Temeri crescânde în Europa privind anularea vacanțelor de vară din cauza unei penurii de combustibil pentru avioane

Air travel in Venice, Italy - 8 Apr 2026
Pe pista aeroportului din Veneția se vede un camion care transportă combustibil pentru aviație. În urma conflictului din Iran și a închiderii Strâmtorii Ormuz, mai multe aeroporturi din Italia au fost nevoite să impună restricții privind consumul de combustibil pentru avioane, sporind incertitudinea legată de transportul aerian chiar în pragul sezonului estival, când mulți oameni călătoresc în Europa. Foto: Profimedia

Aeroporturile au avertizat că în Europa ar putea apărea o penurie de combustibil pentru avioane în termen de trei săptămâni dacă aprovizionarea cu petrol nu va începe să curgă prin Strâmtoarea Ormuz, ceea ce stârnește îngrijorări cu privire la anularea zborurilor în UE în pragul sezonului de vacanță de vară, scrie The Guardian. Lipsa combustibilului pentru avioane va deveni atât de acută fără reluarea aprovizionării din Orientul Mijlociu, încât anulările în toată Europa vor fi inevitabile, perturbând planurile de călătorie pentru potențial milioane de pasageri.

Avertismentul a venit din partea Consiliului Internațional al Aeroporturilor (ACI) Europa, care a scris comisarilor UE pentru energie și transporturi, afirmând că blocul se află la trei săptămâni distanță de o penurie.

Avertismentul va stârni îngrijorări cu privire la riscul unor anulări în lanț de zboruri sau vacanțe, dacă războiul SUA și al Israelului împotriva Iranului continuă. Prețurile petrolului au crescut vertiginos de la începutul lunii martie, după ce Iranul a închis efectiv Strâmtoarea Ormuz, o rută maritimă cheie pentru exporturile din Golf, ca represalii.

Donald Trump a anunțat săptămâna aceasta un armistițiu de două săptămâni, dar prețurile petrolului Brent au rămas la aproximativ 96 de dolari pe baril vineri, pe fondul îngrijorărilor cu privire la durabilitatea acestuia. Înainte de război, petrolul se tranzacționa la aproximativ 72 de dolari.

„Dacă trecerea prin Strâmtoarea Ormuz nu se reia într-un mod semnificativ și stabil în următoarele trei săptămâni, penuria sistemică de combustibil pentru avioane va deveni o realitate pentru UE”, se arată în scrisoare.

Prețurile combustibilului pentru avioane au crescut vertiginos de la sfârșitul lunii februarie, după atacurile asupra Iranului ordonate de Trump și Benjamin Netanyahu, prim-ministrul israelian. Prețurile globale ale combustibilului pentru avioane la sfârșitul săptămânii trecute s-au dublat față de anul trecut, ajungând la 1.650 de dolari pe tonă, potrivit cifrelor monitorizate de IATA, un grup de lobby al companiilor aeriene.

Regiunea cea mai afectată a fost Asia, unde prețurile au crescut cu 163% față de aceeași perioadă a anului trecut. Cu toate acestea, prețurile în Europa erau încă în creștere cu 138%, pe fondul unei goane globale pentru asigurarea combustibilului.

Rico Luman, economist senior specializat în transporturi la banca de investiții ING, a declarat că unele companii aeriene ar putea fi nevoite să anuleze zboruri în câteva săptămâni, pe măsură ce rezervele de combustibil se epuizează, în special la aeroporturile mai mici, situate la distanță de marile hub-uri.

„Aeroporturile mai mici depind într-adevăr de livrări și de stocurile pe care le au la fața locului”, a spus Luman, rezervele tipice acoperind doar patru până la cinci săptămâni.

El a adăugat că companiile aeriene ar fi susceptibile să reducă mai întâi zborurile pe rutele de agrement mai puțin populare, deoarece ar fi mai puțini pasageri care să-și reprogrameze zborurile. El a spus: „Acest lucru s-ar putea întâmpla în următoarele câteva săptămâni dacă se profilează o penurie.”

Air New Zealand, AirAsia X, Vietnam Airlines și compania aeriană scandinavă SAS se numără printre companiile aeriene globale care au redus deja zborurile ca răspuns la creșterea prețurilor.

