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Traverse, borne și crengi puse obstacol pe calea ferată de pe litoral. Anunțul CFR

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bolovani pe calea ferata
Reprezentanții CFR au identificat și eliminat mai multe obstacole periculoase de pe linia ferată, prevenind posibile incidente. Sursă foto: CFR / Facebook
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Reprezentanţii Companiei Naţionale de Căi Ferate CFR SA au descoperit miercuri mai multe obstacole pe calea ferată Constanţa – Mangalia, în trei puncte diferite, printre acestea aflându-se traverse şi o bornă hectometrică. Obstacolele au fost îndepărtate înainte de trecerea trenului care plecase din Mangalia spre Constanţa. Circulaţia trenurilor nu a fost afectată în urma acestui incident.

„Compania Naţională de Căi Ferate CFR S.A. informează că, astăzi, 12 august 2026, au fost identificate trei obstacole amplasate în trei puncte diferite, în gabaritul căii ferate Constanţa - Mangalia, pe firul II de circulaţie”, au transmis reprezentanţii CFR miercuri, într-un comunicat.

Ei au precizat că în timpul verificărilor realizate pe teren, un revizor de cale care se deplasa dinspre Agigea a descoperit la km 226+730, mai multe traverse amplasate în zona căii ferate; la km 226+520, un morman de crengi amplasat între şine; la km 226+400, o bornă hectometrică din beton amplasată intenţionat în gabaritul căii ferate.

„Obstacolele au fost îndepărtate înainte de trecerea trenului care a plecat din Mangalia spre Constanţa la ora 12:40. Circulaţia trenurilor nu a fost afectată”, a precizat sursa citată.

Poliţia Transporturi Feroviare a fost sesizată şi face cercetări pentru stabilirea împrejurărilor în care obiectele au fost amplasate pe calea ferată şi pentru identificarea persoanelor responsabile.

De asemenea, Sucursala Regională de Căi Ferate Constanţa atrage atenţia asupra gravităţii unor astfel de acţiuni, iar amplasarea intenţionată a unor obiecte în gabaritul căii ferate poate pune în pericol siguranţa circulaţiei şi poate genera accidente feroviare grave.

Cazul de miercuri se adaugă altor două situaţii similare înregistrate în lunile iunie şi iulie 2026, tot pe raza Sucursalei Regionale de Căi Ferate Constanţa. Şi în aceste cazuri, Poliţia Transporturi Feroviare face cercetări.

Editor : B.P.

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