Live TV

Trump amână aplicarea tarifelor pentru China cu doar câteva ore înainte de expirarea armistițiului comercial

Data publicării:
USA and China trade war. China and United States of America trade, duty, tariffs war
Trump a amenințat cu tarife de până la 245% asupra Chinei. Sursa foto: Profimedia Images
Din articol
„Am intrat într-o lume nouă și periculoasă”

Donald Trump a amânat din nou aplicarea unor tarife vamale masive asupra Chinei, anunțând o pauză de 90 de zile, cu doar câteva ore înainte ca ultimul acord dintre cele mai mari două economii ale lumii să expire, relatează The Guardian.

Luni, Trump a semnat un ordin executiv prin care prelungește termenul pentru impunerea unor tarife mai mari asupra Chinei până la 9 noiembrie, au confirmat oficiali citați de Reuters. Oficialii chinezi au declarat, mai devreme în cursul zilei, că speră ca Statele Unite să depună eforturi pentru rezultate comerciale „pozitive”, în condițiile în care armistițiul comercial de 90 de zile convenit în luna mai urma să expire.

„Sperăm ca SUA să colaboreze cu China pentru a respecta consensul important atins în urma convorbirii telefonice dintre cei doi șefi de stat… și să obținem rezultate pozitive pe baza egalității, respectului și beneficiului reciproc”, a declarat purtătorul de cuvânt al Ministerului chinez de Externe, Lin Jian.

Atât oficialii chinezi, cât și cei americani se așteptau ca această pauză să fie prelungită, în urma celei mai recente runde de negocieri comerciale desfășurate luna trecută la Stockholm. Scott Bessent, secretarul Trezoreriei SUA, a spus săptămâna trecută că SUA au „ingredientele” pentru un acord comercial cu China și că este optimist în privința unui drum de urmat.

Un eșec în atingerea unui acord ar avea consecințe majore. Trump a amenințat cu tarife de până la 245% asupra Chinei, în timp ce Beijingul a amenințat cu tarife de represalii de 125%, ceea ce ar fi declanșat un război comercial între cele mai mari economii ale lumii.

Duminică, Trump a scris pe TruthSocial că China ar trebui să își mărească de patru ori achizițiile de soia din SUA pentru a contribui la reducerea deficitului comercial dintre cele două țări.

„Am intrat într-o lume nouă și periculoasă”

În prezent, exporturile SUA către China sunt supuse unor tarife de aproximativ 30%, iar importurile din China sunt taxate cu un tarif de bază de 10% și cu un tarif suplimentar de 20%, impus ca răspuns la acuzațiile privind traficul de fentanil din China. Unele produse sunt taxate la cote mai mari.

Rezervele Federale și mulți economiști au avertizat că aceste tarife vor crește prețurile în SUA. Strategii de la Goldman Sachs calculează că, până în iunie 2025, consumatorii americani au suportat 22% din costurile tarifare, procent care ar putea crește la 67% dacă tarifele recente vor urma același tipar ca cele anterioare.

Înainte de termenul-limită privind tarifele, producătorii de cipuri Nvidia și AMD au convenit să plătească guvernului SUA 15% din veniturile obținute din vânzarea de cipuri avansate către China, în schimbul licențelor de export pe această piață.

Stephen Olson, fost negociator comercial al SUA, a declarat pentru Bloomberg despre acest acord: „Ceea ce vedem este, de fapt, monetizarea politicii comerciale americane, în care companiile din SUA trebuie să plătească guvernului american pentru permisiunea de a exporta. Dacă acesta este cazul, am intrat într-o lume nouă și periculoasă.”

