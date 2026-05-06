Live TV

Sistem anti-dronă în Portul Constanţa: controlul aparatului de zbor poate fi preluat ca măsură de securitate. Cum funcționează

Data publicării:
drona portul constanta
Foto: Constanta Port/ Facebook

Un sistem anti-dronă a fost introdus în Portul Constanţa, acesta permiţând localizarea aeronavei şi poziţiei pilotului, dar şi preluarea controlată a dronei şi redirecţionarea acesteia către o zonă sigură. Compania Naţională Administraţia Porturilor Maritime Constanţa (APMC) a anunţat, miercuri, că vor implementa sistemul în toate porturile pe care le administrează. 

Reprezentanţii Companiei Naţionale Administraţia Porturilor Maritime Constanţa au anunţat, miercuri, pe Facebook, că, la începutul acestei săptămâni, în perimetrul terminalului de pasageri al Portului Constanţa a fost reperată o dronă neidentificată. 

În urma verificărilor a rezultat că drona aparţinea unor cetăţeni străini, care erau membri ai echipajului unei nave de croazieră. 

Autorităţile au analizat materialul video realizat şi s-a dovedit că acesta avea caracter exclusiv turistic, fără a fi identificate imagini cu obiective militare sau alte zone sensibile din punct de vedere al securităţii. 

Comandantul navei a informat apoi întregul echipaj şi pasagerii cu privire la interdicţia utilizării dronelor fără autorizare în perimetrul portuar Constanţa, ulterior, fiind informate oficial Poliţia de Frontieră şi Forţele Navale Române. 

Drona respectivă a fost observată ca urmare a instalării în Portul Constanţa a unui sistem anti-dronă de generaţie nouă. 

„Soluţia desfăşurată este bazată pe RF cyber-takeover – o abordare non-cinetică, non-distructivă, care, spre deosebire de metodele clasice de bruiaj total al spectrului, permite preluarea controlului asupra dronei neautorizate şi aducerea acesteia la sol într-o zonă sigură predefinită, fără afectarea comunicaţiilor legitime din zona portuară. 

Sistemul permite detecţia omnidirecţională 360° a dronelor comerciale şi de tip DIY pe baza amprentei RF; identificarea, clasificarea şi localizarea aeronavei, precum şi a poziţiei pilotului; preluarea controlată a dronei şi redirecţionarea către o zonă sigură, prin exploatarea protocolului propriu de comandă”, au anunţat reprezentanţii Companiei Naţionale Administraţia Porturilor Maritime Constanţa. 

Ei au precizat că, pentru componenta de bruiaj, procesul de autorizare la ANCOM este în desfăşurare, iar activarea acestei capabilităţi se va realiza ulterior obţinerii avizelor pentru emisii intenţionate de radiofrecvenţă. 

„Decizia de a opta pentru o tehnologie centrată pe preluarea controlului, şi nu pe bruiaj ca mecanism primar, a fost determinată de specificul mediului portuar – zonă densă de comunicaţii operaţionale (VTS, AIS, comunicaţii navale, telefonie GSM, link-uri radio), unde un bruiaj nediscriminat ar afecta activităţi legitime şi siguranţa navigaţiei”, a mai precizat sursa citată. 

CN APMC a adăugat că acest sistem urmează să fie extins în toate porturile pe care le administrează. 

„Portul Constanţa este cel mai mare port la Marea Neagră şi un nod logistic strategic pentru tranzitul european est-vest, inclusiv pentru fluxurile de mobilitate militară aliată. În acest context, protecţia spaţiului aerian de joasă altitudine din perimetrul portuar este o componentă esenţială a planului de securitate al CN APM SA Constanţa. 

Sistemul este integrat în arhitectura de securitate a portului şi este operat de echipele tehnice proprii, cu suport de mentenanţă asigurat prin contract dedicat, urmând să fie extins în toate porturile administrate de CN APM SA Constanţa”, au mai declarat reprezentanţii Companiei Naţionale Administraţia Porturilor Maritime Constanţa. 

