Trump pune Europa în fața unei dileme energetice. De ce gazul norvegian devine esențial

Noua prioritate acordată de Europa securității energetice a stârnit interesul pentru intensificarea producției de gaz pe platoul continental norvegian. Planul era ca Europa să renunțe la instalații de gaz precum Kårstø, scrie Politico.

În schimb, această uzină gigantică de prelucrare se află în centrul unei schimbări continentale mai ample. Reducerea emisiilor a ieșit din prim-plan. Securitatea energetică a intrat în prim-plan.

Războaiele din Iran și Ucraina au dat peste cap planurile Europei privind clima și energia curată, lăsând continentul să se zbată pentru a-și asigura gazul încă necesar pentru a genera electricitate, a încălzi locuințele și a alimenta fabricile.

Nivelurile de stocare a gazului în Europa se apropie de minimele istorice pe măsură ce se apropie iarna, un semn potențial de rău augur pentru facturile continentale la încălzire și energie electrică. Mulți lideri europeni se feresc să se bazeze prea mult pe America, de teamă ca nevoile lor energetice să nu fie folosite împotriva lor în negocierile comerciale și de securitate cu președintele Donald Trump. (Casa Albă, la rândul său, afirmă că SUA dispun de o „aprovizionare abundentă și fiabilă” pentru aliați.)

„Trăim într-o lume în care dependențele pot fi și sunt folosite ca arme”, a declarat Ann Mettler, care a lucrat ca consilier al fostului președinte al Comisiei Europene, Jean-Claude Juncker. „Este de înțeles că europenii ar putea avea îndoieli.”

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Kårstø, în centrul securității energetice a Europei

Ceea ce ne readuce la Kårstø. Un labirint industrial de conducte, turnuri de distilare și coșuri de ardere de-a lungul coastei norvegiene, Kårstø este cea mai mare instalație de prelucrare a gazelor naturale de acest gen din Europa.

Deși Norvegia nu face parte din Uniunea Europeană — și consumă ea însăși foarte puține combustibili fosili —, anul trecut a furnizat aproape o treime din gazul blocului și 14% din țițeiul acestuia. Aproximativ un sfert din producția norvegiană de gaze trece prin Kårstø, o mare parte din aceasta fiind transportată către Europa prin conducte către Belgia, Franța și Germania.

Producția de gaze de pe platoul continental norvegian a scăzut în ultimul deceniu, dar noul accent pus de Europa pe securitatea energetică a stârnit un interes reînnoit pentru exploatarea hidrocarburilor rămase din zăcămintele submarine. Schimbările climatice ocupă un loc secundar pe lista priorităților Europei, energiile regenerabile fiind menționate în principal ca o modalitate de a proteja consumatorii de creșterile bruște ale prețurilor combustibililor fosili.

Equinor, care administrează Kårstø și este cel mai mare producător de petrol și gaze din Norvegia, întruchipează schimbarea în curs. Acum șase ani, când îngrijorările politice legate de schimbările climatice au atins apogeul, Equinor a anunțat un plan de a investi în energie regenerabilă și de a atinge emisii nete zero până la jumătatea secolului.

Anul acesta, compania a renunțat la un obiectiv privind energia regenerabilă, deși nu și la obiectivul de emisii nete zero, pentru a se concentra pe platoul continental norvegian.

„Toți clienții mei din Europa au o strategie de tranziție și lucrează la investiții în surse regenerabile de energie. Dar, în același timp, își asigură contracte pe termen lung pentru gaze naturale”, a declarat săptămâna trecută pentru Politico Anders Opedal, directorul general al Equinor, la scurt timp după semnarea unui contract de furnizare a gazelor naturale pe 15 ani cu compania germană de utilități Uniper.

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„O producție cât mai mare posibil”

Inima industriei petroliere din Norvegia se află în Stavanger, un mic oraș portuar situat la aproximativ o oră de mers cu mașina spre sud de Kårstø.

Orașul găzduiește sediul central al Equinor și una dintre cele mai mari conferințe din lume dedicate energiei. Anul acesta, aproape 70.000 de persoane au venit în oraș pentru summitul „Offshore Northern Seas”, umplând până la refuz o serie de săli de conferințe de dimensiunea unor hangare de avioane.

Liderii din mediul de afaceri și din politica norvegiană au profitat de ocazie pentru a-și promova țara ca fiind furnizorul de combustibili fosili pe care Europa se poate baza — și pentru a mobiliza sprijinul în favoarea forajelor pe platoul continental.

Când Equinor și-a anunțat acordul cu Uniper în ziua de deschidere a conferinței, Opedal a declarat că acesta „va contribui la securitatea energetică a Europei și, prin acest contract, Uniper va contribui la securitatea cererii, permițându-ne să continuăm să investim în dezvoltarea platoului continental norvegian”.

Mesajul a fost preluat de oficialii norvegieni. Guvernul deține o participație de două treimi din Equinor, în timp ce restul acțiunilor sunt tranzacționate public.

