Tren direct între Kiev şi Bucureşti Nord, din 10 octombrie. Cât costă o călătorie

Un tren direct pe ruta Kiev - Ungheni - Bucureşti Nord şi retur va fi introdus în circulaţie din data de 10 octombrie 2025, anunță CFR Călători. Preţul unei călătorii este de 73,4 euro.

Trenul internaţional IR 99/401 Kiev (plecare 06:30) - Bucureşti Nord (sosire 06:47) circulă începând cu data de 10/11.10.2025, iar trenul internaţional IR 402/100 Bucureşti Nord (plecare 19:10) - Kiev (sosire 19:34), circulă începând cu data de 11/12.10.2025.

Preţul unei legitimaţii de călătorie în relaţia Bucureşti Nord - Kiev, la vagon de dormit (cu patru paturi în cabină), este de 73,4 euro.

Editor : A.P.