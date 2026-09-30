Transportatorii scapă de reintroducerea datelor în TollRo. CNAIR anunță pașii pentru un acces rapid la noul sistem din 1 octombrie

Compania Naţională de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR) informează transportatorii care au participat la pilotarea TollRo că datele asociate conturilor utilizate în această etapă vor fi migrate în mediul de producţie (varianta finală a aplicaţiei) şi nu mai este necesară reintroducerea datelor. Astfel, utilizatorii trebuie să se înregistreze în sistemul de producţie cu aceeaşi adresă de e-mail folosită în mediul de pilotare şi îşi vor regăsi profilul, datele de facturare, vehiculele şi remorcile deja înregistrate, fără să mai fie nevoie de reintroducerea datelor.

„CNAIR informează utilizatorii care au participat la procesul de pilotare a sistemului TollRo că datele asociate conturilor utilizate în această etapă vor fi migrate în mediul de producţie. Migrarea va include profilurile utilizatorilor, inclusiv datele de identificare şi datele de facturare, precum şi vehiculele şi remorcile înregistrate în cadrul procesului de pilotare”, arată CNAIR într-o postare pe Facebook.

Compania precizează că pentru ca aceste date să poată fi identificate şi asociate corect conturilor din sistemul de producţie TollRo, utilizatorii care au participat la pilotare trebuie să se înregistreze în sistemul de producţie folosind aceeaşi adresă de e-mail utilizată în mediul de pilotare.

Astfel, conturile nou create în mediul de producţie vor putea fi asociate datelor existente din etapa de pilotare, iar utilizatorii îşi vor regăsi profilul, datele de facturare, vehiculele şi remorcile deja înregistrate, fără a fi necesară reintroducerea acestora.

„Prin această măsură, CNAIR asigură continuitatea între etapa de pilotare şi utilizarea efectivă a sistemului TollRo şi simplifică procesul de trecere în mediul de producţie pentru utilizatorii care au contribuit la testarea sistemului”, susţin oficialii CNAIR.

Inţial, compania comunicase că aplicaţia trebuie reinstalată şi conturile refăcute de la 1 octombrie.

Versiunea finală a aplicaţiei şi a portalului web va fi disponibilă începând cu 1 octombrie 2026, ora 00:00, spune conducerea CNAIR.

Rovinieta, tichetul de rută şi tariful TollRo se vor achita doar prin noul Sistem de Tarifare Rutieră Electronică. Anterior, CNAIR ceruse Ministerului Transporturilor prorogarea termenului, în lipsa unei aplicaţii tehnice care să poată să fie operaţională de luna viitoare.

Mai multe organizaţii ale transportatorilor rutieri, printre care Uniunea Naţională a Transportatorilor Rutieri din România (UNTRR) şi Confederaţia Operatorilor şi Transportatorilor Autorizaţi din România (COTAR) au solicitat autorităţilor amânarea sancţiunilor pentru neplata TollRo şi eliminarea temporară a tarifului fix de 2.000 de lei, până la data la care sistemul electronic devine funcţional.

Acestea au cerut Parlamentului adoptarea unui proiect de lege pentru prorogarea aplicării sancţiunilor prevăzute de Legea nr. 226/2023 privind aplicarea unor tarife rutiere pe reţeaua de drumuri naţionale din România, până la data de 31 martie 2027, în caz contrar existând pericolul ca mii de vehicule peste 3,5 tone să fie dezangajate din flux, deoarece detaliile tehnice ale curselor nu pot fi înregistrate în TollRo.

Editor : Ș.R.