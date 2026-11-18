Șoferii care nu au asupra lor permisul de conducere sau talonul mașinii nu vor mai putea fi amendați pentru lipsa documentelor în format fizic, dacă acestea au fost emise de autoritățile române și pot fi verificate de polițist în bazele oficiale. Conducătorii auto vor trebui însă să prezinte o copie a actului de identitate, pe hârtie sau în format electronic, potrivit proiectului adoptat miercuri de Camera Deputaților, for decizional.

Proiectul inițiat de USR modifică Ordonanța de urgență nr. 195/2002 privind circulația pe drumurile publice. Obligația de prezentare a documentelor va fi considerată îndeplinită dacă polițistul rutier poate verifica informațiile prin accesarea bazelor de date oficiale.

„Obligația de prezentare a documentelor se consideră îndeplinită pentru documentul de identitate, permisul de conducere și documentul de înmatriculare, dacă acestea au fost emise de autoritățile statului român, cu obligativitatea prezentării unei copii a documentului de identitate, în format fizic sau electronic”, prevede forma adoptată.

Astfel, șoferul nu va mai fi obligat să aibă permisul și certificatul de înmatriculare în original la un control, însă va trebui să prezinte o copie a actului de identitate. Aceasta va putea fi pe hârtie sau în format electronic, de exemplu pe telefon.

Excepția se aplică numai actului de identitate, permisului și certificatului de înmatriculare emise de autoritățile române. Proiectul nu extinde această regulă asupra documentelor eliberate de autorități străine.

Camera Deputaților a adoptat inițiativa cu 247 de voturi „pentru”, fără voturi împotrivă sau abțineri. Proiectul a trecut anterior de Senat, pe 23 iunie, astfel că votul deputaților a încheiat procedura parlamentară.

Ce sancțiuni riscă în prezent șoferii fără documente

Până la intrarea în vigoare a noilor prevederi, rămân valabile regulile actuale. Codul rutier îi obligă pe conducătorii auto să aibă asupra lor documentele prevăzute de lege și să le prezinte polițistului rutier la control.

Nerespectarea acestei obligații este sancționată cu amendă din clasa a III-a, respectiv între șase și opt puncte-amendă. La valoarea de 216,25 lei a punctului-amendă, aplicabilă de la 1 iulie 2026, sancțiunea este cuprinsă între 1.297,50 și 1.730 de lei.

Proiectul a fost depus în primăvară de deputatul USR Alexandru Dimitriu și alți parlamentari ai formațiunii. Inițiatorii au susținut că sancționarea unui șofer pentru simplul fapt că nu are documentele asupra sa este disproporționată atunci când existența și valabilitatea acestora pot fi confirmate în sistemele Poliției Române.

„Conform legii, participanții la trafic sunt obligați ca, la cererea polițistului rutier, să înmâneze acestuia cartea de identitate sau, după caz, permisul de conducere, documentul de înmatriculare ori de înregistrare a vehiculului condus, documentele referitoare la bunurile transportate, precum și alte documente. Neprezentarea acestora este calificată drept contravenție”, a explicat Alexandru Dimitriu la momentul depunerii proiectului.

Deputatul a susținut că sancțiunea a devenit învechită în contextul digitalizării administrației publice și este disproporționată în raport cu obiectivul protejării siguranței rutiere.

Măsura nu îi protejează pe cei fără drept de a conduce

Modificarea se referă numai la lipsa documentelor în format fizic. Aceasta nu înseamnă că o persoană poate conduce fără permis valabil ori cu dreptul de a conduce suspendat sau anulat.

Polițistul va verifica în continuare identitatea șoferului, existența și valabilitatea permisului, precum și datele mașinii. Dacă verificarea arată că persoana nu are dreptul legal de a conduce, vor fi aplicate sancțiunile prevăzute pentru situația constatată.

Noile reguli nu se aplică imediat. Proiectul urmează să fie transmis președintelui pentru promulgare și trebuie publicat în Monitorul Oficial. Până la intrarea lui în vigoare, șoferii trebuie să aibă în continuare asupra lor documentele cerute de legislația actuală.

Editor : A.D.