Un nou lot al Autostrăzii A7 Ploieşti - Buzău va fi deschis circulației. Când va începe recepția

Data publicării:
autostrada 7 Ploieşti - Buzău
Un nou lot al Autostrăzii A7 Ploieşti - Buzău va fi deschis circulației. Foto: CNAIR

Compania Naţională de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR) ar putea convoca în perioada 13 - 17 octombrie comisia de recepţie în vederea deschiderii circulaţiei pe lotul 2 al Autostrăzii A7 Ploieşti - Buzău, sectorul Mizil-Pietroasele, de 28,35 kilometri, după ce, luni seara, au avut loc teste structurale pe podul de la km 38.

„În această seară, de la ora 19:00, s-a desfăşurat testul de încărcare pe calea 1 a podului de la km 38, parte din lotul 2 al Autostrăzii A7, sectorul Mizil-Pietroasele. Testul a urmărit verificarea comportamentului structural al podului sub sarcini controlate, conform normelor tehnice de recepţie. Pe calea 2, urmează montarea ultimelor 8 eclise de legătură, după care se vor efectua testele de încărcare şi pe această cale. Ulterior, se vor realiza testele de calitate ale sudurilor prin metode de control nedistructiv, pentru certificarea integrităţii structurale. Dacă toate testele confirmă conformitatea, în perioada 13-17 octombrie va fi convocată comisia de recepţie, în vederea deschiderii circulaţiei”, au transmis reprezentanţii companiei de drumuri.

După recepţie, se va putea circula pe Autostrada A7 de la Bucureşti până la Spătaru, prin conexiunea cu DN 2.

Autostrada Ploieşti - Buzău are trei loturi: Dumbrava - Mizil (21 km) cu o valoare de 1,468 miliarde de lei, fără TVA (viteza de proiectare -140 km/h, include 15 pasaje, două noduri rutiere şi un CIC), lotul Mizil - Pietroasele (28,35 km) a cărui valoare este de 1.249.992.665 de lei, fără TVA (viteza de proiectare - 140 km/h, include 20 de pasaje, două noduri rutiere şi un spaţiu de serviciu) şi Pietroasele - Municipiul Buzău (13,9 km), investiţie cu o valoare de 1.093.470.823 de lei, fără TVA (include un pasaj superior peste calea ferată, două noduri rutiere şi şase poduri), prin Programul Naţional de Redresare şi Rezilienţă.

Ordinul de începere a execuţiei pe lotul 2 a fost dat pe data de 12 august 2022 (20 de luni execuţie), antreprenorul fiind Asocierea Coni SRL - Trace Group Hold PLC.

Autostrada Ploieşti - Buzău face parte din Coridorul 3 - Bucureşti - Regiunea NE (Moldova) (OR3) şi reprezintă o prioritate la nivel naţional.

