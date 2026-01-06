Transportul rutier de mărfuri a crescut cu 1,5% în primele nouă luni din 2025, peste 80% din volume fiind transportate intern

Transportul rutier de mărfuri a înregistrat, în primele nouă luni din 2025, o creștere de 1,5% a volumului de mărfuri transportate, comparativ cu perioada similară din 2024. Din totalul de 246,183 milioane de tone, 82,7% au fost transportate în regim național, potrivit datelor centralizate de Institutul Național de Statistică și consultate de AGERPRES.

Potrivit sursei citate, parcursul mărfurilor a crescut cu 4,1%, față de aceeași perioadă a anului trecut, transportul național înregistrând un avans de 3,9%, semn al unei intensificări a activității logistice pe piața internă.

Transport predominant pe distanțe scurte

În intervalul ianuarie–septembrie 2025, structura transportului rutier național arată o concentrare clară pe distanțe scurte. Astfel, 59,4% din volumul mărfurilor a fost transportat pe distanțe de 1–49 km, 23,4% pe distanțe cuprinse între 50–149 km, iar 13,4% pe distanțe de 150–499 km.

În funcție de tipul de marfă, cele mai mari ponderi în volumul total transportat au fost deținute de:

-minereuri metalifere și alte produse de minerit și exploatare de carieră; turbă; uraniu și thoriu – 31,9%;

-alte produse minerale nemetalice – 18,9%.

În ceea ce privește parcursul mărfurilor, primele locuri au fost ocupate de:

-mărfuri grupate (amestec de tipuri de mărfuri transportate împreună) – 33,1%;

-produse alimentare, băuturi și tutun – 13%.

Transport în cont propriu și componenta internațională

Mărfurile transportate în cont propriu au reprezentat 52,8% din total. Din punctul de vedere al destinației, 17,3% din volumul total a fost înregistrat în transportul rutier internațional.

Din totalul de 42,535 milioane de tone transportate la nivel internațional:

-49% au reprezentat transport între state terțe;

-20,3% – cabotaj;

-16,8% – mărfuri încărcate.

Uniunea Europeană este principalul partener comercial

Datele INS arată că 96,9% din totalul mărfurilor descărcate în transportul rutier internațional au provenit din state membre ale Uniunii Europene, iar 95,3% din mărfurile încărcate au avut ca destinație tot state UE.

Cele mai mari cantități de mărfuri descărcate au provenit din:

Germania – 21,5%;

Italia – 16%;

Ungaria – 13,6%.

În ceea ce privește încărcările, principalele destinații au fost:

Italia – 21,9%;

Germania – 16,9%;

Ungaria – 14,5%.

