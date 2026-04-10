Temeri crescânde în Europa privind anularea vacanțelor de vară din cauza unei penurii de combustibil pentru avioane

Aeroporturile au avertizat că în Europa ar putea apărea o penurie de combustibil pentru avioane în termen de trei săptămâni dacă aprovizionarea cu petrol nu va începe să curgă prin Strâmtoarea Ormuz, ceea ce stârnește îngrijorări cu privire la anularea zborurilor în UE în pragul sezonului de vacanță de vară, scrie The Guardian. Lipsa combustibilului pentru avioane va deveni atât de acută fără reluarea aprovizionării din Orientul Mijlociu, încât anulările în toată Europa vor fi inevitabile, perturbând planurile de călătorie pentru potențial milioane de pasageri.

Avertismentul a venit din partea Consiliului Internațional al Aeroporturilor (ACI) Europa, care a scris comisarilor UE pentru energie și transporturi, afirmând că blocul se află la trei săptămâni distanță de o penurie.

Avertismentul va stârni îngrijorări cu privire la riscul unor anulări în lanț de zboruri sau vacanțe, dacă războiul SUA și al Israelului împotriva Iranului continuă. Prețurile petrolului au crescut vertiginos de la începutul lunii martie, după ce Iranul a închis efectiv Strâmtoarea Ormuz, o rută maritimă cheie pentru exporturile din Golf, ca represalii.

Donald Trump a anunțat săptămâna aceasta un armistițiu de două săptămâni, dar prețurile petrolului Brent au rămas la aproximativ 96 de dolari pe baril vineri, pe fondul îngrijorărilor cu privire la durabilitatea acestuia. Înainte de război, petrolul se tranzacționa la aproximativ 72 de dolari.

„Dacă trecerea prin Strâmtoarea Ormuz nu se reia într-un mod semnificativ și stabil în următoarele trei săptămâni, penuria sistemică de combustibil pentru avioane va deveni o realitate pentru UE”, se arată în scrisoare.

Prețurile combustibilului pentru avioane au crescut vertiginos de la sfârșitul lunii februarie, după atacurile asupra Iranului ordonate de Trump și Benjamin Netanyahu, prim-ministrul israelian. Prețurile globale ale combustibilului pentru avioane la sfârșitul săptămânii trecute s-au dublat față de anul trecut, ajungând la 1.650 de dolari pe tonă, potrivit cifrelor monitorizate de IATA, un grup de lobby al companiilor aeriene.

Regiunea cea mai afectată a fost Asia, unde prețurile au crescut cu 163% față de aceeași perioadă a anului trecut. Cu toate acestea, prețurile în Europa erau încă în creștere cu 138%, pe fondul unei goane globale pentru asigurarea combustibilului.

Rico Luman, economist senior specializat în transporturi la banca de investiții ING, a declarat că unele companii aeriene ar putea fi nevoite să anuleze zboruri în câteva săptămâni, pe măsură ce rezervele de combustibil se epuizează, în special la aeroporturile mai mici, situate la distanță de marile hub-uri.

„Aeroporturile mai mici depind într-adevăr de livrări și de stocurile pe care le au la fața locului”, a spus Luman, rezervele tipice acoperind doar patru până la cinci săptămâni.

El a adăugat că companiile aeriene ar fi susceptibile să reducă mai întâi zborurile pe rutele de agrement mai puțin populare, deoarece ar fi mai puțini pasageri care să-și reprogrameze zborurile. El a spus: „Acest lucru s-ar putea întâmpla în următoarele câteva săptămâni dacă se profilează o penurie.”

Air New Zealand, AirAsia X, Vietnam Airlines și compania aeriană scandinavă SAS se numără printre companiile aeriene globale care au redus deja zborurile ca răspuns la creșterea prețurilor.

Michael O’Leary, directorul executiv al Ryanair, a declarat săptămâna aceasta că compania aeriană, cea mai mare din Europa, ia în considerare reducerea cu 10% a zborurilor sale.

Ultima încărcătură de combustibil pentru avioane din Europa care a trecut prin Strâmtoarea Ormuz înainte de începerea războiului urmează să sosească la Copenhaga sâmbătă, după ce același petrolier a livrat o parte din încărcătură la Rotterdam luni, potrivit furnizorului de date de transport maritim Vortexa.

Ultimul petrolier cu combustibil pentru avioane din Golf destinat Regatului Unit a sosit marți în Kent la bordul navei Maetiga, venind din Arabia Saudită.

Europa a achiziționat, de obicei, peste 60% din combustibilul său pentru avioane de la rafinăriile din Golf, din care peste 40% a fost transportat prin Ormuz. Strânsoarea Iranului asupra strâmtorii comerciale vitale a forțat cumpărătorii europeni să concureze cu Asia pentru încărcături proaspete din alte părți ale lumii, pe măsură ce ultimele livrări din Golf au sosit cu greu.

Piața globală a combustibilului pentru avioane a fost deosebit de expusă perturbărilor din Golful Persic, deoarece există mai puține rute alternative pentru exporturi, potrivit băncii de investiții australiene Macquarie. În timp ce unele exporturi de țiței au reușit să ocolească strâmtoarea prin conducte, combustibilul pentru avioane nu dispune de aceste opțiuni.

Creșterile tarifelor vor contribui la o inflație mai mare, dar penuria totală de combustibil pentru avioane ar putea provoca daune economice mai mari dacă ar forța oamenii și companiile să renunțe la călătorii sau să amâne exporturile.

ACI a avertizat cu privire la „îngrijorările crescânde ale industriei aeroportuare cu privire la disponibilitatea combustibilului pentru avioane, precum și la necesitatea unei monitorizări și a unor acțiuni proactive din partea UE”, aprovizionarea fiind afectată și mai mult de „impactul activității militare asupra cererii”.

Problemele ar putea deveni deosebit de acute la începutul sezonului de vară de vârf, „când transportul aerian susține întregul ecosistem turistic de care depind multe economii”, a afirmat ACI în scrisoare, publicată pentru prima dată de Financial Times.

Willie Walsh, directorul general al IATA, a declarat că, chiar dacă Strâmtoarea Ormuz ar rămâne deschisă, „va fi totuși nevoie de câteva luni pentru a reveni la nivelul necesar al aprovizionării, având în vedere perturbarea capacității de rafinare din Orientul Mijlociu”.

Înainte de criză, IATA prevăzuse o creștere de 4,9% a traficului de pasageri în 2026 față de anul precedent.

Editor : B.E.