VIDEO. Un drum reparat dimineața s-a stricat până seara. Primar: Se vede că asta-i realitatea, pot sa zic altceva?

O șosea dată, dimineața, ca reparată s-a stricat până la căderea serii. S-a întâmplat pe un drum județean din Sibiu, unde asfaltul abia peticit s-a deteriorat atât de tare, încât poate fi ridicat foarte ușor cu mâna. Lucrările de reparație aveau o garanție de 6 luni, iar fiecare metru pătrat de asfalt a costat 68 de lei.

„Cel mai ieftin suvenir din județul Sibiu este o bucată de asfalt pe care o putem lua acasă” - constată mucalit un șofer.

Lucrările de reparație de pe drumul județean 106G aveau o garanție de 6 luni. Însă între localitățile Ludoș și Apoldu de Sus au trecut doar câteva mașini până când amestecul de asfalt pus de drumari a început să se fărâmițeze.

- În fiecare an s-a reparat și s-a stricat, spune un șofer din zonă.

- Investiți bani în mașină, în bucșe, în piese, pe drumurile astea?

- În fiecare an.

- Cam cât băgați?

- 2.000 de lei, plus taxe și roviniete.

- Am văzut în multe locuri că se fărâmă. Nu e, e de mântuială, confirmă un alt șofer.

- Eu sunt învățat cu asfaltul ăsta românesc, spune un al treilea.

- Păi, așa se face?

- Aicea (arată spre drum)!

„Da, asta e realitatea”, recunoaște primarul din Ludoș, Ilie Berghezan, verificând, la rândul său, cu piciorul, asfaltul sfărâmat. Se vede că asta-i realitatea, pot să zic altceva? Chestiile uzuale, pivoți, capete de bară, se cam defectează”, spune el.

Reprezentanții societății de Drumuri și Poduri spun că în zonă s-au făcut mai multe reparații, iar situația din Ludoș este una izolată. Plombele au fost puse incorect, direct peste praful și nisipul de pe vechiul strat de asfalt.

„La începutul săptămânii am fost în teren, chiar dimineață, și am verificat situația. Într-adevăr, nu se mai găsesc astfel de exemple și am și dispus să se remedieze și se va întâmpla în următoarele zile”, promite Mihai Lisan, directorul societății de Drumuri și Poduri Sibiu.

Autoritățile județene spun că drumul va fi reabilitat prin programul național de investiții „Anghel Saligny”.

„Până atunci societatea de drumuri și poduri a Consiliului Județean efectueză periodic lucrări de întreținere și reparații pentru menținerea în bune condiții a siguranței rutiere”, susține Ioana Căpățână, purtător de cuvânt al Consiliului Județean Sibiu.

Lucrările de reparație de pe drumul județean 106G au costat 68 de lei pentru un metru pătrat.

