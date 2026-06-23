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Stadiul Autostrăzii Unirii A8: pe primul lot, între Târgu Mureș și Miercurea Nirajului, se va putea circula din 2027

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santier autostrada lucrari
Foto: Facebook / Horațiu Cosma
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Horaţiu Cosma, secretar de stat în Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii (MTI), anunţă, marţi, că stadiul fizic pe primul lot al Autostrăzii Unirii A8 a ajuns la aproximativ 50%.

„Primii kilometri ai Autostrăzii Unirii A8 prind contur între Târgu Mureş şi Miercurea Nirajului! Primul lot al Autostrăzii Unirii A8 avansează într-un ritm foarte bun: cei 24 de kilometri dintre Târgu Mureş şi Miercurea Nirajului au ajuns la aproximativ 50% stadiu fizic în teren”, a transmis, marţi, secretarul de stat din Ministerul Transporturilor, Horaţiu Cosma, într-o postare pe Facebook.

Potrivit acestuia, „mobilizarea constructorului se ridică la înălţimea aşteptărilor”: aproape 800 de muncitori şi peste 700 de utilaje şi echipamente sunt zilnic pe şantier.

„Profitând la maximum de fiecare zi cu vreme favorabilă, după câteva luni cu vreme pretenţioasă, terasamentele cresc cu peste 400.000 de metri cubi în fiecare lună. S-a depăşit 50% la această categorie de lucrări. O veste importantă este că a început şi aşternerea asfaltului”, a mai transmis Cosma.

Secretarul de stat anunţă că, în luna iulie, sunt programate aproape 25.000 de tone de mixturi asfaltice, iar în august ritmul va creşte la aproximativ 40.000 de tone.

La structuri, progresul este şi mai bun, transmite Cosma: „Podurile şi pasajele au ajuns la aproximativ 65% stadiu fizic. Din cele aproape 600 de grinzi necesare pe întregul proiect, peste 400 au fost deja produse, iar peste 200 au fost montate pe poziţie. În total, constructorul a pus în operă până acum peste 108.000 de metri cubi de beton”.

În cursul lunii iulie vor fi finalizate şi ultimele lucrări de relocare a reţelelor electrice de înaltă tensiune, ceea ce va permite deblocarea completă a ultimelor fronturi de lucru.

„Am discutat cu antreprenorul şi am făcut un plan pentru prioritizarea sectorului dintre Târgu Mureş şi Acăţari, care va funcţiona ca o veritabilă centură sudică a municipiului Târgu Mureş. Obiectivul nostru este să câştigăm câteva luni faţă de termenul contractual şi să oferim cât mai repede şoferilor beneficiile acestei investiţii”, a declarat Horaţiu Cosma.

Acesta a precizat că, în prima parte a anului 2027, se va circula pe primii kilometri ai Autostrăzii Unirii A8.

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Editor : B.E.

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