Michael O’Leary, directorul executiv al Ryanair, a declarat săptămâna aceasta că compania aeriană, cea mai mare din Europa, ia în considerare reducerea cu 10% a zborurilor sale.

Ultima încărcătură de combustibil pentru avioane din Europa care a trecut prin Strâmtoarea Ormuz înainte de începerea războiului urmează să sosească la Copenhaga sâmbătă, după ce același petrolier a livrat o parte din încărcătură la Rotterdam luni, potrivit furnizorului de date de transport maritim Vortexa.

Ultimul petrolier cu combustibil pentru avioane din Golf destinat Regatului Unit a sosit marți în Kent la bordul navei Maetiga, venind din Arabia Saudită.

Europa a achiziționat, de obicei, peste 60% din combustibilul său pentru avioane de la rafinăriile din Golf, din care peste 40% a fost transportat prin Ormuz. Strânsoarea Iranului asupra strâmtorii comerciale vitale a forțat cumpărătorii europeni să concureze cu Asia pentru încărcături proaspete din alte părți ale lumii, pe măsură ce ultimele livrări din Golf au sosit cu greu.

Piața globală a combustibilului pentru avioane a fost deosebit de expusă perturbărilor din Golful Persic, deoarece există mai puține rute alternative pentru exporturi, potrivit băncii de investiții australiene Macquarie. În timp ce unele exporturi de țiței au reușit să ocolească strâmtoarea prin conducte, combustibilul pentru avioane nu dispune de aceste opțiuni.

Creșterile tarifelor vor contribui la o inflație mai mare, dar penuria totală de combustibil pentru avioane ar putea provoca daune economice mai mari dacă ar forța oamenii și companiile să renunțe la călătorii sau să amâne exporturile.

ACI a avertizat cu privire la „îngrijorările crescânde ale industriei aeroportuare cu privire la disponibilitatea combustibilului pentru avioane, precum și la necesitatea unei monitorizări și a unor acțiuni proactive din partea UE”, aprovizionarea fiind afectată și mai mult de „impactul activității militare asupra cererii”.

Problemele ar putea deveni deosebit de acute la începutul sezonului de vară de vârf, „când transportul aerian susține întregul ecosistem turistic de care depind multe economii”, a afirmat ACI în scrisoare, publicată pentru prima dată de Financial Times.

Willie Walsh, directorul general al IATA, a declarat că, chiar dacă Strâmtoarea Ormuz ar rămâne deschisă, „va fi totuși nevoie de câteva luni pentru a reveni la nivelul necesar al aprovizionării, având în vedere perturbarea capacității de rafinare din Orientul Mijlociu”.

Înainte de criză, IATA prevăzuse o creștere de 4,9% a traficului de pasageri în 2026 față de anul precedent.

