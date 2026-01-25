Live TV

Viteza medie a șoferilor va fi calculată cu ajutorul a 400 de camere care vor fi montate pe șosele. Care este termenul de finalizare

Data actualizării: Data publicării:
camera-de-viteza radar
Foto: captură video Digi24

Autostrăzile și șoselele de mare viteză vor fi supravegheate non-stop. Licitația pentru cumpărarea, montarea și operaționalizarea celor 400 de camere radar are un termen final: începutul lunii martie. 

Programul are un termen de finalizare de 22 de luni din momentul în care va avea aprobarea. Vor fi cumpărate și montate 400 de camere radar pe principalele șosele de mare viteză, adică pe autostrăzi, drumuri naționale și expres. 

Camerele de supraveghere vor putea vedea în timp real viteza cu care circulă șoferii, precum și datele legate de mașină, de ITP, rovinietă, dacă mașina este furată sau urmărită de poliție. 

Camerele vor putea calcula viteza medie cu care circulă șoferul pe un tronson care nu este supravegheat. 

Noile camere vor face parte din proiectul „e-Sigur”, care a fost implementat doar de Brigada Rutieră prin achiziția unor camere similare. 

Licitația pentru dispozitive va fi în luna martie. 

Editor : A.C.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
photo-collage.png (51)
1
Oana Țoiu, declarații după Davos: „România importă de 120 de miliarde și exportă de 90 de...
ilie bolojan lia olguta vasilescu
2
Bolojan îi răspunde Liei Olguța Vasilescu: Eu sunt de vină că la Craiova au fost alocați...
Giorgia Meloni
3
Giorgia Meloni le-a spus liderilor UE că „disputa cu Trump e o idee proastă”. Cum crede...
Vladimir Putin
4
Putin, obligat să se trezească din delirul grandorii. Cu ce trebuie să se mulţumească...
Friedrich Merz Giorgia Meloni 2
5
Merz și Meloni, o apropiere care schimbă jocul în UE: „Au o chimie bună”. Germania şi...
Lovitură de teatru! Adevărul a ieșit la iveală, după ce Michael Schumacher "a avut prima apariție publică"
Digi Sport
Lovitură de teatru! Adevărul a ieșit la iveală, după ce Michael Schumacher "a avut prima apariție publică"
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
tunel autostrada sibiu pitesti
Prima autostradă care trece Carpații ar putea fi gata mai devreme. Șoferii vor putea străbate țara exclusiv pe șosea de mare viteză
a1
Secţiunea Margina - Holdea de pe autostrada A1 Lugoj - Deva a depășit stadiul de 50%. Anunțul făcut de CNAIR
portiune de autostrada
Un segment al autostrăzii Sibiu-Piteşti ar putea fi deschis încă de anul acesta. „În ritmul actual, terminăm mai devreme”
Medicamentele care conțin substanțe psihoactive. Foto Getty Images
Medicamente care îi pot lăsa pe șoferi fără permis. Lista completă și explicația medicului: „Pot influența testele rapide din trafic”
drum expres ucraina
CNAIR lansează licitaţia pentru „capătul de nord” al drumului expres spre Ucraina: „Va avea un rol dual: civil şi militar”
Recomandările redacţiei
donald trump nicusor dan presidency ro
Sondaj: Cei mai mulți români spun că țara trebuia să adere la...
Dmitri Peskov asculta plecat instructiunide la Vladimir Putin
Ce crede Kremlinul despre relația dintre UE și SUA. „Sunt incapabili”
femeie cu o umbrela luata de vant
HARTĂ. Avertizări de vreme rea de la meteorologi. Aproape 20 de...
interventie
Bărbatul care şi-a sechestrat fosta iubită într-un apartament din...
Ultimele știri
Tânăr de 17 ani, reținut după ce i-a smuls geanta unei femei în București
Protest antiguvernamental la Tirana: mii de oameni în stradă, confruntări cu forțele de ordine
Polonia amână adoptarea euro. Ministrul Finanțelor: Economia crește mai rapid decât media UE
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Avantajele anului 2026, dezvăluite de astrologi. Nu e un an „obișnuit”, începe o eră a curajului, adevărului...
Cancan
Gestul BIZAR făcut de mama criminalului lui Mario Berinde, chiar în ziua înmormântării adolescentului din...
Fanatik.ro
A fugit sau nu Miodrag Belodedici din România comunistă? Ce a discutat cu Valentin Ceaușescu și legătura cu...
editiadedimineata.ro
Trei jurnaliști palestinieni uciși în Gaza, în ciuda armistițiului
Fanatik.ro
La 30 de ani, celebra campioană olimpică a făcut anunțul trist. A pierdut sarcina în timp ce primea medalia...
Adevărul
„Sistemele centralizate de termoficare sunt o relicvă a comunismului”. Soluția unui cunoscut economist ca...
Playtech
Băiatul de 13 ani implicat în crima lui Mario avea antecedente. Ce a mai făcut în trecut, noi detalii ies la...
Digi FM
Irina Shayk, criticată dur de fani după un pictorial provocator: „De ce ai acceptat asta?” Cum s-a lăsat...
Digi Sport
"Calmează-te, nesimțitule!" Novak Djokovic a dat cărțile pe față, după gestul urât de la Australian Open
Pro FM
Martin Short, la un pas să strice un moment important de la nunta Selenei Gomez: "Tot repetam că ea nu...
Film Now
Ea 46 de ani, el 71. Cine este femeia care l-ar fi cucerit pe Kevin Costner după divorțul de Christine...
Adevarul
Cine este Alex Pretti, bărbatul de 37 de ani împușcat în timpul protestelor din Minneapolis împotriva...
Newsweek
Un ministru anunță pensii mai mari pentru o categorie de pensionari. Ce ani vor fi considerați contributivi?
Digi FM
Dan Negru cere schimbarea legilor pentru minori, după cazul șocant al adolescentului ucis: „În multe alte...
Digi World
De ce ne îmbolnăvim mai des iarna? De ce apar mai des răcelile și gripele
Digi Animal World
Un pui de căprioară salvat de pe stradă a fost „adoptat” de un câine. Povestea lor e demnă de un basm
Film Now
Cum i-a schimbat procesul cu Johnny Depp viața lui Amber Heard. Actrița, declarații sfâșietoare: „Nu mai...
UTV
Vacanță exotică pentru Theo Rose în Maldive alături de cei dragi. Cum arată vila de lux în care s-au cazat