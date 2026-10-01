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Transportatorii avertizează că problemele TollRo afectează economia României: camioanele sunt oprite, iar livrările întârzie

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camioane la protest
Imagine cu caracter ilustrativ. Foto: Profimedia
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Probleme la crearea conturilor și efectuarea plăților Aplicația se deconectează în mers Trasee greșite și tichete emise cu întârziere Probleme la frontiere și pentru firmele străine Ce solicită UNTRR

Camioane oprite, curse întârziate și mărfuri care nu pot fi livrate la timp sunt efectele problemelor apărute în primele ore de funcționare a TollRo, potrivit Uniunii Naționale a Transportatorilor Rutieri din România (UNTRR). Organizația spune că a primit sesizări privind 21 de tipuri de disfuncționalități, de la conturi care nu pot fi activate și plăți eșuate până la trasee greșite, deconectarea aplicației în timpul deplasării și imposibilitatea emiterii unor tichete la frontieră.

Noul sistem de taxare rutieră a devenit operațional joi, 1 octombrie, la ora 00:00. Transportatorii susțin că funcțiile de plată și de emitere a tichetelor au fost deschise simultan cu intrarea în vigoare a obligației, astfel că operațiunile nu au putut fi efectuate în avans.

„Camioanele sunt oprite, cursele sunt întârziate, iar transportatorii nu pot livra mărfurile la timp. Blocajele afectează lanțurile de aprovizionare și relațiile contractuale dintre transportatori și clienți, prin nerespectarea programărilor de încărcare și descărcare și a termenelor de livrare, cu riscul unor penalități și dispute comerciale”, avertizează UNTRR.

Organizația susține că întârzierile nu pot fi puse pe seama lipsei de pregătire a firmelor sau a șoferilor, deoarece aceștia încearcă să își îndeplinească obligațiile, însă instrumentele necesare nu funcționează stabil.

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Probleme la crearea conturilor și efectuarea plăților

Printre cele mai frecvente sesizări se numără lipsa mesajelor necesare confirmării conturilor sau resetării parolelor. În unele situații, adresele de e-mail apar ca fiind deja asociate unui cont ori blocate temporar, iar înregistrarea nu poate fi finalizată nici prin folosirea unei adrese noi.

Transportatorii reclamă și erori de server în ultima etapă a creării contului. Datele companiilor și ale vehiculelor introduse în timpul testării au fost preluate pentru unii utilizatori, dar nu și pentru alții, care trebuie să reia configurarea.

Au mai fost raportate mesaje precum „TIME OUT”, „Unauthorized”, „A apărut o eroare internă” sau „Registration number can not be null”, dar și notificări privind indisponibilitatea serviciilor ANAF.

În alte cazuri, conturile șoferilor nu pot fi asociate conturilor companiilor, ceea ce împiedică utilizarea sistemului pentru vehiculele din flotă. Transportatorii semnalează și plăți eșuate sau dificultăți la alimentarea portofelului electronic, fără de care nu poate fi achitat tariful necesar plecării în cursă.

Aplicația se deconectează în mers

O altă categorie de probleme privește sesiunea Live, prin care aplicația înregistrează distanța parcursă de camion. Potrivit sesizărilor, aceasta se poate întrerupe în timpul deplasării, iar repornirea presupune autentificarea din nou, selectarea vehiculului și a remorcii și reluarea etapelor de activare.

Primul loc în care camionul poate opri în siguranță se poate afla la 10–20 de kilometri distanță, iar traseul parcurs până la repornirea aplicației riscă să nu fie înregistrat corespunzător. Șoferul nu poate folosi telefonul în timpul conducerii și nici nu poate opri vehiculul în orice loc pentru remedierea problemei.

UNTRR a primit și o sesizare privind funcționarea necorespunzătoare a aplicației pe un telefon Samsung Galaxy A03 cu Android 11, vechi de aproximativ trei ani. Asociația avertizează că înlocuirea dispozitivelor folosite de șoferi ar însemna costuri și timp suplimentar pentru firme.

Au fost reclamate și probleme de accesibilitate. În unele cazuri, sesiunea Live nu funcționează dacă telefonul are fontul mărit, iar utilizatorii trebuie să reducă dimensiunea caracterelor chiar dacă au nevoie de un text mai mare pentru a putea citi informațiile.

Trasee greșite și tichete emise cu întârziere

Transportatorii susțin că unele trasee nu pot fi finalizate în sistem. Într-un caz, după introducerea a cinci puncte intermediare, platforma nu a permis continuarea rutei până la locul de descărcare din Căpuș și nici emiterea tichetului.