„Strategia noastră este să fim un furnizor pe termen lung de petrol și gaze pentru piața europeană”, a declarat ministrul norvegian al Energiei, Terje Aasland. „Obiectivul nostru nu se măsoară în cifre, ci constă în a avea o producție cât mai mare posibil.”

Acest lucru ar putea fi o sarcină dificilă. Nu este clar cât timp vor mai rezista rezervele de petrol și gaze ale Norvegiei.

Este preconizat că producția norvegiană de petrol și gaze va scădea cu o treime până în 2050. Și acesta este scenariul optimist, potrivit lui Torgeir Stordal, care conduce Direcția Norvegiană pentru Activități Offshore, agenția guvernamentală responsabilă de reglementarea platoului continental. Scenariul de bază al direcției presupune că producția va scădea cu mai mult de jumătate.

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Directorii din industrie și liderii politici de la Oslo afirmă că sunt necesare mai multe investiții pentru a preveni scăderea producției. De asemenea, aceștia speră că tehnologia va putea contribui la „aplatizarea curbei” — un termen din jargonul industriei care înseamnă contracararea scăderii producției.

Printre sutele de standuri de la „Offshore Northern Seas” erau expuse instrumentele de extracție: drone care depășesc limitele, roboți acvatici, sisteme de cartografiere bazate pe inteligență artificială, pompe, foreze și generatoare de energie, toate îmbrăcate în polimeri colorați și oțel strălucitor.

Orice speranță serioasă de a încetini declinul producției va veni din noi descoperiri în zonele de frontieră, în special în Marea Barents, din extremul nord al Norvegiei. Acest lucru va necesita o mai mare disponibilitate de a-și asuma riscuri, cheltuieli enorme — și atragerea tinerilor norvegieni în regiunile îndepărtate ale țării.

Primarul unei mici comunități arctice norvegiene a fost prezent la „Offshore Northern Seas” pentru a-și promova planul de a construi o universitate care să atragă tinerii în comunitatea sa. Primarul din Hammerfest, Terje Rogde, l-a adus cu el pe Jon-Andre Kongsbak, un tânăr de 31 de ani originar din Hammerfest, cu ochi deschiși la culoare și păr blond-argintiu, care s-a întors recent în orașul natal după ce a urmat studiile universitare la o distanță de 30 de ore cu mașina.

Cu o învățământ superior mai bun la nivel local, „nu trebuie să faci ce a făcut tipul ăsta”, a spus Rogde.

Politica petrolieră

Norvegia are motive suficiente să meargă mai departe. Veniturile din petrol și gaze au ajutat țara să construiască cel mai mare fond suveran de investiții din lume, care este evaluat în prezent la peste 2 trilioane de dolari. Distribuțiile sale anuale se ridică la aproximativ o cincime din bugetul federal.

În Stavanger, panouri mari și mici evidențiază importanța petrolului pentru oraș. Echipa locală profesionistă de hochei pe gheață este cunoscută sub numele de „Oilers”. Un muzeu celebrează istoria industriei petroliere locale. Stațiile de autobuz sunt împodobite cu reclame pentru Equinor.

În fiecare seară, pe durata evenimentului „Offshore Northern Seas”, mii de participanți îmbrăcați la patru ace se adunau în portul orașului pentru a savura șampanie la bordul iahturilor cu motor și al velierelor vintage din lemn sau pentru a socializa în corturile sponsorizate de companii din industrie, amplasate de-a lungul malului.

Într-o seară, în cortul Equinor, tineri norvegieni îmbrăcați în cămăși cu guler și veste pufoase mâncau carne de bou înăbușită cu piure de cartofi și chiftele de orez umplute, în timp ce ascultau veterani ai industriei discutând despre perspectivele de carieră în industria petrolieră.

Nu este însă clar dacă această mobilizare la nivel de sector va fi suficientă pentru a împiedica scăderea producției. La summitul „Offshore Northern Seas”, unii directori din industrie au afirmat că țara nu acționează cu suficientă urgență pentru a stopa aceste scăderi.

În cadrul unei mese rotunde, Johnny Hersvik, îmbrăcat în adidași, directorul general al Aker, o altă importantă companie norvegiană din sectorul combustibililor fosili, a făcut presiuni deschise asupra lui Aasland pentru a facilita experimentarea de către companii a unor tehnologii care, potrivit lui, ar putea accelera drastic producția. Ministrul, mișcându-se neliniștit pe scaun, a promis doar că va asculta.

„Nu cred că există un sentiment de urgență, nu”, a declarat Hersvik pentru Politico.

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Nu toți norvegienii sunt încântați de sectorul energetic care domină totul în țară. În prima zi a „Offshore Northern Seas”, membri ai grupului ecologist Extinction Rebellion au băut petrol în semn de protest în fața sălii principale de conferințe.

