Noua taxă de drum pentru transportatori pune presiune suplimentară asupra prețurilor și ar putea aduce noi scumpiri în magazine. Costurile transportului de mărfuri ar putea crește cu până la 25-35%, iar o parte din aceste majorări s-ar putea reflecta în prețurile alimentelor, băuturilor, produselor de igienă și cosmeticelor. Feliciu Paraschiv, vicepreședintele Asociației Naționale a Comercianților Mici și Mijlocii din România, estimează că impactul direct al taxei asupra prețurilor de la raft ar putea ajunge la 0,2-0,5%. Comercianții și transportatorii ar putea suporta temporar o parte din costuri, însă, pe fondul scăderii consumului și al creșterii cheltuielilor, capacitatea lor de a absorbi noi majorări este tot mai redusă.

Noua taxă de drum a intrat în vigoare la 1 octombrie și se calculează în funcție de numărul de kilometri parcurși, categoria drumului și norma de poluare a vehiculului. Pentru firmele de transport, schimbarea înseamnă costuri suplimentare, care se adaugă cheltuielilor deja ridicate cu motorina.

Un calcul prezentat în cadrul unei intervenții televizate arată că un transportator care parcurge 10.000 de kilometri pe lună, dintre care 5.000 pe autostrăzi și 5.000 pe drumuri naționale, ar putea ajunge să plătească aproximativ 8.200 de euro pe an, față de circa 1.500 de euro anterior, în condițiile luate în calcul. Sumele depind de caracteristicile vehiculului și de tarifele aplicabile.

Taxa de drum ar putea aduce scumpiri de până la 0,5% la raft

Feliciu Paraschiv spune că majorarea costurilor de transport se va reflecta, în cele din urmă, în prețurile produselor cumpărate de români. Efectele ar putea apărea într-un interval relativ scurt, întrucât comercianții și transportatorii au tot mai puțin spațiu financiar pentru a absorbi noi cheltuieli.

„Retailul este una dintre cele mai fidele oglinzi ale societății. Tot ce se întâmplă pe parcursul unui produs alimentar sau al oricărui produs pe care îl cumpărăm din supermarketuri, de la producători, de la bază până la capătul raftului, se regăsește în prețul final. Orice modificare, orice intervenție se reflectă în prețul pe care îl plătește consumatorul. Prețul final este afectat, în ultima perioadă, de foarte mulți factori: situația politică, situația geopolitică, criza energetică, prețul carburanților și al fertilizatorilor, situația economică și, foarte mult, scăderea consumului”, a explicat vicepreședintele Asociației Naționale a Comercianților Mici și Mijlocii din România.

Potrivit acestuia, în perioada ianuarie-august 2026, consumul a scăzut cu 5% față de aceeași perioadă a anului trecut. Cele mai importante reduceri au fost înregistrate la produsele nealimentare, unde scăderea ar fi de 6,1%, în timp ce consumul de alimente s-ar fi redus cu 4,2%, conform datelor invocate de reprezentantul comercianților.

În ceea ce privește efectul noii taxe, Paraschiv estimează că majorarea costurilor suportate de transportatori nu se va traduce printr-o creștere similară a tuturor prețurilor din magazine.

„Dacă vorbim strict despre această taxă, care va fi mai mare cu 25-35% pentru transportatori, cu siguranță ea va exista, într-o formă sau alta, în prețul de raft destul de repede. Nu vom avea scumpiri de 25%, dar vom avea creșteri influențate de această taxă. Noi am observat că o scumpire a motorinei cu un leu a dus la creșteri ale prețurilor de la raft cu aproape 1%. Ne așteptăm ca și această taxă de drum să aibă un impact asupra prețurilor de la raft de poate 0,2-0,5%. Din păcate, costurile se vor transpune în prețul de raft”, a declarat Feliciu Paraschiv.

Transportatorii și comercianții nu mai pot absorbi mult timp costurile

Reprezentantul comercianților spune că firmele au încercat până acum să limiteze transferarea majorărilor de costuri către consumatori, însă această capacitate este tot mai redusă. Pandemia a determinat companiile să își creeze rezerve pentru perioadele dificile, dar scăderea consumului și presiunile economice prelungite au diminuat resursele disponibile.

Potrivit lui Paraschiv, companiile au încercat să amâne scumpirile și să suporte o parte dintre cheltuielile suplimentare, inclusiv în cazul majorării TVA. În prezent, însă, spațiul de manevră al firmelor este tot mai mic.

„Pandemia ne-a învățat un lucru foarte important, pentru că ne-a prins complet nepregătiți. Ne-a învățat să ne facem rezerve. Când am intrat în această criză, în august anul trecut, când a început să scadă consumul, am început să funcționăm din rezerve. Nu numai noi, retailerii, nu numai transportatorii sau producătorii, ci întreaga economie.

Nu am știut că situația va dura atât de mult și că vom avea o scădere a consumului timp de un an. Rezervele s-au cam terminat. Toată lumea încearcă să pună pe piață prețuri mai mari cât mai târziu și să absoarbă o parte din costuri. Așa cum ați văzut, la creșterea TVA, în prima lună efectele aproape că nu s-au simțit, pentru că retailerii au absorbit majorările”, a explicat acesta.

