VIDEO Surpare pe o porțiune din autostrada A10. Circulația a fost oprită pe banda afectată

Sunt din nou probleme pe autostrada A10: o porțiune de șosea s-a surpat. Zona afectată se întinde pe câțiva metri, iar riscul producerii unui accident este ridicat. Autoritățile au semnalizat zona, iar circulația este deviată temporar.

Surparea se întinde pe o distanță de câțiva metri pe sensul de mers Aiud-Turda, la kilometrul 66. Între porțiunea care a luat-o la vale și șoseaua nesurpată este o diferență de nivel de 10-13 centimetri. Cu toate că această zonă a fost deja delimitată de balize pe o distanță de câteva sute de metri, există pericol de accidente, deoarece în această zonă șoferii pot circula cu 130 km/h.

Autoritățile deja intervin și se fac lucrări pentru a remedia această situație. De asemenea, traficul a fost deviat pe banda alăturată, care nu este afectată. Indicatoarele au fost amplasate la o distanță considerabilă pentru a permite șoferilor să reacționeze în timp util.

Măsura este temporară și va rămâne în vigoare până la finalizarea lucrărilor de reparație.

Cauzele exacte ale surpării nu sunt cunoscute. Ar putea fi vorba despre infiltrații de apă, deficiențe de drenaj sau chiar probleme de execuție.

Nu este primul incident de acest fel. În anul 2023, tot același lot a mai înregistrat incidente similare.

O anchetă tehnică este acum în desfășurare pentru a stabili cu exactitate ce a dus la cedarea structurii rutiere. Acest lot a ieșit din garanție, astfel că cheltuiala va fi suportată de statul român.

