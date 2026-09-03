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TAROM va avea în curând primul Boeing 737 MAX din flota sa. Avionul este botezat „Mircea Lucescu"

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Avioane TAROM. Imagine cu caracter ilustrativ. Foto: Profimedia Images
Avioane TAROM. Imagine cu caracter ilustrativ. Foto: Profimedia Images
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Prima aeronavă Boeing 737 MAX din noua generaţie de aeronave TAROM este preluată joi de echipajele companiei de la sediul Boeing din Seattle şi va fi adusă în România într-un zbor special cu două echipaje, în două etape: Seattle - Keflavik şi Keflavik - Bucureşti, informează TAROM.

„Un nou capitol din istoria TAROM începe astăzi la Seattle, unde prima aeronavă Boeing 737 MAX destinată companiei naţionale este preluată de echipajele TAROM care au misiunea de a o aduce în România. Este un moment important pentru TAROM și, dincolo de bucuria lui, unul de mândrie, construit prin multă muncă, pregătire și efort colectiv. Primul Boeing 737 MAX care intră în flota TAROM este rezultatul unui parcurs în care oameni din mai multe echipe & departamente au lucrat împreună pentru ca această etapă să devină realitate”, arată TAROM.

Boeing-ul 737-8 care porneşte în weekend spre România va fi primul Boeing 737 MAX din flota TAROM şi a fost botezat „Mircea Lucescu”.

„Alegerea nu este întâmplătoare: performanța, disciplina, perseverența și încrederea sunt valori care definesc cariera unuia dintre cei mai importanți antrenori români și care, deloc întâmplător, se potrivesc cu direcția pe care TAROM și-o asumă odată cu această nouă etapă”, menţionează compania.

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După preluarea de la Boeing, aeronava va parcurge traseul Seattle - Keflavik - Bucureşti în două etape.

„Primul segment, Seattle - Keflavík, va fi operat de comandantul Cătălin Prunariu, Director de Zbor TAROM, alături de comandanții instructori Alexandru Scarlatescu și Alexandru Dobre, instructorii de zbor Viviana Negru și Daniela Cristescu, șeful de cabină Rodica Hidioșeanu și însoțitorul de bord Oana Buleac.

Din Keflavík, aeronava își va continua drumul spre București împreună cu comandanții instructori Alexandru Fodor și Bogdan Rolnic, șefii de cabină Diana Barboi și Antonia Vovec și însoțitorii de bord Andreea Otava și Alin Rizu.

În acest proces, echipa tehnică a avut un rol esențial: Costinel Bucur, Lilian Carac, Răzvan Văcăreanu și Marin Ionuț Bogdan au fost implicați în pregătirea tehnică, documentația și verificările necesare pentru preluarea aeronavei, alături de Alexandra Fotescu, care a coordonat procesul laborios de achiziție”, potrivit TAROM.

Compania Naţională de Transporturi Aeriene Române - TAROM a fost înfiinţată în anul 1954 şi îşi desfăşoară activitatea sub autoritatea Ministerului Transporturilor, fiind membră a Alianţei SkyTeam din 25 iunie 2010.

Transportatorul Naţional al României deţine o flotă de 14 aeronave şi are în portofoliul său un număr de peste 50 de destinaţii operate cu aeronave proprii sau deservite de partenerii săi code share.

Din anul 1993, TAROM este companie membră a Asociaţiei Internaţionale a Transportatorilor Aerieni (IATA).

Editor : B.P.

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