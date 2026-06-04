Taxa de pod la Giurgiu-Ruse se va putea plăti electronic începând din această lună. Anunțul făcut de directorul CNAIR

Directorul general al Companiei Naţionale de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR), Cristian Pistol, anunţă că a fost făcută recepţia pentru sistemul informatic care permite plata electronică la podul Giurgiu-Ruse, acesta urmând a deveni funcţional în 15 iunie.

”Pas decisiv pentru plata electronică la podul Giurgiu-Ruse! Sistemul informatic eTarifGiurgiuPod a fost recepţionat astăzi. Pentru a fi oficial pus în funcţiune în data de 15 iunie 2026, se aşteaptă publicarea în Monitorul Oficial a Ordinului ministrului Transporturilor”, a arătat, joi, Cristian Pistol, într-o postare pe Facebook.

Potrivit acestuia, sistemul eTarifGiurgiuPod (eTGP) reprezintă o soluţie modernă de management al taxei de trecere a podului peste Dunăre pe sensul Giurgiu-Ruse, bazată pe o configuraţie cu două benzi dedicate în regim de preplată, integrată cu o platformă informatică disponibilă atât web, cât şi prin aplicaţie mobilă.

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”La momentul traversării prin benzile dedicate eTGP din cadrul Agenţiei de Control şi Încasare Giurgiu, sistemul verifică automat existenţa unei plăţi efectuate cu minimum 3 minute anterior accesului în zona de control, asigurând astfel deschiderea instantanee a barierei în regim de flux rapid (high-speed)”, a arătat Pistol.

În faza iniţială, sistemul este implementat pentru autoturisme, iar ulterior va fi extins pentru alte categorii de vehicule, inclusiv vehicule de transport marfă de mare tonaj.

Printre beneficiile anticipate se numără fluidizarea semnificativă a traficului rutier în zona de tarifare, creşterea capacităţii de procesare a vehiculelor, reducerea intervenţiei umane, îmbunătăţirea experienţei utilizatorilor printr-un proces rapid şi eficient de plată şi acces.

Pistol a afirmat că sistemul eTarifGiurgiuPod contribuie la digitalizarea şi eficientizarea proceselor de colectare a tarifelor de trecere, aliniindu-se standardelor moderne de mobilitate şi infrastructură inteligentă.

Editor : A.P.