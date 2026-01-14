Live TV

UNTRR cere Ungariei să ridice restricțiile de tranzit introduse la 1 ianuarie. „Generează ocoluri de peste 200 km”

Data publicării:
tiruri pe autostrada
Sursă foto: UNTRR / Facebook
Din articol
Obligarea ocolirii prin Budapesta Restricții suplimentare care agravează situația Impact direct asupra livrărilor și lanțurilor logistice Impact major asupra timpilor de conducere și competitivității UNTRR: Măsura este abuzivă și contrară legislației UE Solicitările UNTRR

Uniunea Națională a Transportatorilor Rutieri din România (UNTRR) avertizează că restricțiile de tranzit și de circulație impuse de Ungaria începând cu 1 ianuarie 2026 au un „impact grav și disproporționat” asupra transportului rutier internațional de marfă pe relația România - Croația.

UNTRR arată într-un comunicat de presă remis miercuri că noile reguli de tranzit și restricțiile de tonaj/orar sunt neclare, se suprapun și creează confuzie operațională, „având ca efect blocaje majore în planificarea curselor, riscuri crescute de sancționare și întârzieri semnificative în livrarea mărfurilor”.

Obligarea ocolirii prin Budapesta

Ca urmare a interzicerii tranzitului pe sectorul Szeged - Baja, transportatorii români sunt obligați să ocolească prin zona Budapesta pentru a ajunge în Croația, utilizând exclusiv rutele desemnate de autoritățile ungare.

harta rutiera ungaria copy
Sursă foto: UNTRR

Potrivit UNTRR, această deviere forțată:

  • elimină ruta directă și funcțională de tranzit sudic utilizată până la 31 decembrie 2025;
  • generează ocoluri de peste 200 km care generează costuri directe de peste 200 euro/sens
  • determină triplarea timpului de tranzit prin Ungaria
  • creează probleme în executarea contractelor aflate în derulare

Restricții suplimentare care agravează situația

Drumul Principal 42 (Berettyóújfalu - Artánd / Borș I) este restricționat pentru vehiculele de transport marfă cu MTMA ≥ 7,5 tone, cu excepții limitate pentru trafic de destinație locală.

Drumul Principal 55 poate fi utilizat doar pentru trafic cu destinație în Baja, iar vehiculele cu masa totală > 20 tone nu pot circula între orele 00:00–05:00.

Aceste restricții nu permit tranzitul internațional, accentuând confuzia și impactul negativ asupra transportului transfrontalier, mai arată UNTRR.

Impact direct asupra livrărilor și lanțurilor logistice

De asemenea, UNTRR atrage atenția că, prin devierea impusă:

  • marfa nu mai ajunge în timpul necesar la client, fiind afectate contractele comerciale și relațiile logistice;
  • în numeroase cazuri, o cursă normală este întârziată chiar și cu o zi întreagă, ca urmare a depășirii timpilor zilnici de conducere și a obligativității efectuării unor perioade suplimentare de odihnă;
  • se pierde predictibilitatea livrărilor, afectând lanțurile de aprovizionare regionale.

Impact major asupra timpilor de conducere și competitivității

UNTRR subliniază că aceste măsuri:

  • afectează grav respectarea timpilor de conducere și de odihnă ai șoferilor, conform legislației sociale europene;
  • împiedică finalizarea curselor planificate în aceeași zi;
  • cresc costurile operaționale și reduc utilizarea eficientă a flotelor;
  • generează emisii suplimentare de CO₂ și poluare, contrar obiectivelor UE privind transportul durabil;
  • limitează sever competitivitatea firmelor românești de transport rutier, în raport cu operatorii din alte state membre.

UNTRR: Măsura este abuzivă și contrară legislației UE

„UNTRR consideră că obligarea transportatorilor la ocoluri de aproximativ 200 km, cu pierderea a până la o zi de transport pentru o cursă normală, reprezintă o restricție disproporționată și nejustificată a liberei circulații a mărfurilor, fără temei în Directiva 1999/62/CE (Eurovigneta), care reglementează exclusiv taxarea infrastructurii și nu permite interdicții de tranzit sau impunerea de rute ocolitoare.

Aplicarea cumulativă a acestor măsuri pe parcursul anului 2026 contravine principiilor fundamentale ale dreptului Uniunii Europene, în special proporționalității, nediscriminării și liberei circulații”, se mai arată în comunicat.

Solicitările UNTRR

  • UNTRR solicită autorităților ungare:
  • Permiterea imediată a tranzitului România–Croația pe ruta utilizată până la 31 decembrie 2025, inclusiv pe sectorul Szeged–Baja–M6;
  • Clarificarea oficială, unitară și predictibilă a regulilor privind tranzitul internațional, distinct de restricțiile de tonaj și orar;
  • Reevaluarea urgentă a măsurilor care obligă la ocoliri disproporționate și afectează grav transportul transfrontalier.

UNTRR va continua demersurile instituționale la nivel național și european și își rezervă dreptul de a sesiza Comisia Europeană cu privire la aceste restricții, mai precizează comunicatul citat.