Editor : M.I.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
nicusor dan mirabela gradinaru copil drumetie republica moldova
1
Nicușor Dan a mers în drumeție în Republica Moldova, alături de partenera sa și de cei...
Maria Bontsler
2
Povestea BMW-ului din Kaliningrad: avocata din Rusia care refuză să cedeze în fața lui...
avion prabusit arad planor
3
Momentul când avionul ultra-ușor cu doi oameni s-a prăbușit în Arad, surprins de o cameră...
ILUSTRATIE_SALA_MUNTENIA_GUVERN_11_INQUAM_Photos_Octav_Ganea
4
Ce se întâmplă cu primăriile falimentare după măsurile Guvernului. Ilie Bolojan: Vor...
copii care alearga pe langa fantani
5
Vremea în următoarele două săptămâni, pe regiuni. Meteorologii anunță un val de răcire...
Neverosimil: Ianis Stoica a avut nevoie de un singur minut ca să dea gol în Portugalia!
Digi Sport
Neverosimil: Ianis Stoica a avut nevoie de un singur minut ca să dea gol în Portugalia!
Descarcă aplicația Digi Sport
Recomandările redacţiei
profimedia-1028188321
Oana Țoiu, despre întâlnirea Trump-Putin: „Ne dorim o negociere de...
ID313589_INQUAM_Photos_Octav_Ganea
Diana Buzoianu trimite Corpul de Control la Apele Române: „Când...
maia sandu
La ce nivel a ajuns dezinformarea rusă în Republica Moldova. Maia...
Ministrul Mediului, Diana Buzoianu.
Prima reacție din USR la condițiile puse de PSD pentru a rămâne la...
Ultimele știri
Reacția pasagerilor după ce o baterie externă a luat foc într-un avion aflat în zbor. Cabina s-a umplut imediat de fum
Nicușor Dan, în Republica Moldova: „Timpi mai scurți la vamă, dar fără progrese la redobândirea cetățeniei române”
Rămășițele unui tânăr explorator britanic au fost descoperite în Antarctica după peste 60 de ani de la moartea sa
Citește mai multe
Te-ar putea interesa și:
Donald Trump și Vladimir Putin
Trump spune că va încerca să recupereze teritorii ucrainene la negocierile cu Putin. Președintele SUA l-a atacat din nou pe Zelenski
NATO Leaders Attend 2025 Summit In The Hague
Trump va avea o videoconferință cu liderii europeni pentru a coordona negocierile cu Putin, din Alaska
Președintele SUA. Donald Trump
Gafa lui Donald Trump: Merg vineri în Rusia, mă întâlnesc cu Putin
Donald Trump
Donald Trump cheamă Garda Națională în Washington D.C.: „Ne vom lua capitala înapoi”
Donald Trump și Vladimir Putin:
Opt țări nordice îi trimit un mesaj lui Trump în legătură cu acordul de pace în Ucraina. „Trebuie presiuni constante asupra lui Putin”
Partenerii noștri
Pe Roz
Luiza, presupusa fiică a lui Vladimir Putin, atac subtil: „Bărbatul care a luat milioane de vieți și a...
Cancan
Gabriel Mihai Dinculescu s-a sinucis la 41 de ani. Modul tulburător în care a fost descoperit
Fanatik.ro
Fosta mână dreaptă a lui Radu Mazăre, război total cu penitenciarul: „S-a invocat introducerea drogurilor”...
editiadedimineata.ro
Cercetătorii explică mecanismul care stă la baza îmbătrânirii pielii
Fanatik.ro
Motivul pentru care un edil din Bistrița a renunțat la viceprimar și consilieri. Cum a folosit banii rămași...
Adevărul
Vacanță cu sfârșit tragic: un copil român a murit dupa ce a fost găsit de părinți în mașina parcată la soare...
Playtech
Mirabela Grădinaru a apărut în public în pantaloni sport şi tricou, cetăţenii au sărit imediat! Gestul...
Digi FM
"Fraților, viteza și prostia se plătesc". Magicianul Robert Tudor a rămas fără permis după ce a fost prins la...
Digi Sport
După 9 ani, Cristiano Ronaldo s-a hotărât! Georgina Rodriguez a făcut anunțul cel mare
Pro FM
Jennifer Lopez, „atacată” de un greier uriaș pe scenă în Kazahstan. Reacția artistei a devenit virală: „Mă...
Film Now
A murit mama actorului Brad Pitt. Jane Etta Pitt avea 84 de ani. Mesajul emoționant postat de nepoata ei
Adevarul
1.300 de microbuze cumpărate la preț dublu cu fonduri PNRR, printr-o firmă apropiată de PNL. De la 90.000 la...
Newsweek
Pensia intră marți pe card. Cât CASS și impozit plătești dacă ai pensie între 3.000 și 6.000 lei?
Digi FM
Cristi Borcea și Valentina Pelinel, vacanță de lux în Capri. El la bustul gol, ea în costum de baie, la...
Digi World
Semnele insolației și ale șocului termic. Cum le recunoști și cum intervii rapid
Digi Animal World
Gestul făcut de o pisică în timp ce stăpâna ei doarme. Ce „cadou” i-a lăsat lângă cap: „E mai înfricoșător...
Film Now
David Justice, primul soț al lui Halle Berry, dezvăluie motivul pentru care a decis să o părăsească pe...
UTV
Cătălin Măruță și Andra se bucură de vara în casa lor din Marbella: „Nu-i hotel, nu-i chirie. E locul nostru”