VIDEO. Otopeni, un aeroport fantomă. Priveliști de neimaginat în urmă cu o lună

Activitatea aeroporturilor din ţară este aproape paralizată de pandemia de COVID-19. Au fost luate măsuri extreme de securitate. La Aeroportul Henri Coandă, principala cale de acces aerian din țară, au fost anulate zeci de curse către multe țări din Europa și nu numai. În aceste condiţii, numărul pasagerilor a scăzut drastic, aşa că nu mai e furnicarul de altă dată. Imaginile vorbesc de la sine.

Fiecare pas prin Aeroportul Henri Coandă din Capitală are un ecou nefiresc. Din când în când, liniștea e spartă de un anunț din vremea în care pasagerii se îmbulzeau să prindă vreo cursă: „Păstrați distanța de cel puțin 2 metri!”

Cristian Popa - jurnalist Digi24: „Dacă ne uităm în jur, este o imagine pe care, cu siguranță, nu am văzut-o foarte des. Zona aceasta era plină de oameni, oameni care veneau, îi așteptau pe cei dragi sau oameni care veneau din diverse destinații. În momentul de față, locul este pustiu”.

Un sfert dintre angajații aeroportului lucrează de acasă. Pentru cei care vin la lucru și în această perioadă, imaginea este una nefirească.

„E o imagine tristă, din păcate! Noi aici suntem cu atât mai triști, pentru că pentru noi este o a doua casă, pentru mulți este chiar prima în ultima vreme. Activitățile ne-au făcut să stăm mai mult aici decât acasă. Dezolant este că nu mai vedem pasageri. Ei sunt principalii noștri clienți, companiile aeriene, de asemenea, și-au păstrat avioanele la sol. Sunt tot mai puține curse care operează, practic în momentul de față mai avem curse doar din nordul Europei la care se adaugă transporturile de materiale medicale”, spune Valentin Iordache, reprezentant al aeroportului Otopeni.

Pistele s-au transformat într-o uriașă parcare. Avioanele sunt doar întreținute pentru momentul în care lucrurile vor reveni la normal și vor primi undă verde pentru a decola.

„Până în zilele trecute puteam să vorbim de un 4-5 la sută trafic față de situația normală de acum un an, aprilie anul trecut. Numărul de mișcări de aeronave era între 5 și 10 la sută față de ce aveam anul trecut. Ca să rezum, anul trecut aveam cam 400 de aterizări și decolări pe zi și peste 40 de mii de pasageri. Acum, am scăzut sub o mie de pasageri, chiar câteva sute, iar numărul de mișcări de aeronave este în jur de 20-40, în fiecare zi. Este doar momentul micilor reparații”, explică Florin Iordache.

Nici prin alte părți ale aeroportului lucrurile nu sunt schimbate. Rămâne imaginea de zonă pustie, zonă uitată. Sunt doar câțiva dintre angajații de la aeroport sau cei care se ocupă de mentenanță, care mișună de colo-colo, cumva parcă să salveze imaginea aceasta, că cel mai mare aeroport din România este în momentul de față aproape blocat.

- Cum este să faci curățenie în plină zi, într-un loc atât de gol și pustiu? Zona asta era plină! Era mai greu să vă faceți treaba!

- Da, trebuia să îi ferim, mai strigam la ei să se dea deoparte, mai claxonam. Acum nu mai e nevoie. Acum sunt doar angajații, nu mai este niciun zbor, niciun pasager.

***

- Treabă! Avem mai departe de lucru!

- Nu aveți o teamă, pentru că pe aici au venit oameni din zonele roșii?

- Nu avem o teamă! Avem mănuși, nu atingem nimic fără mănuși.

***

- Cum vedeți imaginea asta cu aeroportul gol, pustiu?

- Fără cuvinte!

În drumul pe holurile pustii, găsim un angajat care ne povestește despre munca sa și despre teama de a fi în una dintre zonele de risc.

- Asta este o imagine tulburătoare! E dezolantă! Așa ceva probabil ca va intra în istorie!

- Acum ce se mai operează?

- Zero zboruri! Niciun zbor! Dacă v-ați uitat pe pancartă sunt zero zboruri astăzi.

- Am zis că este defectă!

- Nu, nu! Deloc!

- Există vreo teamă pe care o ai în momentul ăsta?

- Singura teamă este pe copii! Mă gândesc să nu fiu purtător asimptomatic, fără simptome, și să duc mai departe la copii, la familie, în principiu.

- Măsuri suplimentare?

- Temperatura, zi de zi! Ca să m asigur că este totul în regulă și nu dau mai departe.

Angajații spun că o situaţie similară a mai fost în 2010, după erupția vulcanului din Islanda. Atunci, pentru câteva zile, zborurile au fost oprite. Acum, însă, nimeni nu știe când va înceta criza.

Reporter: Cristian Popa

Editare web: Luana Păvălucă