Transportatorii cer suspendarea amenzilor TollRo până la 1 aprilie 2027: „Nu putem fi sancționați pentru erorile sistemului”

Confederația Patronală Concordia și Uniunea Națională a Transportatorilor Rutieri din România (UNTRR) au solicitat Parlamentului adoptarea în regim de urgență a proiectului de lege privind suspendarea amenzilor TollRo până la 1 aprilie 2027 sau până când sistemul va deveni complet funcțional. Transportatorii au reclamat erori ale aplicației și au avertizat că riscă amenzi de 2.000 de lei la fiecare 12 ore pentru probleme care nu le pot fi imputate, potrivit unui comunicat de presă.

Cele două organizații au precizat că transportatorii nu contestă noul sistem de taxare și nici obligația de a achita tariful rutier. Aceștia cer însă să nu fie sancționați atunci când plata sau înregistrarea traseului este împiedicată de deficiențe tehnice pe care nu le pot controla.

Printre problemele semnalate se numără întreruperea aplicației în timpul curselor, incompatibilitatea cu anumite telefoane, absența unor drumuri de pe hartă, introducerea greșită a restricțiilor de circulație și imposibilitatea emiterii tichetelor de rută până la destinație. În asemenea situații, firmele riscă amenzi de 2.000 de lei la fiecare 12 ore, potrivit comunicatului.

„Nu spunem că nu vrem să plătim. Plătim ceea ce folosim, dar nu putem accepta să fim amendați pentru probleme care nu depind de noi. Cu TollRo, un transportator plătește acum de șase până la zece ori mai mult decât rovinieta de 1.425 de euro pe an, în funcție de vechimea camionului și de drumurile pe care circulă. Cerem aceluiași mediu politic care a fost atât de ferm în aplicarea TollRo de la 1 octombrie să transmită un semnal la fel de clar că îi pasă de transportul rutier din România”, a declarat Radu Dinescu, secretarul general al UNTRR.

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Diferențe de tarif pentru același traseu

Reprezentanții transportatorilor au reclamat și situații în care două telefoane au calculat valori diferite pentru același traseu. În plus, șoferii ar trebui să verifice în timpul curselor dacă aplicația mai funcționează, deși legea le interzice utilizarea telefonului la volan.

„Pe același traseu, două telefoane calculau valori diferite. Șoferul trebuie să conducă, legea îi interzice să folosească telefonul la volan, dar ar trebui să verifice tot timpul dacă aplicația mai funcționează sau nu. Cerem să nu fim amendați pentru lucruri care nu funcționează și pe care ne va fi foarte greu să dovedim ulterior că nu au funcționat”, a afirmat Daniel Niculescu, președintele UNTRR și membru în Consiliul Director al Concordia.

Sancțiunile ar putea afecta în special firmele mici, a avertizat organizația. Aproximativ 80% dintre transportatorii din România sunt companii care dețin între unul și cinci camioane.

„Aplicația merge, dar nu funcționează. Pentru aceste firme, o amendă de 2.000 de lei la fiecare 12 ore poate însemna faliment până la sfârșitul anului, așa că preferă să țină camioanele pe dreapta”, a declarat Raluca Tache, membră a Consiliului Director al UNTRR.

Concordia avertizează asupra efectelor în economie

Confederația Patronală Concordia a atras atenția că problemele transportatorilor se pot răsfrânge asupra întregii economii, în condițiile în care aproximativ 90% dintre bunurile folosite în România, de la alimente la medicamente, sunt transportate pe șosele.

„Un antreprenor nu trebuie să fie pompier, trebuie să producă. Dacă aceste probleme nu sunt rezolvate, riscăm falimente, concedieri și firme care își închid porțile. Proiectul de lege din Parlament trebuie tratat în regim de urgență de toate forțele politice, pentru că există transportatori în fiecare județ”, a declarat Paul Aparaschivei, directorul executiv al Concordia.

Organizațiile susțin că problemele TollRo se adaugă presiunilor deja suportate de sector. Potrivit comunicatului, motorina s-a scumpit cu peste 40% de la începutul anului, în timp ce marjele transportatorilor sunt mai mici de 5%.

Concordia și UNTRR au cerut adoptarea urgentă a inițiativei legislative depuse de senatorul Robert Cazanciuc, care prevede suspendarea sancțiunilor din sistemul TollRo. De asemenea, organizațiile solicită introducerea unei proceduri de clarificare înaintea aplicării oricărei amenzi și corectarea rapidă a problemelor semnalate de transportatori.

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Editor : A.D.