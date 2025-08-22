Live TV

Soluția găsită de marile orașe pentru a fluidiza traficul. Ideea, preluată din străinătate, privită cu ochi buni de români

trafic aglomerat
Trenul Metropolitan Brașov ar urma să acopere principalele rute din localitățile limitrofe ale orașului. Credit foto: Guliver/Getty Images

Brașovul ar putea avea, în următorii patru ani, trenuri metropolitane. Este o variantă pentru cei care locuiesc sau lucrează în jurul orașului, dar și o legătură importantă cu aeroportul. Proiectul valorează 230 milioane de euro, iar autoritățile locale spun că vor accesa fonduri europene. Miercuri a fost semnat contractul pentru studiul de fezabilitate. Pe lângă Brașov, astfel trenuri metropolitane ar urma să circule, în viitor, și în Capitală, Iași, Cluj-Napoca și Oradea.

Bianca Venter, jurnalist Digi24: Trenul Metropolitan Brașov ar urma să acopere principalele rute din localitățile limitrofe ale orașului. Sunt propuse trei trasee, iar unul dintre ele va trece pe la aeroportul internațional din Ghimbav.

Brașovenii care lucrează sau locuiesc în jurul orașului sunt încântați de idee.

Localnic: Este o idee foarte bună, ținând cont că Brașovul, în ultimii ani, a luat amploare, multă lume, mulți turiști. Va fi o alternativă bună pentru toată lumea.

Localnic: Întotdeauna e loc de mai bine. Se poate face, sigur că da, chiar ar fi nemaipomenit!

Proiectul, inițiat de mai mulți ani, abia acum începe să prindă contur.

George Scripcaru, primarul municipiului Brașov: Sperăm să recuperăm timpul pierdut și să ne încadrăm în pașii procedurali, care sunt de făcut. Valoarea investiției este 238 milioane de euro, care pot fi accesați, și în acest fel îmbunătățim mobilitatea din zona metropolitană.

George Cornea, director Asociația Metropolitană pentru Dezvoltare Durabilă a Transportului Public Brașov: Avem speranța că studiul de fezabilitate va fi realizat în următoarele șase luni, pentru a putea depune pentru finanțarea mare.

Adrian Veștea, președintele Consiliului Județean Brașov: Pe lângă zona mitropolitană, de această dată avem și municipiul Sfântu Gheorghe. Sperăm să fie o variantă alternativă pentru tot ce înseamnă mobilitatea din zona metropolitană în felul acesta, o accesibilitate mult mai mare la aeroportul din Brașov.

În România, Cluj-Napoca și Oradea au aplicat deja pentru înființarea trenurilor metropolitane. Brașovul, Iașiul si Capitala ar putea completa lista.

reporter: Bianca Venter
operator: Dan Dascălu

Editor : Izabela Zaharia