Top Citite
Xi Jinping inspectează soldații
1
Xi Jinping îi îndeamnă pe înalţii comandanţi militari chinezi să renunţe la „aerele de...
Trupe americane la exerciții la Kogălniceanu
2
Pedeapsa lui Trump pentru țările NATO care nu l-au ajutat în Orientul Mijlociu: mutarea...
girofar al unei masini de politie
3
Momentul în care o profesoară din Iași sare dintr-o mașină de ride-sharing în mers...
donald trump (1)
4
Armistițiul cu Iranul. Trump s-a trezit în situația despre care el însuși avertiza: „Când...
un submarin rusesc este urmarit de o nava britanica
5
„Preşedintelui Putin îi spun: «Vă vedem»”. Armata britanică anunţă că a urmărit trei...
Cum l-au numit grecii pe Gigi Becali, după ce au văzut cum a apărut la înmormântarea lui Mircea Lucescu
Digi Sport
Cum l-au numit grecii pe Gigi Becali, după ce au văzut cum a apărut la înmormântarea lui Mircea Lucescu
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
protes irland combustibili petrol
Haos în a patra zi de proteste față de prețurile la combustibil în Irlanda. Manifestații și în Norvegia, țară producătoare de petrol
d trump face grimasa
Singurul motiv pentru care iranienii mai sunt în viață este pentru a negocia, afirmă Donald Trump înainte de discuțiile din Pakistan
JD Vance, vicepreședintele SUA
„Cel mai puternic atu al iranienilor”. JD Vance, în fața unui test al abilităților sale de negociere în cadrul discuțiilor cu Iranul
Trilateral Russia-US-Ukraine Talks In Geneva
Negocieri SUA - Iran. Trimișii lui Trump vor cere Teheranului eliberarea cetățenilor americani reținuți (Washington Post)
Fuel pump inserting into tank during refueling. Close-up of hand refilling vehicle with gasoline
Prețurile scapă de sub control în SUA. Inflația a urcat la cel mai ridicat nivel din ultimii doi ani, pe fondul scumpirii petrolului
Recomandările redacţiei
Viktor Orban
Problema „calului troian”. Cele cinci opțiuni la care poate apela...
Siegfried Muresan ţine un discurs în Parlamentul European.
Bugetul UE pentru următorii 7 ani. Siegfried Mureșan: Prioritatea va...
Iran: Sharif University of Technology was targeted
Război în Orientul Mijlociu, ziua 42. JD Vance afirmă că Trump a...
photo-collage.png - 2026-04-10T195147.029
Panouri care descurajează nașterea prin cezariană, afișate în...
Ultimele știri
Răzvan Lucescu, cuvânt emoţionant în biserică înainte de înmormântarea tatălui său: „A fost un luptător, a învins, a pierdut”
Kremlinul admite că Orban va pierde alegerile din Ungaria: „Chiar și cu sprijinul nostru, nu au reușit nimic”. Pe cine va da vina Rusia
Valentin Ceaușescu, prezent la parastasul lui Mircea Lucescu. S-a fotografiat cu Andone: „O zi care ne-a îngenuncheat pe toți”
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Gianluca Vacchi, pictorial de senzație alături de partenera lui mai tânără cu 27 de ani decât el. Imaginile...
Cancan
BBC Weather îi contrazice pe meteorologii Accuweather: Cum va fi vremea de Paște în București, de fapt
Fanatik.ro
Andreea Esca, în lacrimi la Ştirile ProTV după înmormântarea lui Mircea Lucescu! Legătura neştiută a...
editiadedimineata.ro
Cum ar putea Viktor Orbán profita de o criză de securitate înainte de alegeri
Fanatik.ro
Ce s-a întâmplat, de fapt, la prima întâlnire dintre Giovanni Becali și Mircea Lucescu, acum 56 de ani: „I-am...
Adevărul
Metoda „polițistul bun și polițistul rău”, aplicată de Trump în Iran. Un expert de la Stanford explică...
Playtech
Concediul medical în Codul Muncii. De ce se suspendă contractul de muncă, situații exacte
Digi FM
Răzvan l-a învins, dar Mircea Lucescu l-a sărutat pe creștet. Povestea momentului tată-fiu, care a emoționat...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
Rinat Ahmetov i-a lăsat "mască" pe toți, după moartea lui Mircea Lucescu: "Promisiune încălcată!"
Pro FM
Loredana Groza, picioare tonifiate și talie de invidiat în costum de baie. Apariția din Maldive a stârnit un...
Film Now
David Duchovny, cum nimeni nu l-a mai văzut. Cu perucă blondă și ruj roșu aprins, îmbrăcat în haine de...
Adevarul
Viețuitoarele cu cea mai dureroasă înțepătură din lume: „Senzație de deces iminent. Unii au implorat medicii...
Newsweek
Se schimbă vârsta standard de pensionare. Când ieși la pensie în funcție de anul în care te-ai născut?
Digi FM
Pur și simplu a îngenuncheat în fața sicriului lui Mircea Lucescu: "A fost darul lui Dumnezeu pentru fotbal"
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
De ce Paștele ortodox și cel catolic au de cele mai multe ori date diferite? Explicația pe înțelesul tuturor
Digi Animal World
A plătit 600 de lire la veterinar, crezând că pisica ei e bolnavă. Ce a aflat a doua zi a lăsat-o fără cuvinte
Film Now
Cum arată a patra soție a lui Steven Seagal, o balerină mongolă care i-a dăruit al șaptelea copil. Poze rare...
UTV
Mircea Lucescu și soția lui sunt împreună de 60 de ani și s-au cunoscut la cantina facultății. „A fost...