Editor : A.C.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
INSTANT_MOTIUNEA_CENZ_2_57_INQUAM_Photos_Octav_Ganea
1
Moțiunea PSD-AUR a fost votată de 281 de parlamentari, Guvernul Bolojan a fost demis...
Screenshot 2025-12-13 232740
2
Nicușor Dan, întrebat dacă îl nominalizează pe Călin Georgescu pentru funcția de premier...
camioane autostrada
3
„Am intrat în camera ilegalităților”. Radu Miruță spune că a descoperit mii de camioane...
INSTANT_MOTIUNEA_CENZ_2_38_INQUAM_Photos_George_Calin
4
PNL trece în opoziție. Liberalii au votat propunerea lui Bolojan. „A fost o dezbatere...
INSTANT_PARLAMENT_CITIRE_MOTIUNE_00_INQUAM_Photos_Octav_Ganea
5
S-au complicat calculele moțiunii de cenzură: unii aleși nu mai susțin demersul. PSD...
Ropote de aplauze în Parlamentul României. Momentul în care toți s-au ridicat în picioare
Digi Sport
Ropote de aplauze în Parlamentul României. Momentul în care toți s-au ridicat în picioare
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
DIICOT. Imagine cu caracter ilustrativ. Foto: Inquam Photos:George Călin
DIICOT: Un turc a introdus în Portul Constanța peste 200 de kilograme de heroină din Iran. Drogurile, declarate oficial drept mirodenii
Vicepremierul Oana Gheorghiu.
Numirea șefilor din companiile de stat, ținută la secret. Gheorghiu: „Au spus că sunt date care țin de GDPR”. Cazul Portului Constanța
Guvernul a aprobat suplimentarea bugetului Ministerului Transporturilor cu 281,6 milioane de lei. Pentru ce vor fi folosiți banii
vas marfa sms carrera in dana
O navă a intrat în coliziune cu o macara plutitoare în portul Constanţa
portul constanta profimedia
Stenograme: Mita din Portul Constanța era negociată prin mesaje de dragoste. „300 de euro”/ „Eu te iubesc și mai mult”
Recomandările redacţiei
INSTANT_MOTIUNEA_CENZ_2_40_INQUAM_Photos_George_Calin
Ce calcule se fac la PSD după dărâmarea Guvernului: social-democrații...
foto articol bolojan
Principalul ziar din Rusia comentează căderea Guvernului de la...
Kelemen Hunor.
Kelemen Hunor: Soluția ar fi refacerea Coaliției. Ce spune liderul...
Nicusor Dan
Criza politică se mută la Cotroceni. Nicușor Dan a început...
Ultimele știri
A murit Iosif Boda, fost consilier prezidenţial, ambasador şi deputat
Armata lui Putin a bombardat o grădiniță din Ucriana, în timp ce cere armistițiu pentru parada de pe 9 mai
Au fost date jos boxele teraselor din Centrul Vechi al Capitalei: „Spaţiul public trebuie respectat”
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Patru zodii primesc un mesaj important de la Univers pe 6 mai 2026. Momentul în care spun “nu” și își schimbă...
Cancan
DEAZASTRU! Cât costă 1 euro în România, după căderea Guvernului
Fanatik.ro
Zeljko Kopic, răspuns pentru Giovanni Becali, după ce impresarul l-a ademenit cu oferte pe bani mulți!
editiadedimineata.ro
Premiile Pulitzer 2026: de la anchete despre Trump la impactul jurnalismului local
Fanatik.ro
Cât costă monedele de 1 și 10 lei lansate de BNR, la 40 de ani de la momentul Sevilla. Modelul al cărui preț...
Adevărul
Din Anglia, direct în inima Oltului. Doi tineri au lăsat străinătatea pentru a deveni „regii căpșunilor” la...
Playtech
Ce face Roberta Anastase după ce a plecat din politică. A ajuns într-o poziție cheie în domeniul financiar
Digi FM
Dan Negru, reacție după căderea Guvernului Bolojan: „Relax! La ce bună panica? Am prins multe șanse din astea”
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
Gigi Becali a "ales" viitorul premier al României
Pro FM
Sting nu vrea să le lase averea de 550 de milioane de dolari copiilor săi: „E o formă de abuz să nu-i...
Film Now
Rita Wilson, despre clipa în care a decis să dea o șansă unei pasiuni vechi: „Nu voi uita niciodată, a fost o...
Adevarul
Geniul literar din România care a sfârșit marginalizat din cauza a șase versuri. S-a luat de gât cu...
Newsweek
Bani pierduți la pensie. Înalta Curte a decis care adeverințe nu sunt acceptate la recalcularea pensiilor
Digi FM
Mereu șic și în formă! Joan Collins din "Dinastia", fabuloasă și fără operații la 92 de ani, la brațul...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
Ce este hantavirusul și cum se transmite. Boala rară care a declanșat alertă pe un vas de croazieră
Digi Animal World
Femeie atacată de un lup într-un mall din Germania. Animalul sălbatic a dat buzna în centrul comercial în...
Film Now
Hugh Jackman, criticat dur pentru apariția la Met Gala alături de noua parteneră, Sutton Foster: „Mi-am...
UTV
Jessica Alba a atras toate privirile în costum de baie la 45 de ani. Actrița a petrecut pe iaht alături de...