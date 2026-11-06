Transportatorii cer prelungirea restituirii accizei și reducerea cu 30% a tarifelor TollRO și rovinietei

Transportatorii cer prelungirea, după 31 decembrie 2026, a schemei de restituire parțială a accizei, permanentizarea mecanismului pentru motorina profesională și reducerea cu 30%, timp de șase luni, a tarifelor TollRO și rovinietei. Propunerile au fost prezentate Ministerului Transporturilor de Federația Operatorilor Români de Transport și IMM România.

La discuții au participat oficiali ai Direcției de Transport, Autorității Rutiere Române, Inspectoratului de Stat pentru Controlul în Transportul Rutier și Companiei Naționale de Administrare a Infrastructurii Rutiere.

Organizațiile patronale susțin că măsurile sunt necesare pentru reducerea costurilor suportate de operatorii rutieri și pentru menținerea competitivității companiilor românești.

Pe lângă prelungirea schemei de restituire a accizei, FORT și IMM România au cerut majorarea diurnei și a indemnizațiilor acordate șoferilor profesioniști.

Cele două organizații solicită și actualizarea legislației pentru combaterea și sancționarea transporturilor efectuate ilegal, precum și adoptarea unor măsuri împotriva concurenței neloiale din sector.

Lista propunerilor mai cuprinde consolidarea atribuțiilor Inspectoratului de Stat pentru Controlul în Transportul Rutier și digitalizarea procedurilor și raportărilor pe care operatorii trebuie să le transmită Ministerului Transporturilor.

„Transportatorii români au nevoie de aceste măsuri concrete. Reducerea fiscalității, combaterea pirateriei și eliminarea concurenței neloiale sunt condiții esențiale pentru menținerea competitivității și funcționarea corectă a pieței transporturilor”, a declarat Beniamin Lucescu, președintele FORT.

La rândul său, președintele IMM România, Florin Jianu, a arătat că majorarea costurilor din transporturi afectează și activitatea întreprinderilor mici și mijlocii.

„Transporturile reprezintă un sector strategic pentru economia națională și pentru activitatea întreprinderilor mici și mijlocii. IMM România susține solicitările FORT și consideră necesară adoptarea acestor măsuri care să reducă presiunea costurilor și să asigure un mediu concurențial echitabil”, a afirmat acesta.

Ce modificări cer transportatorii pentru TollRO

O altă categorie de solicitări vizează remedierea deficiențelor tehnice semnalate la sistemul TollRO. Transportatorii cer introducerea posibilității de anulare sau modificare a tichetelor de rută și emiterea facturilor de două ori pe lună.

Ei solicită, de asemenea, respectarea termenului de 15 ianuarie 2027 pentru introducerea plății prin dispozitivele montate la bordul vehiculelor, cunoscute drept OBU.

FORT și IMM România cer susținerea și urgentarea modificării Legii nr. 226/2023, care reglementează sistemul TollRO, prin promovarea inițiativei legislative aflate în procedură parlamentară.

În urma întâlnirii, organizațiile patronale și ministrul Transporturilor au convenit continuarea periodică a dialogului și stabilirea unui calendar pentru măsurile discutate. Comunicatul nu precizează însă care dintre propuneri au fost acceptate sau când ar putea fi adoptate.

Editor : A.D.