Sistem anti-dronă în Portul Constanţa: controlul aparatului de zbor poate fi preluat ca măsură de securitate. Cum funcționează

Un sistem anti-dronă a fost introdus în Portul Constanţa, acesta permiţând localizarea aeronavei şi poziţiei pilotului, dar şi preluarea controlată a dronei şi redirecţionarea acesteia către o zonă sigură. Compania Naţională Administraţia Porturilor Maritime Constanţa (APMC) a anunţat, miercuri, că vor implementa sistemul în toate porturile pe care le administrează.

Reprezentanţii Companiei Naţionale Administraţia Porturilor Maritime Constanţa au anunţat, miercuri, pe Facebook, că, la începutul acestei săptămâni, în perimetrul terminalului de pasageri al Portului Constanţa a fost reperată o dronă neidentificată.

În urma verificărilor a rezultat că drona aparţinea unor cetăţeni străini, care erau membri ai echipajului unei nave de croazieră.

Autorităţile au analizat materialul video realizat şi s-a dovedit că acesta avea caracter exclusiv turistic, fără a fi identificate imagini cu obiective militare sau alte zone sensibile din punct de vedere al securităţii.

Comandantul navei a informat apoi întregul echipaj şi pasagerii cu privire la interdicţia utilizării dronelor fără autorizare în perimetrul portuar Constanţa, ulterior, fiind informate oficial Poliţia de Frontieră şi Forţele Navale Române.

Drona respectivă a fost observată ca urmare a instalării în Portul Constanţa a unui sistem anti-dronă de generaţie nouă.

„Soluţia desfăşurată este bazată pe RF cyber-takeover – o abordare non-cinetică, non-distructivă, care, spre deosebire de metodele clasice de bruiaj total al spectrului, permite preluarea controlului asupra dronei neautorizate şi aducerea acesteia la sol într-o zonă sigură predefinită, fără afectarea comunicaţiilor legitime din zona portuară.

Sistemul permite detecţia omnidirecţională 360° a dronelor comerciale şi de tip DIY pe baza amprentei RF; identificarea, clasificarea şi localizarea aeronavei, precum şi a poziţiei pilotului; preluarea controlată a dronei şi redirecţionarea către o zonă sigură, prin exploatarea protocolului propriu de comandă”, au anunţat reprezentanţii Companiei Naţionale Administraţia Porturilor Maritime Constanţa.

Ei au precizat că, pentru componenta de bruiaj, procesul de autorizare la ANCOM este în desfăşurare, iar activarea acestei capabilităţi se va realiza ulterior obţinerii avizelor pentru emisii intenţionate de radiofrecvenţă.

„Decizia de a opta pentru o tehnologie centrată pe preluarea controlului, şi nu pe bruiaj ca mecanism primar, a fost determinată de specificul mediului portuar – zonă densă de comunicaţii operaţionale (VTS, AIS, comunicaţii navale, telefonie GSM, link-uri radio), unde un bruiaj nediscriminat ar afecta activităţi legitime şi siguranţa navigaţiei”, a mai precizat sursa citată.

CN APMC a adăugat că acest sistem urmează să fie extins în toate porturile pe care le administrează.

„Portul Constanţa este cel mai mare port la Marea Neagră şi un nod logistic strategic pentru tranzitul european est-vest, inclusiv pentru fluxurile de mobilitate militară aliată. În acest context, protecţia spaţiului aerian de joasă altitudine din perimetrul portuar este o componentă esenţială a planului de securitate al CN APM SA Constanţa.

Sistemul este integrat în arhitectura de securitate a portului şi este operat de echipele tehnice proprii, cu suport de mentenanţă asigurat prin contract dedicat, urmând să fie extins în toate porturile administrate de CN APM SA Constanţa”, au mai declarat reprezentanţii Companiei Naţionale Administraţia Porturilor Maritime Constanţa.

