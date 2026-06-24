Trenurile metropolitane din București și Iași au primit avizul Ministerului Transporturilor

Ministerul Transporturilor a avizat, miercuri, proiectele de tren metropolitan pentru București și Iași, a anunțat secretarul de stat în Ministerul Transporturilor și Infrastructurii, Horațiu Cosma. Potrivit oficialului, investițiile sunt menite să ofere o alternativă modernă și nepoluantă la traficul rutier din jurul celor două mari centre urbane.

„Aceste proiecte nu înseamnă doar investiţii în calea ferată, ci o schimbare de paradigmă în mobilitatea urbană şi metropolitană. Oamenii trebuie să aibă posibilitatea de a ajunge rapid, sigur şi confortabil la locul de muncă, la şcoală sau în centrul oraşului, fără să piardă ore în trafic”, a transmis Horațiu Cosma, într-o postare pe Facebook.

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Cinci trenuri electrice și noi puncte de oprire pe ruta București - Scroviștea

În zona București - Ilfov, proiectul vizează traseul Gara de Nord - Chitila - Scroviștea și include achiziția a cinci trenuri electrice noi, electrificarea și modernizarea infrastructurii feroviare, precum și construirea unui pasaj rutier denivelat în zona Scroviștea.

De asemenea, sunt prevăzute cinci pasaje pietonale subterane și cinci pasarele pietonale, două noi puncte de oprire la Chitila 2 și Buciumeni, modernizarea a 10 stații și halte existente și amenajarea unor facilități de tip Park & Ride pentru integrarea transportului feroviar cu cel rutier.

Proiectul trenului metropolitan de la Iași prevede construirea a trei pasaje rutiere și a patru pasaje pietonale, amenajarea a 16 puncte noi de oprire și modernizarea a șapte stații existente.

Totodată, va fi electrificată linia Socola - Holboca, vor fi modernizate trecerile la nivel și vor fi instalate noi sisteme de semnalizare și peroane moderne pentru călători.

Investițiile vizează și reînnoirea infrastructurii feroviare pe mai multe sectoare importante, printre care Nicolina - Bârnova, Ciurea și Podu Iloaiei - Iași.

Potrivit lui Horațiu Cosma, după proiectele de tren metropolitan de la Brașov și Târgu Mureș, urmează investițiile din București și Iași, în cadrul dezvoltării rețelei de transport feroviar metropolitan din România.

„Este direcţia în care merg toate marile oraşe europene, iar România nu îşi mai poate permite să rămână în urmă. Continuăm să investim în transport public modern, eficient şi conectat la nevoile reale ale comunităţilor”, a mai afirmat secretarul de stat din Ministerul Transporturilor.

Editor : A.D.