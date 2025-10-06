Live TV

Tren direct între Kiev şi Bucureşti Nord, din 10 octombrie. Cât costă o călătorie

Data publicării:
CFR Călători anunță că persoanele care au bilete la trenurile afectate și doresc să renunțe la călătorie pot solicita restituirea contravalorii biletelor neutilizate.
Foto. Shutterstock

Un tren direct pe ruta Kiev - Ungheni - Bucureşti Nord şi retur va fi introdus în circulaţie din data de 10 octombrie 2025, anunță CFR Călători. Preţul unei călătorii este de 73,4 euro.

Trenul internaţional IR 99/401 Kiev (plecare 06:30) - Bucureşti Nord (sosire 06:47) circulă începând cu data de 10/11.10.2025, iar trenul internaţional IR 402/100 Bucureşti Nord (plecare 19:10) - Kiev (sosire 19:34), circulă începând cu data de 11/12.10.2025.

Preţul unei legitimaţii de călătorie în relaţia Bucureşti Nord - Kiev, la vagon de dormit (cu patru paturi în cabină), este de 73,4 euro.

