Transportatorii cer amânarea aplicării sistemului electronic TollRo. CNAIR vrea termen până la 1 aprilie 2027. Reacția lui Radu Miruță

Transportatorii de marfă cer amânarea aplicării sistemului electronic de taxare TollRo sau, cel puțin, suspendarea amenzilor, pe motiv că aplicația este încă testată și prezintă erori. CNAIR a cerut ca termenul de 1 octombrie să fie amânat până la 1 aprilie 2027, însă ministrul interimar al Transporturilor, Radu Miruță, susține că instituția a avut suficient timp pentru pregătirea și testarea sistemului.

„De ce trebuie să suportăm noi de fiecare dată problemele din aparatul public? Măcar CNAIR are curajul să spună că ne mai trebuie șase luni și oamenii politici ar trebui să sprijine asta, se decontează tot pe spatele nostru, nu mi se pare ok. Noi cerem amânarea, susținem amânarea cât o fi, trei luni, șase luni, iar dacă nu vor să amâne, trebuie să ne suspende aplicarea de amenzi”, a declarat pentru News.ro Radu Dinescu, secretarul general al Uniunii Naționale a Transportatorilor Rutieri din România (UNTRR).

Acesta atrage atenția asupra nivelului amenzilor și asupra riscului ca transportatorii să acumuleze sancțiuni din cauza unor probleme tehnice.

„Pentru că amenzile, în primul rând, sunt foarte mari, adică 2.000 de lei la fiecare cameră prin care treci. N-ai, de exemplu, bani pe contul respectiv și în loc să-ți trimită în aplicație, că e aplicație pe telefon, să te înștiințeze că n-ai bani și să completezi formularul, ți se trimite înștiințare de plată prin scrisoare cu confirmare de primire prin Poșta Română. În două săptămâni poți să acumulezi atâtea puncte de amendă că poți să-ți vinzi camionul”, a mai spus Radu Dinescu.

TollRo trebuia să intre în vigoare de la 1 iulie

Noul sistem de taxare rutieră pentru vehiculele de marfă trebuia să intre în vigoare la 1 iulie 2026, însă termenul a fost prelungit până la 1 octombrie. Potrivit calendarului oficial, TollRo se aplică vehiculelor de transport marfă cu masa totală maximă autorizată de peste 3,5 tone.

Radu Dinescu spune că nu se așteaptă ca, în cele din urmă, termenul de 1 octombrie să fie amânat, invocând angajamentele asumate prin PNRR.

„Sunt două variante. Una este să se amâne, dar din ce vedem ca decizie politică, se pare că nu vor să o amâne din motive de decontare pe PNRR. Dacă vor să nu o amâne, măcar să nu se aplice amenzi”, precizează reprezentantul transportatorilor.

Potrivit acestuia, prima perioadă ar trebui să fie una de acomodare pentru transportatori și pentru autorități.

„Nu te amendez, pentru că este un proces de învățare pentru oameni, parteneri, atât pentru partea publică, cât și cea privată. Trec printr-o cameră și n-am avut bani sau nu mi-a funcționat semnalul. Mă notifică să-i plătesc taxa de drum pentru secțiunea pe care am utilizat-o, dar nu mă amendează pentru că nu am plătit-o la momentul respectiv”, a explicat Radu Dinescu.

Transportatorii reclamă erori în aplicație

Reprezentantul UNTRR spune că șoferii și operatorii de transport au testat aplicația TollRo și au constatat o serie de probleme tehnice. În opinia sa, remedierea tuturor acestora nu poate fi făcută într-un interval atât de scurt.

Un termen rezonabil pentru punerea la punct a sistemului ar fi, potrivit transportatorilor, de cel puțin trei luni.

„Introducerea TollRo înseamnă obligatoriu să amâne amenzile. Dacă nu amână amenzile, eu vă spun că toată lumea va fi în stradă. Adică repetăm ce a fost acum câțiva ani cu agricultorii, de data aceasta vor fi transportatorii”, atrage atenția Dinescu.

El spune că transportatorii se confruntă deja cu presiuni financiare importante, după creșterea prețului motorinei.

„În anul 2026, după luna martie, când prețul la motorină a crescut cu 30-40% față de începutul anului, transportatorii au avut o problemă în a transfera aceste costuri suplimentare cu motorina integral și imediat pentru clienți și deja sunt decapitalizați”, a afirmat reprezentantul UNTRR.

CNAIR vrea amânarea până la 1 aprilie 2027

Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere a solicitat, în 18 septembrie, Guvernului și Ministerului Transporturilor prorogarea termenului de aplicare a sistemului TollRo de la 1 octombrie 2026 până la 1 aprilie 2027. CNAIR susține că aplicația tehnică nu este încă pregătită pentru operarea efectivă a sistemului și se află în etapa de pilotare.

