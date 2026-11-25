Tarifele TollRo ar putea fi majorate în 2027, în procesul prin care România trebuie să corecteze modul în care a transpus sau aplicat normele europene privind taxarea rutieră, avertizează Uniunea Națională a Transportatorilor Rutieri din România. Organizația cere Ministerului Transporturilor să reducă tarifele sau cel puțin să le mențină la nivelul actual.

Avertismentul vine după ce Comisia Europeană a deschis, la 19 noiembrie, o procedură de infringement împotriva României pentru transpunerea sau aplicarea incorectă a Directivei privind eurovinieta. În această etapă, Comisia a trimis autorităților române o scrisoare de punere în întârziere, iar România are la dispoziție două luni pentru a răspunde și pentru a remedia deficiențele semnalate.

Deschiderea procedurii nu înseamnă că majorarea tarifelor TollRo a fost deja decisă. UNTRR susține însă că modificările pe care autoritățile le-ar putea face pentru conformarea cu legislația europeană riscă să genereze costuri suplimentare pentru firmele de transport.

„România are la dispoziție două luni pentru a răspunde Comisiei Europene și pentru a propune soluții de conformare cu legislația europeană privind taxarea rutieră. În timp ce Olanda a redus tarifele de taxare la kilometru cu 22,3%, transportatorii români riscă să suporte noi majorări, în condițiile în care numeroase firme nu au reușit încă să transfere către clienți costurile generate de introducerea TollRo”, a transmis miercuri UNTRR.

UNTRR cere reducerea sau menținerea tarifelor actuale

Transportatorii solicită Ministerului Transporturilor ca, în răspunsul trimis Comisiei Europene, să propună reducerea tarifelor TollRo, după modelul aplicat de Olanda, sau cel puțin menținerea acestora la nivelul actual. Organizația mai cere publicarea metodologiei de calcul și prezentarea separată a componentelor care formează tariful.

Dacă o majorare nu va putea fi evitată, UNTRR solicită o perioadă de tranziție de cel puțin 12 luni, în care firmele să se poată adapta noilor costuri.

„Situația economică a României și capacitatea reală a industriei transporturilor rutiere de a suporta costuri suplimentare trebuie să constituie argumente esențiale în dialogul autorităților române cu Comisia Europeană. Transportatorii rutieri nu trebuie să suporte consecințele financiare ale eventualelor deficiențe de transpunere sau de implementare a legislației europene de către autoritățile române”, susțin reprezentanții organizației.

UNTRR solicită și comunicarea publică a problemelor identificate de Comisia Europeană în cazul României, precum și a soluțiilor pe care autoritățile intenționează să le adopte.

Printre obligațiile prevăzute de Directiva privind eurovinieta se află folosirea unei metodologii comune pentru calcularea taxelor de infrastructură aplicate vehiculelor grele, introducerea vinietelor cu durate proporționale cu perioada de utilizare a infrastructurii, inclusiv pentru o singură zi, și diferențierea taxelor pentru vehiculele grele în funcție de emisiile de CO2.

Dacă răspunsul transmis de România nu va fi considerat satisfăcător, Comisia Europeană poate trece la următoarea etapă a procedurii și poate emite un aviz motivat.

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Transportatorii susțin că unele firme au ajuns să opereze în pierdere

TollRo a intrat în vigoare la 1 octombrie, iar UNTRR afirmă că numeroase firme nu au reușit să transfere integral către clienți costurile suplimentare generate de noul sistem de taxare. Contractele comerciale încheiate înaintea introducerii acestuia nu permit întotdeauna modificarea imediată a tarifelor de transport.

„În aceste condiții, costurile suplimentare generate de TollRo sunt suportate direct de firmele de transport, prin diminuarea marjelor de profit și a lichidităților disponibile, unele dintre acestea ajungând deja să opereze în pierdere”, arată organizația.

Transportatorii avertizează că o nouă majorare ar accentua dificultățile financiare, ar crește riscul de insolvență și ar reduce competitivitatea firmelor românești pe piața națională și europeană. Pe termen mediu, transferarea acestor cheltuieli în prețurile produselor și serviciilor ar putea genera, în evaluarea UNTRR, presiuni inflaționiste suplimentare.

Rovinieta, tichetul de rută și tariful TollRo se achită, din 1 octombrie, prin noul Sistem de Tarifare Rutieră Electronică. Platforma a înregistrat mai multe probleme tehnice după lansare, iar CNAIR a anunțat că utilizatorii nu vor fi sancționați pentru perioadele în care sistemul nu a funcționat și plata nu a putut fi efectuată. Organizațiile transportatorilor au solicitat și suspendarea sancțiunilor pentru neplata TollRo, precum și eliminarea temporară a tarifului fix de 2.000 de lei până la funcționarea normală a sistemului.

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Editor : A.D.