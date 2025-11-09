Live TV

Autostrada Moldovei A7 continuă să avanseze, iar două dintre tronsoanele sale majore se apropie de finalizare. Foto: Captură video

Suntem la un pas distanță de a putea circula doar pe autostradă, de la București până la Focșani, și chiar mai departe, până la Adjud. Două noi tronsoane de șosea rapidă ar putea fi date în circulație în următoarele săptămâni. Este vorba despre lotul 3 Pietroasele - Buzău de aproape 14 km și secțiunea Focșani - Adjud de 50 de km.

Autostrada Moldovei A7 continuă să avanseze, iar două dintre tronsoanele sale majore se apropie de finalizare, potrivit celor mai recente informații. Primul este lotul trei, Pietroasele - Buzău, cu o lungime de aproape 14km, parte din segmentul Ploiești - Buzău. Constructorul se află în ultima etapă a lucrărilor, iar traficul ar putea fi deschis până la finalul lunii noiembrie.

Cel de-al 2-lea tronson vizează secțiunea Focșani - Adjud, de aproximativ 50 km, unde autoritățile estimează că autostrada ar putea fi dată în folosință până la sfârșitul lunii decembrie, dacă vremea va permite continuarea lucrărilor într-un ritm susținut.

Odată cu aceste deschideri, România ar putea face un pas important spre conectarea regiunii Moldovei cu sudul țării, asigurând un flux modern și sigur de la București până la Focșani.

Editor : A.P.