A fost semnalată și imposibilitatea cumpărării unui tichet pentru traseul „Intrare ILN RIR – P7 Uzina Dacia”, precum și generarea unor rute considerate neadecvate pentru camioanele care circulă între Nădlac și Albița.

Configurarea manuală a punctului de plecare, a destinației și a opririlor intermediare presupune mai multe operațiuni și crește timpul necesar emiterii unui tichet. Potrivit sesizărilor primite, procedura durează între 15 și 20 de minute și poate ajunge la 30 de minute pentru un singur vehicul, ceea ce generează întârzieri mai mari în cazul flotelor numeroase.

Pentru fiecare tichet nou trebuie reintroduse datele vehiculului, ale semiremorcii și dimensiunile acestora. Dacă aplicația se blochează, operațiunea trebuie reluată.

Transportatorii mai susțin că, atunci când sesiunea Live nu funcționează, tichetul trebuie achitat separat, chiar dacă portofelul electronic al companiei are suficiente credite. Astfel, firmele trebuie să pună la dispoziție alte fonduri pentru ca vehiculele să își poată continua traseul.

Probleme la frontiere și pentru firmele străine

La punctul de trecere Borș II, emiterea la ghișeu a unui tichet până la Iernut ar fi durat aproape 11 minute, deși transportatorul și casierul vorbeau limba română. UNTRR avertizează că procedura poate dura și mai mult în cazul șoferilor străini, din cauza barierelor lingvistice.

O altă sesizare arată că punctul CNAIR din Vama Sculeni nu emite tichete de rută.

Asociațiile AITA din Republica Moldova și ASMAP UA din Ucraina au informat UNTRR că unii operatori străini nu primesc e-mailurile necesare confirmării conturilor și nu pot finaliza înregistrarea în sistem.

Probleme au fost raportate și în privința facturilor. Documentele emise de CNAIR nu ar include automat anexele cu vehiculul și traseul achitat, iar operatorii trebuie să descarce separat informațiile pentru fiecare tichet. Procedura îngreunează verificarea sumelor, activitatea contabilă și documentarea traseului în cazul unei contestații.

Un operator a informat organizația că încearcă să acceseze platforma încă de la ora 05:00, fără să poată finaliza conectarea sau înregistrarea unui cont alternativ. Compania susține că peste 100 dintre autovehiculele sale sunt afectate, iar camioanele au fost oprite deoarece nu pot fi obținute tichetele de rută.

Întârzierile pot afecta programările pentru încărcarea și descărcarea mărfurilor, aprovizionarea beneficiarilor și organizarea curselor următoare. Firmele se tem că ar putea primi reclamații sau solicitări de penalități pentru nerespectarea unor termene din cauze pe care spun că nu le pot controla.

Ce solicită UNTRR

Organizația cere CNAIR, furnizorilor implicați și autorităților competente:

  • remedierea urgentă a problemelor de acces, înregistrare, asociere a șoferilor, alimentare a conturilor și efectuare a plăților;
  • stabilizarea sesiunilor Live și stabilirea unei proceduri pentru deconectările din mers, care să permită achitarea distanței parcurse fără afectarea siguranței rutiere;
  • corectarea hărților și generarea unor trasee care pot fi parcurse de vehiculele grele;
  • simplificarea emiterii tichetelor, păstrarea datelor vehiculelor și posibilitatea utilizării soldului existent atunci când sesiunea Live nu funcționează;
  • posibilitatea emiterii tichetelor și prin distribuitorii autorizați care vând roviniete, pentru reducerea aglomerației la ghișee și a presiunii asupra platformei;
  • emiterea tichetelor în toate punctele de frontieră și asistență pentru transportatorii străini;
  • includerea automată în facturi a numărului de înmatriculare, identificării tichetului, traseului și modului de calcul al tarifului;
  • rezolvarea problemelor de compatibilitate și accesibilitate și publicarea cerințelor tehnice pentru telefoane;
  • introducerea unei perioade reale de tranziție;
  • neaplicarea sancțiunilor atunci când imposibilitatea plății sau a înregistrării corecte este provocată, în mod demonstrabil, de problemele sistemului.

CNAIR a recunoscut joi existența unor probleme legate de mesajele necesare creării conturilor și de comunicarea cu procesatorul de plăți. Compania a anunțat că utilizatorii care nu au putut achita TollRo din cauza defecțiunilor nu vor fi sancționați începând cu 1 octombrie, ora 00:00, și până la remedierea acestora.

Editor : A.D.

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