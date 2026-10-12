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Transportatorii reclamă în continuare probleme ale TollRo. Consecinţele pot ajunge până la rafturile magazinelor

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Platforma TollRo. Sursa foto: Facebook/ CNAIR
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La aproape două săptămâni de la operaţionalizarea TollRo, care taxează transportatorii cu maşini peste 3,5 tone în funcţie de distanţă şi tipul drumului, utilizatorii reclamă în continuare multiple disfuncţionalităţi. Ele pornesc de la probleme de conectare sau alimentare a portofelului electronic până la direcţionarea prin zone interzise, cum ar fi centrul oraşelor, ori lipsa de pe hartă a unor drumuri existente în realitate. Redeschiderea punctelor de distribuţie a rovinietei ar putea remedia o parte din probleme, susțin ei, potrivit News.ro.

Zeci de şoferi de maşini cu masa peste 3,5 tone, care urmau să tranziteze Valea Oltului vineri dimineaţă, au avut parte de o surpriză neplăcută: aplicaţia TollRo, care urma să le elibereze tichetele de drum, nu funcţiona. Conducătorii auto trebuiau să plece însă din parcări înainte de ora 8:00, pentru a ieşi din zona în care urmau să intre în vigoare restricţii de circulaţie.

Pentru că aplicaţia nu a funcţionat, nu au putut porni la timp iar programul livrărilor a fost dat peste cap.

Câteva ore mai târziu, Compania Naţională de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR) anunţa că "echipele tehnice implicate au remediat problemele disfuncţionalităţilor apărute în această dimineaţă în platforma TollRo".

După ce aplicaţia a fost complet nefuncţională, pe 9 octombrie, CNAIR a transmis că, "în perioada în care platforma TollRo a întâmpinat probleme tehnice, nu va aplica sancţiuni pentru utilizatorii care nu au putut achiziţiona Toll pe perioada disfuncţionalităţilor apărute".

Transportatorii spun că lipsa amenzilor nu-i scuteşte de alte probleme, generate de faptul că nu-şi pot desfăşura activitatea.

"Cel care anunţă este, în mod paradoxal, chiar dezvoltatorul sistemului. Şi acum e firesc ca, dacă sistemul nu cade complet şi chiar dacă funcţionează 5%, să spună: "Uite că încă mai merge!". Ăsta este paradoxul situaţiei", explică pentru News.ro Radu Dinescu, secretar general la Uniunea Naţională a Transportatorilor Rutieri din România (UNTRR).

"Doar în momentul în care cade de tot şi nu se poate conecta nimeni, atunci declară un incident tehnic şi de-abia atunci poate să pună pe site anunţul", susţine reprezentantul UNTRR.

Conform acestuia, aplicaţia poate fi declarată funcţională dar să nu fie operabilă pentru toţi transportatorii.

"Nu pot alimenta portofelul electronic sau cineva care nu are cont nu-şi poate crea unul. Cel care are deja bani încărcaţi în portofelul electronic poate plăti, cel care nu poate încărca, nu. Sunt tot felul de situaţii de genul ăsta", explică Dinescu.

Consecinţele pot ajunge până la rafturile magazinelor. "Clienţii mari, inclusiv multinaţionalele, au termene stricte de livrare, iar lipsa mărfurilor din magazine poate atrage penalităţi contractuale importante pentru transportatori. O întârziere provocată de blocaje sau de imposibilitatea de a obţine tichetul de rută se poate transforma într-un cost financiar major pentru firma de transport", transmite UNTRR.

Printre categoriile cele mai afectate sunt vehiculele cisternă.

"După golire, acestea trebuie să ajungă într-un timp scurt la o spălătorie specializată, iar astfel de spălătorii nu se găsesc peste tot. Dacă vehiculul rămâne blocat sau trebuie să schimbe traseul, poate întârzia spălarea şi următoarea operaţiune de transport", transmite UNTRR.

Realitatea din teren nu este corelată cu cea din aplicaţie

O altă problemă ţine de faptul că situaţia din teren este una, cea din aplicaţie - alta.

"Sunt segmente de drum care nu există pe hartă. Dacă mergi pe ele, poţi fi amendat, dacă vine controlul pe teren", spune Dinescu.

Unul dintre exemplele date de acesta este între Dacia - Piese Auto şi Dacia - Fabrică.

"Vorbim de un drum de doi km care nu există pe harta lor. Sunt şi alte situaţii, în care îţi dă ruta prin oraş (pe unde este interzis pentru marii transportatori, n.r.) sau, dacă vrei să te duci, în anumite localităţi, îţi dă o ocolire de 100 de km. Bineînţeles că un client nu vrea să-ţi plătească bani suplimentari pe ocolire. Avem mai multe anomalii care nu se rezolvă aşa uşor", arată Dinescu.

Situaţia cu segmentul lipsă din Piteşti este confirmată şi de unul dintre marii transportatori.

"Avem garaj şi punct de lucru în Colibaşi, iar statutul de riverani ne permite să circulăm cu camioanele spre Dacia şi spre drumul principal. Cu toate acestea, nu reuşim să emitem tichete pe aceste rute. Orice plecare de la garaj e direcţionată către Făget, Valea Mare, Ştefaneşti (Argeş, n.r.), unde de altfel este şi interzis pentru camioane", a semnalat unul dintre transportatori către UNTRR.

"Este total necoordonată (aplicaţia TollRo, n.r.) cu realităţile şi restricţiile interne", spune Dinescu.

Soluţia transportatorilor: posibilitatea eliberării TollRo la foştii distribuitori de roviniete

"Pe termen scurt, ar putea să deschidă distribuitorii care dădeau viniete până pe 30 septembrie la aceste vehicule, să le dea măcar tichete de rută", arată secretarul general al UNTRR una dintre soluţii.

Conform acestuia, sunt 15 distribuitori (cum ar fi marile lanţuri de benzinării) care au mii de puncte active, plus portalurile online.

"La modul ăsta, s-ar compensa faptul că pică aplicaţia şi s-ar mai multiplica locurile de distribuţie", susţine Dinescu.

Printre beneficiari ar fi şi transportatorii străini care tranzitează ţara.

"De exemplu, astăzi, străinii când intră în România, aşteaptă o oră, o oră jumate, să-şi cumpere tichet de rută de la agenţii CNAIR de la frontieră", arată reprezentantul UNTRR.

O altă problemă pe care o reclamă este una contabilă: anterior implementării TollRo, puteau reuni toate taxele de drum pe o singură factură, o dată la 15 zile. Termenul de plată era de alte 15 zile.

"La o firmă cu 150 de camioane, acum în 15 zile îmi dă 700 de facturi, de exemplu deşi, în mod normal, firma ar trebui să plătească şi să primească o singură factură cu toată activitatea camioanelor pentru 15 zile. Să bage cineva atâtea facturi în contabilitate, nu-i uşor", explică secretarul general al UNTRR.

Editor : M.B.

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