Șoferii care nu-și vor putea înmatricula autovehiculele în noua platformă TollRo sau nu vor putea plăti rovinieta, tariful începând cu 1 octombrie, din cauza problemelor tehnice ale aplicației, nu vor fi amendați, anunță purtătorul de cuvânt al CNAIR, Alin Șerbănescu. „Am cerut un răgaz mai mare pentru a putea rula toate scenariile. Nu ni s-a dat”, a mai precizat acesta pentru Digi24.

„E firesc ca transportatorii să se revolte. N-ar fi trebuit să ajungem în această situație. Am cerut amânarea termenului până în data de 1 aprilie 2027. N-am primit sprijin din partea Guvernului și suntem în situația aceasta. Noi facem tot ce ține de noi din punctul nostru de vedere. În momentul acesta putem spune că la ora 00:00 aplicația va intra în funcțiune. Am dat deja de la ora 23:00 drumul la platformă, pentru ca operatorii de flote și șoferii să-și poată creea conturile și să-și poată înscrie autovehiculele.

După ora 00:00 se vor putea achiziționa tichete de rute, rovinietă, portofel electronic și tot ce mai este necesar”, a afirmat Alin Șerbănescu, purtătorul de cuvânt al CNAIR.

El spune că dacă din cauza platformei șoferii nu se vor putea înmatricula, nu se vor aplica amenzi.

„Aplicațiile sunt auditabile. Sunt specialiști în IT care își pot da seama. De aceea am angajat și o firmă privată. Asta nu înseamnă că nu pot apărea surprize neplăcute. Am cerut un răgaz mai mare pentru a putea rula toate scenariile. Nu ni s-a dat”, a mai precizat acesta.

„Încă din martie anul trecut am avut desemnat câștigătorul și am stat după Guvern încă cinci luni de zile pentru a ne aproba indicatorii tehnico-economie și pentru a putea semna contractul.

Testele au început în urmă cu 2 săptămâni, exact la timp conform contractului, în condițiile în care Olanda a testat 3 ani o astfel de aplicație.

A fost un întreg hei-rup, pentru că dacă cineva avea răbdare și aștepta, așa cum am cerut, să înceapă această platformă din aprilie anul viitor, nu mai eram în situația de acum.

Dacă îmi cereți să fac un avion în 5 minute, nu o să-l fac. Și nu CNAIR e de vină. Vorbiți cu cei care au dat acest termen strâns. În ciuda solicitărilor noastre justificate și raționale, nu am primit sprijin.

Problema este cum va funcționa efectiv, pentru ca dacă odată vor încerca într-o zonă 5.000 de oameni să intre pe platformă, e posibil să se blocheze platforma, asta e problema de fapt. Acei transportatori care nu vor putea plăti din cauza problemelor platformei nu vor fi amendați. Chiar și în cazul în care vor fi surprinși de camere pe parcurs, în prima fază, le vom trimite notificare și vor avea posibilitate să plătească suma datorată în 72 de ore”, a explicat reprezentantul Companiei Naționale de Administrare a Infrastructurii Rutiere.

Editor : Alexandru Costea