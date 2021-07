Tanczos Barna despre cum vor fi spijiniți românii să își cumpere mașini electrice: „Nu se mai pune neapărat problema taxării”

România nu are un sistem de taxare a poluării şi este nevoie de un pachet de măsuri care să facă diferenţa între cetăţeanul care, într-adevăr, nu-şi permite o maşină nouă şi cel care umblă pe stradă cu o maşină mai veche de 15 ani, dar pe piaţa liberă costă 15 - 20.000 de euro, a afirmat, joi, într-o conferinţă de presă, ministrul Mediului, Apelor şi Pădurilor, Barna Tanczos.

„În momentul în care majoritatea statelor membre au sisteme de taxare a poluării şi descurajează deţinerea maşinilor poluante, şi România nu are un asemenea sistem, am devenit o piaţă-ţintă, unde se aduc maşinile vechi. Aceasta este situaţia pe care am găsit-o şi eu la minister. Ministerul Mediului trebuie să găsească o soluţie la nivel naţional de sprijin, în primul rând. Partea de taxare nu o să fie niciodată la Ministerul Mediului, pentru că s-a văzut cu taxa de poluare, toate procesele au fost pierdute de România, pentru că nu au fost fundamentate cum trebuie”, spune Tanczos Barna.

Ministrul spune că este nevoie de un pachet de măsuri care, pe lângă sprijinul oferit cetățenilor vulnerabil care vor să își cumpere o mașină nouă, în condițiile în care din 2035 pe piața vor fi doar mașini electrice, trebuie descurajată achiziția de mașini second hand care poluează.

„Este nevoie de un pachet de măsuri, iar în centrul acestuia trebuie să fie măsurile de sprijin pentru cetăţenii vulnerabili şi trebuie completat cu măsuri de descurajare a deţinerii maşinilor mai vechi de 15 ani cu motor de 3 litri, pe motorină, care arată foarte bine pe şosele, arată un statut al deţinătorului, dar care poluează foarte mult. Va trebui să facem diferenţa între cetăţeanul care, într-adevăr, nu-şi permite o maşină nouă şi cetăţeanul care umblă pe stradă cu o maşină mai veche de 15 ani, dar pe piaţa liberă costă 15 - 20.000 de euro. Aceste lucruri trebuie clar delimitate", a explicat ministrul, potrivit Agerpres.

„România este țara în care 39,1% din mașini au o vârstă mai mare de 17 ani. Este țara care va fi afectată serios de tot ce înseamnă aceste obiective pe termen mediu și lung. (...) Aceste ținte vor bulversa piața mașinilor second hand în Europa. Este clar că România trebuie să folosească la maximum fondul european social. Nu se mai pune neapărat problema taxării. Diferențele de preț sunt uriașe între mașinile electrice și cele clasice. Diferențele vor fi și mai mari între o mașină second hand pe care și-o permite un cetățean și mașina electrică care va fi nouă, singura opțiune din 2035. Deci nu se mai vorbește strict despre intenția statului membru, vorbim despre programe ample, un ansamblu de măsuri la nivel european”, a mai declarat ministrul Mediului.

De la 1 februarie 2017, taxa auto a fost eliminată, iar toţi cei care plătiseră o sumă la înmatricularea autovehiculelor urmau să-şi primească banii înapoi de la stat.

Conform celor mai noi date, publicate recent, de o platformă auto online, ce au avut la bază statistica Direcţiei Regim Permise de Conducere şi Înmatriculare a Autovehiculelor (DRPCIV), tranzacţiile cu maşini second-hand pe plan intern (reînmatriculări) au crescut, în România, cu 41%, în primele şase luni ale anului comparativ cu datele din 2020, până la 335.000 de unităţi, în timp ce piaţa maşinilor noi s-a diminuat cu 4%, în aceeaşi perioadă.

În acelaşi timp, piaţa maşinilor second-hand din import a crescut cu 10%, în primul semestru faţă de anul trecut, la aproape 200.000 de unităţi tranzacţionate, iar cea mai bună lună a fost martie, cu peste 36.000 de maşini vândute.