CNAIR a transmis că, fără o decizie a Parlamentului în regim de urgență, transportatorii de marfă riscă să fie expuși la amenzi pentru o obligație pe care, din punct de vedere tehnic, nu ar putea să o îndeplinească.

„Menținerea termenului de 1 octombrie fără modificarea legii ar însemna, de fapt, o obligație legală în vigoare, însoțită de sancțiuni, pentru care însă nu există instrumentul tehnic de plată. Transportatorii ar fi expuși la amenzi pentru o obligație pe care nu o pot executa, bugetul nu ar încasa nimic, iar instanțele ar fi sesizate cu un volum foarte mare de contestații”, a transmis CNAIR.

Instituția precizează că a solicitat oficial, încă din 7 septembrie, amânarea termenului, corelarea acestuia cu data de operaționalizare a interoperabilității SETRE și suplimentarea organigramei cu posturile necesare operării sistemului și instituirii furnizorului național de servicii de tarifare rutieră.

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CNAIR susține că sistemul livrat de prestator nu a intrat încă în etapa recepției calitative, care, potrivit contractului, poate începe doar după finalizarea testării și pilotării.

La 16 septembrie a fost deschisă pilotarea publică, iar aplicația TollRo a devenit disponibilă pentru testare în App Store și Google Play. Potrivit CNAIR, această etapă are rolul de a identifica eventualele neconformități pe care prestatorul trebuie să le remedieze. Pilotarea durează, potrivit contractului, cel puțin patru săptămâni.

Radu Miruță: „CNAIR a avut la dispoziție suficient timp”

Ministrul interimar al Transporturilor, Radu Miruță, susține însă că sistemul ar trebui să fie funcțional de la 1 octombrie și că CNAIR a avut suficient timp pentru a pregăti și testa soluția tehnică.

„CNAIR a avut la dispoziție suficient timp pentru a pregăti și testa sistemul contractat și pentru a se asigura că acesta funcționează așa cum trebuie. Cum pot exista și penalități dacă e cazul furnizorilor care nu și-au făcut treaba”, a afirmat Miruță.

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Ministrul a subliniat că TollRo este un proiect finanțat din fonduri europene și că sistemul reprezintă trecerea la un mecanism de taxare în funcție de utilizarea efectivă a infrastructurii.

„De la 1 octombrie, sistemul TollRo gestionat de CNAIR ar trebui să fie funcțional. CNAIR a avut la dispoziție suficient timp pentru a pregăti și testa sistemul contractat și pentru a se asigura că acesta funcționează așa cum trebuie. Cum pot exista și penalități dacă e cazul furnizorilor care nu și-au făcut treaba. Este un proiect finanțat din bani europeni care nu reinventează apa caldă, ci aduce și în România un principiu echitabil, folosit de ani buni în multe state occidentale, cu rezultate bune pentru stat, pentru cetățeni și pentru mediul de afaceri”, a scris Miruță pe Facebook.

Ce se întâmplă cu taxa de pod

Ministrul Transporturilor a remarcat și faptul că, de la 1 octombrie, în contextul aplicării TollRo, urmează să fie desființată taxa de pod peste Dunăre la Fetești și Vadu Oii.

Potrivit lui Miruță, această schimbare ar putea permite și o utilizare mai eficientă a personalului CNAIR. Peste 100 de angajați care se ocupau până acum de colectarea taxei de pod ar putea fi realocați pentru gestionarea sistemului TollRo.

„Este și acesta un mod de a folosi mai eficient resursa umană pe care statul deja o are”, a conchis ministrul.

Peste 200.000 de firme active în transporturi

În România activează peste 200.000 de firme în sectorul transporturilor, care au aproximativ un milion de angajați.

Noul sistem va schimba mecanismul de taxare pentru transportul rutier de marfă, tariful urmând să fie calculat în funcție de distanța parcursă, categoria drumului, masa totală maximă autorizată și clasa de emisii EURO a vehiculului.

Calendarul oficial prevede începerea aplicării tarifelor TollRo la 1 octombrie 2026, în timp ce interoperabilitatea sistemului românesc cu sistemele similare din celelalte state membre ale Uniunii Europene, prin Serviciul European de Taxare Rutieră, este prevăzută să devină operațională la 15 ianuarie 2027.

În acest moment, disputa se concentrează pe termenul de 1 octombrie: CNAIR cere amânarea până la 1 aprilie 2027, transportatorii cer fie amânarea, fie o perioadă fără amenzi, iar ministrul Transporturilor susține că sistemul trebuie să fie funcțional la data stabilită prin lege. Decizia privind modificarea termenului trebuie luată prin procedură legislativă.

Editor : C.A.