Transportul rutier de mărfuri a crescut cu 1,5% în primele nouă luni din 2025, peste 80% din volume fiind transportate intern

Transportul rutier de mărfuri a înregistrat, în primele nouă luni din 2025, o creștere de 1,5% a volumului de mărfuri transportate, comparativ cu perioada similară din 2024. Din totalul de 246,183 milioane de tone, 82,7% au fost transportate în regim național, potrivit datelor centralizate de Institutul Național de Statistică și consultate de AGERPRES.
Potrivit sursei citate, parcursul mărfurilor a crescut cu 4,1%, față de aceeași perioadă a anului trecut, transportul național înregistrând un avans de 3,9%, semn al unei intensificări a activității logistice pe piața internă.
Transport predominant pe distanțe scurte
În intervalul ianuarie–septembrie 2025, structura transportului rutier național arată o concentrare clară pe distanțe scurte. Astfel, 59,4% din volumul mărfurilor a fost transportat pe distanțe de 1–49 km, 23,4% pe distanțe cuprinse între 50–149 km, iar 13,4% pe distanțe de 150–499 km.
În funcție de tipul de marfă, cele mai mari ponderi în volumul total transportat au fost deținute de:
-minereuri metalifere și alte produse de minerit și exploatare de carieră; turbă; uraniu și thoriu – 31,9%;
-alte produse minerale nemetalice – 18,9%.
În ceea ce privește parcursul mărfurilor, primele locuri au fost ocupate de:
-mărfuri grupate (amestec de tipuri de mărfuri transportate împreună) – 33,1%;
-produse alimentare, băuturi și tutun – 13%.
Transport în cont propriu și componenta internațională
Mărfurile transportate în cont propriu au reprezentat 52,8% din total. Din punctul de vedere al destinației, 17,3% din volumul total a fost înregistrat în transportul rutier internațional.
Din totalul de 42,535 milioane de tone transportate la nivel internațional:
-49% au reprezentat transport între state terțe;
-20,3% – cabotaj;
-16,8% – mărfuri încărcate.
Uniunea Europeană este principalul partener comercial
Datele INS arată că 96,9% din totalul mărfurilor descărcate în transportul rutier internațional au provenit din state membre ale Uniunii Europene, iar 95,3% din mărfurile încărcate au avut ca destinație tot state UE.
Cele mai mari cantități de mărfuri descărcate au provenit din:
Germania – 21,5%;
Italia – 16%;
Ungaria – 13,6%.
În ceea ce privește încărcările, principalele destinații au fost:
Italia – 21,9%;
Germania – 16,9%;
Ungaria – 14,5%.
