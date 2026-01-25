Viteza medie a șoferilor va fi calculată cu ajutorul a 400 de camere care vor fi montate pe șosele. Care este termenul de finalizare

Autostrăzile și șoselele de mare viteză vor fi supravegheate non-stop. Licitația pentru cumpărarea, montarea și operaționalizarea celor 400 de camere radar are un termen final: începutul lunii martie.

Programul are un termen de finalizare de 22 de luni din momentul în care va avea aprobarea. Vor fi cumpărate și montate 400 de camere radar pe principalele șosele de mare viteză, adică pe autostrăzi, drumuri naționale și expres.

Camerele de supraveghere vor putea vedea în timp real viteza cu care circulă șoferii, precum și datele legate de mașină, de ITP, rovinietă, dacă mașina este furată sau urmărită de poliție.

Camerele vor putea calcula viteza medie cu care circulă șoferul pe un tronson care nu este supravegheat.

Noile camere vor face parte din proiectul „e-Sigur”, care a fost implementat doar de Brigada Rutieră prin achiziția unor camere similare.

Licitația pentru dispozitive va fi în luna martie.

Editor : A.C.