru terenul de sub propria infrastructură tehnică este altă solicitare a sindicaliştilor.

„Demersul nostru nu vizează persoane”

„Precizăm că demersul nostru nu vizează persoane, ci restabilirea unei guvernanţe corporative reale la TAROM. Salariaţii companiei - piloţi, însoţitori de bord, personal tehnic, comercial, de securitate, financiar şi de sol - şi-au asumat constant eforturile de redresare. Avem convingerea că şi acţionarul majoritar îşi va asuma, la rândul său, responsabilitatea unei conduceri competente, stabile şi lipsite de conflicte de interese, singura în măsură să ducă la bun sfârşit restructurarea companiei naţionale", a transmis preşedintele SUT, Narcis Paşcu.

Editor : Sebastian Eduard

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