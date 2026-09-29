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Şoseaua ocolitoare care va reduce traficul infernal de pe DN1 se deschide circulației: Centura Comarnic va fi inaugurată joi

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centura comarnic
Centura Comarnic va fi deschisă joi traficului rutier. Foto: Facebook/Virgiliu Nanu
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Centura oraşului prahovean Comarnic, una dintre investiţiile importante de infrastructură rutieră realizate pe Valea Prahovei, se deschide joi, 1 octombrie, de la ora 14.00, la aproape trei ani de la începerea lucrărilor, anunţă Consiliul Judeţean Prahova. Potrivit sursei citate, şoseaua ocolitoare este destinată să preia traficul extrem de intens de pe DN1, cel mai circulat drum din ţară.

„Cu o lungime de aproape 6 kilometri, noua variantă ocolitoare a oraşului Comarnic este destinată preluării unei părţi din traficul de pe DN1 şi reducerii presiunii asupra circulaţiei prin localitate. Traseul ocoleşte Comarnicul pe partea de vest şi se conectează la DN1 prin două intersecţii amenajate cu sensuri giratorii”, informează, marţi, Consiliul Judeţean Prahova, într-un comunicat.

Potrivit sursei citate, deschiderea noii centuri va avea loc joi, 1 octombrie 2026, de la ora 14:00, aceasta fiind una dintre investiţiile importante de infrastructură rutieră realizate pe Valea Prahovei.

Inaugurarea Centurii Comarnic se va desfăşura în prezenţa preşedintelui Consiliului Judeţean Prahova, Virgiliu Daniel Nanu, a reprezentanţilor Companiei Naţionale de Administrare a Infrastructurii Rutiere – CNAIR, precum şi a reprezentanţilor constructorului, proiectantului, supervizorului şi instituţiilor implicate în realizarea investiţiei.

Consiliul Judeţean Prahova precizează că Centura Comarnic include lucrări complexe de infrastructură, între care poduri şi un pasaj cu o lungime de aproximativ 380 de metri peste râul Prahova şi magistrala feroviară Ploieşti–Braşov, fiind un proiect menit să contribuie la fluidizarea circulaţiei pe unul dintre cele mai tranzitate trasee către zona montană a judeţului.

„Am aşteptat mult să putem spune asta. Acum mai sunt doar câteva zile. Pe DN1, la Nistoreşti, se circulă deja pe două benzi la urcare şi una la coborâre, în noua configuraţie pregătită pentru a prelua mai bine traficul. Iar săptămâna viitoare, cei aproape 6 kilometri ai Centurii Comarnic vor fi deschişi circulaţiei”, declara, săptămâna trecută, prefectul judeţului Prahova, Virgiliu Nanu.

Editor : A.P.

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