TAROM continuă restructurarea şi aşteaptă primele aeronave Boeing 737 MAX. Pe câte rute mai operează compania

Compania TAROM se află în plin proces de implementare a planului de restructurare aprobat de Comisia Europeană, cu termen de finalizare decembrie 2026, iar primele aeronave Boeing 737 MAX vor intra în flotă începând din această vară, a declarat luni directorul general TAROM, Bogdan Costaş.

Acesta a subliniat că restructurarea trebuie privită ca un instrument managerial, diferit de insolvenţă, şi că măsurile au fost luate la momentul oportun pentru redresarea companiei.

"Restructurarea nu trebuie privită ca o anticameră a insolvenţei. Restructurarea este un instrument managerial, pe când insolvenţa este un instrument juridic. Cu cât iei mai repede măsuri pentru restructurarea unei companii, atunci când constaţi că acest lucru este necesar, cu atât ai o zonă mai mare de a o întoarce şi de a implementa schimbările necesare", a explicat Bogdan Costaş, citat de Agerpres.

Potrivit acestuia, contextul geopolitic a afectat activitatea operatorului aerian, inclusiv prin pierderea a patru rute importante, creşterea preţului kerosenului şi întârzierea livrării a patru aeronave noi, cu aproximativ un an.

"În luna iulie va veni primul Boeing 737 MAX, în luna august al doilea, iar în martie anul viitor a treia aeronavă", a precizat directorul general al TAROM.

Planul de restructurare prevede şi limitări temporare ale activităţii, inclusiv menţinerea reţelei la 27 de rute şi a flotei la 14 aeronave până la finalizarea procesului.

Totodată, reprezentantul companiei a subliniat că nu există un termen-limită pentru stabilirea viitorului TAROM şi că operatorul îşi continuă activitatea, fiind posibile negocieri cu Comisia Europeană privind ajustarea planului şi identificarea unui partener strategic.

În cadrul restructurării, compania a fost separată în două entităţi - operatorul aerian şi TAROM Tehnic - iar oficialul consideră că reunirea companiilor de mentenanţă aeronautică din România ar putea reprezenta un proiect de succes, având în vedere cererea ridicată din piaţă pentru astfel de servicii.