În cazul noii taxe de drum, transportatorii ar putea suporta temporar o parte din cheltuielile suplimentare, însă această soluție nu poate fi menținută pe termen lung.

„Probabil că transportatorii vor absorbi o lună, poate două, din aceste costuri, dar, la un moment dat, vor trebui, din păcate, să le transfere în piață. Iar când ajung în piață, aceste costuri se regăsesc exact în prețul de raft pe care îl plătește consumatorul”, a declarat Feliciu Paraschiv.

Scăderea consumului pune presiune pe micii comercianți

Creșterea cheltuielilor vine într-un moment dificil pentru comerț, în care consumatorii își reduc cumpărăturile, iar firmele se confruntă cu o presiune tot mai mare asupra veniturilor și marjelor de profit.

Potrivit lui Paraschiv, numărul închiderilor în rândul comercianților mici și mijlocii a crescut semnificativ în prima parte a anului 2026, comparativ cu perioada similară din 2025.

„Din păcate, avem, în primele șase-șapte luni ale anului, de patru ori mai multe închideri în rândul comercianților mici și mijlocii decât în prima parte a anului trecut. Sunt companii care nu rezistă. Șocul este prea lung și prea mare. Sunt foarte, foarte mulți factori care pun presiune asupra afacerilor. Indicele prețurilor de consum a crescut cu 8,16%, ceea ce înseamnă că, în medie, prețurile au crescut cu acest procent. Unele produse s-au scumpit mai mult, cum este cafeaua, iar altele au avut majorări mai mici sau chiar reduceri, însă acestea din urmă sunt puține”, a afirmat vicepreședintele asociației.

În acest context, comercianții se confruntă cu o situație dificilă: costurile de aprovizionare cresc, în timp ce puterea de cumpărare și volumul vânzărilor sunt afectate. Pentru a-și păstra clienții, magazinele încearcă să limiteze majorările de preț, însă acest lucru poate reduce și mai mult profitabilitatea afacerilor.

Legumele și fructele din import s-ar putea scumpi

Un alt efect al creșterii costurilor de transport ar putea fi resimțit în cazul legumelor și fructelor, în special al celor provenite din import. Până acum, produsele românești de sezon au contribuit la menținerea unor prețuri mai reduse în anumite categorii, însă odată cu diminuarea disponibilității acestora, comercianții vor depinde mai mult de aprovizionarea din străinătate.

Transportul pe distanțe mai mari și scumpirea motorinei pot determina noi majorări de costuri, care s-ar putea reflecta în prețurile finale.

„Probabil că vom avea creșteri de prețuri la legume și fructe. Acestea au avut, până acum, prețuri mai mici față de anul trecut, în condițiile în care pe piață au fost disponibile legume și fructe românești de sezon. Acum urmează să intrăm pe produsele din import. Produsele din import înseamnă costuri mai mari de transport și costuri mai mari cu motorina, care s-a scumpit cu aproximativ 35%, potrivit estimării pe care o avem în vedere. Asta înseamnă că vom avea și costuri mai mari la legume și fructe, care au reușit să mențină prețurile mai jos până acum, cât timp au fost disponibile produsele românești de sezon”, a explicat Feliciu Paraschiv.

Cafeaua și ouăle, printre produsele care s-au scumpit cel mai mult

Noile presiuni asupra costurilor se adaugă majorărilor de preț deja înregistrate la numeroase produse alimentare. Datele prezentate în intervenția televizată arată că, în august 2026 față de august 2025, cafeaua s-a scumpit cu peste 15%, iar ouăle cu peste 11%. Creșteri au fost semnalate și la laptele de vacă, cacao și carnea de bovine.

Reprezentantul comercianților a subliniat că evoluțiile diferă de la o categorie de produse la alta. În timp ce unele alimente au înregistrat majorări importante, altele au avut creșteri mai mici sau chiar ieftiniri. Printre exemplele menționate s-au numărat mălaiul și făina, ale căror prețuri ar fi scăzut cu aproximativ 4,5%, potrivit declarațiilor sale.

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În perioada următoare, evoluția prețurilor va depinde de mai mulți factori: costul motorinei, nivelul taxelor de drum, cheltuielile de aprovizionare, disponibilitatea produselor românești și capacitatea comercianților de a absorbi o parte dintre majorări.

Noua taxă nu înseamnă automat că toate produsele se vor scumpi în aceeași măsură. Totuși, în condițiile în care transportul reprezintă o componentă a costului final al mărfurilor, majorarea cheltuielilor pentru transportatori poate adăuga o nouă presiune asupra prețurilor, într-o perioadă în care consumatorii și comercianții resimt deja efectele scumpirilor.

Avertismentul comercianților este că această presiune nu poate fi absorbită la nesfârșit de firme. Dacă transportatorii și retailerii nu vor mai putea suporta costurile suplimentare, o parte dintre acestea ar putea ajunge în prețurile plătite de consumatori în lunile următoare.

Editor : C.A.