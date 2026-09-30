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Video Un tronson de autostradă început acum 20 de ani de compania americană Bechtel va fi dat, în sfârșit, în circulație în acest an

Data publicării:
autostrada bechtel
Sursa: capturi video
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Cei 26 de kilometri ai sectorului de autostradă Suplacu de Barcău-Chiribiș urmează să fie dați în circulație de 1 decembrie, a anunțat secretarul de stat în Ministerul Transporturilor Horațiu Cosma. El precizează că este vorba despre un tronson de autostradă început acum 20 de ani de compania Bechtel și care a trecut prin mai multe contracte reziliate și licitații anulate.

„De 1 Decembrie, circulăm pe autostradă între Suplacu de Barcău și Chiribiș. La limita dintre județele Sălaj și Bihor, lucrările pe cei 26 de kilometri ai sectorului au depășit borna de 90%”, a scris secretarul de stat pe Facebook.

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„Șantierul intră în linie dreaptă pentru deschiderea circulației. Avem deja asfaltul final de uzură pe 20 dintre cei 26 de kilometri, iar constructorul se concentrează acum pe ultimele lucrări, în special în apropiere de Suplacu de Barcău, în zona fostului câmp de sonde petroliere și în apropierea celebrului viaduct de 1,8 kilometri peste lacul de acumulare Suplacu de Barcău. Se lucrează la ultimele două pasaje peste autostradă, la umpluturile de pământ și asfaltul final”, a precizat el.

„Pe 1 Decembrie ne propunem să sărbătorim împreună Ziua Națională a României prin deschiderea circulației pe această autostradă mult așteptată. Este un sector cu o istorie lungă și complicată. A fost început de Bechtel și a trecut prin prea multe contracte reziliate, licitații anulate și ani de promisiuni neonorate. După două decenii de așteptare, nu ne mai permitem niciun pas greșit și niciun moment de întârziere.

Anul acesta vom circula pe Suplacu de Barcău – Chiribiș. Iar odată cu deschiderea acestor kilometri, vom lăsa în urmă o istorie de tristă amintire și vom transforma, în sfârșit, o promisiune veche de 20 de ani într-o autostradă pe care românii să poată circula”, a mai scris Cosma.

Editor : M.B.

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