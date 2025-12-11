Trafic blocat pe Drumul Expres Craiova-Pitești, după ce un TIR a lovit parapetul și a rămas blocat

Drumul Expres Craiova - Pitești este blocat joi dimineața. În urma unui accident, un TIR a rămas blocat de-a curmezișul drumului și este nevoie de o macara pentru a-l lua de acolo. Blocajul are loc pe sensul spre Slatina, în zona kilometrului 111, informează Inspectoratul de Poliţie Judeţean (IPJ) Argeş.

TIR-ul a rămas blocat pe carosabil după ce a intrat în coliziune cu glisiera.

„În urma evenimentului rutier nu au rezultat victime. Poliţişti Serviciului Rutier Argeş sunt la faţa locului pentru măsuri specifice, de clarificare a împrejurărilor producerii evenimentului rutier, sprijin pentru efectuarea demersurilor în vederea eliberării părţii carosabile şi dirijarea traficului rutier”, au transmis reprezentanţii IPJ Argeş.

Până la degajarea părţii carosabile, traficul rutier pe sensul de deplasare dinspre Piteşti spre Slatina a fost deviat pe DN 65.

Editor : A.P.