Trenul internaţional Kiev - Ungheni - Bucureşti Nord are o întârziere de aproape 5 ore

Data publicării:
vagon tren kiev bucuresti
Trenul Prietenia, pe ruta Kiev - București. Sursă foto: X

Trenul internaţional 99/401 care circulă pe ruta Kiev - Ungheni - Bucureşti Nord are o întârziere de aproximativ cinci ore din cauza avarierii reţelelor electrice pe teritoriul Ucrainei, a informat CFR Călători vineri seară.

„Trenul internaţional 99/401 care circulă pe ruta Kiev - Ungheni - Bucureşti Nord, cu plecare din Kiev în data de 16 ianuarie 2026 şi sosire în Bucureşti Nord în data de 17 ianuarie 2026, la ora 06:38, înregistrează o întârziere de aproximativ 5 ore pe teritoriul Ucrainei.

Potrivit comunicatului Căilor Ferate din Republica Moldova, bazat pe informaţiile furnizate de Căile Ferate din Ucraina, întârzierea este cauzată de avarierea reţelelor electrice pe teritoriul Ucrainei”, se arată într-un comunicat al CFR Călători remis vineri.

Întrucât trenul Chişinău - Bucureşti Nord se cuplează în staţia Ungheni cu trenul Kiev - Bucureşti Nord, această întârziere va afecta şi pasagerii care călătoresc din Chişinău spre Bucureşti.