Partidul Verde al țării a intrat, de asemenea, în istorie anul trecut, când s-a alăturat guvernului ca parte a unei coaliții multipartite conduse de Partidul Laburist, un susținător ferm al sectorului energetic. Deși este un partid mic, acesta a insistat ca Norvegia să-și imagineze un viitor fără petrol, forțând guvernul să înființeze o comisie care să exploreze scenarii pentru un viitor fără combustibili fosili.

Însă a fost o luptă să se realizeze multe altele, a recunoscut Frøya Skjold Sjursæther, deputată din Partidul Verde, în timp ce arăta cu mâna spre spațiul de evenimente ostentativ care o înconjura la „Offshore Northern Seas”, unde marile companii petroliere precum Shell și TotalEnergies au ridicat standuri de dimensiunea unor clădiri mici de birouri.

„Poți vedea chiar aici, plimbându-te prin centru, cât de mare este influența producătorilor de petrol și gaze asupra politicienilor norvegieni și [că] aceștia pot dicta, practic, politica pe care o avem aici”, a spus ea. „Este cu adevărat trist.”

Contradicții energetice

Una dintre ironii ale Norvegiei este faptul că consumă relativ puțin din combustibilul pe care îl produce. Această țară are cea mai mare rată de deținere a vehiculelor electrice din lume, iar aproximativ 90% din energia electrică este generată de hidroenergie.

Liderii din mediul de afaceri și din guvernul norvegian și-au calibrat cu atenție mesajul pentru a atrage Uniunea Europeană, pentru care clima rămâne o prioritate, fără a ofensa Statele Unite, cu care Norvegia a menținut relații relativ cordiale sub administrația Trump.

„Gazul natural lichefiat american este important pentru securitatea energetică a Europei”, a declarat Aasland, ministrul energiei, când a fost întrebat dacă țara nordică concurează în Europa cu gazul natural lichefiat american.

Un purtător de cuvânt al Casei Albe a fost de acord, adăugând că Trump îndeamnă Europa de ani de zile să „renunțe la Green New Scam”.

„Datorită agendei președintelui Trump privind dominația energetică, Statele Unite sunt cel mai mare producător și exportator mondial de petrol și gaze naturale”, a declarat purtătorul de cuvânt al Casei Albe, Taylor Rogers, într-o declarație pentru Politico. „Dispunem de o ofertă abundentă și fiabilă atât pentru țara noastră, cât și pentru aliații noștri.”

Conducerea Equinor s-a grăbit, la rândul său, să sublinieze că țara a investit masiv în sectorul petrolier și gazier din SUA, chiar dacă a evidențiat eforturile companiei de a dezvolta energia eoliană offshore pentru piața europeană.

„Avem o strategie clară pentru a asigura energie fiabilă într-o lume în tranziție”, a declarat Opedal. „Adică ne concentrăm pe dezvoltarea sectorului energetic, fie că este vorba de energia eoliană offshore, fie de petrol și gaze, iar cea mai mare parte va continua să fie reprezentată de petrol și gaze.”

Norvegia a învățat să facă diferența între ceea ce spune Europa că își dorește și ceea ce face de fapt, a afirmat Mettler, fostul consilier al lui Juncker, care ocupă în prezent funcția de director general al grupului de reflecție Catalyse Europe. Petrolul și gazele naturale continuă să reprezinte mai mult de jumătate din consumul final de energie al continentului, în ciuda eforturilor acestuia de a promova energiile regenerabile, vehiculele electrice și pompele de căldură.

„Spunem un lucru, ținem predici în public și afirmăm că vrem să facem aceste lucruri, dar, de fapt, ceea ce facem este să cumpărăm cantități mari de gaz natural lichefiat”, a spus Mettler. „În multe cazuri, nu am prezentat suficiente argumente economice în favoarea energiei curate. De aceea, multe dintre companiile europene din sectorul petrolului și gazelor se întorc, într-un fel, la rădăcinile lor.”

Contradicțiile erau vizibile la Kårstø. Un grup de turbine eoliene se înălța deasupra instalației, pe versantul unui deal din apropiere. Muncitorii, îmbrăcați în veste verzi de înaltă vizibilitate, se deplasau cu bicicleta între diferite locuri de lucru din cadrul uzinei. O pereche de căprioare și o turmă de vite pășteau pe câmpurile verzi și ondulate de fân care se întindeau până la marginea instalației, situată pe fundalul coastei muntoase a Norvegiei.

La uzină, două flăcări portocalii strălucitoare aruncau în aer un nor de fum negru, pe măsură ce gazul în exces era ars în vederea pregătirii unei viitoare operațiuni de întreținere. Această practică este necesară pentru a asigura siguranța muncitorilor de întreținere, dar este considerată, de asemenea, o risipă enormă și un factor major care contribuie la creșterea temperaturilor globale — în mod revelator, chiar UE încearcă să conducă eforturile de a o elimina.

A fost încă o reamintire a faptului că, oricât de mult ar încerca Europa să treacă la viitorul fără combustibili fosili la care visează de mult, poluanții plini de carbon vor continua să întunece cerul continentului — până când puțurile se vor usca.

Editor : Ana Petrescu