TVA majorat la 21% din iulie, în loc de august, pentru mai multe servicii. Cum se explică situația. Ministerul Finanțelor: „Verificăm”

Facturile pentru utilități, internet, telefonie, serviciile de leasing, abonamentele la sălile de sport, dar și alte servicii recurente pentru luna iulie vor avea aplicat deja TVA-ul majorat de 21%, chiar dacă promisiunea Executivului a fost că taxa crește de la 1 august. Explicația constă în faptul că guvernanții nu ar fi modificat un articol din Codul Fiscal care prevede că pentru acest tip de servicii TVA se aplică în funcție de data facturii, nu de perioada de consum.

Este vorba de Articolul 281 din Codul Fiscal, care prevede:

„În cazul livrărilor de bunuri și al prestărilor de servicii care se efectuează continuu, altele decât cele prevăzute la alin. (7), cum sunt livrările de gaze naturale, de apă, de energie electrică, serviciile de telefonie, de închiriere, de leasing, de concesionare, de arendare de bunuri, de acordare cu plată pentru o anumită perioadă a unor drepturi reale, precum dreptul de uzufruct și superficie, asupra unui bun imobil, și alte livrări/prestări asemenea, se consideră că livrarea de bunuri/prestarea de servicii este efectuată la fiecare dată prevăzută în contract pentru plata bunurilor livrate/serviciilor prestate sau, în lipsa unei astfel de prevederi contractuale, la data emiterii unei facturi, dar perioada de decontare nu poate depăși un an.”

Astfel, sunt vizate servicii de curent, gaz, apă, telefonie, internet, dar și servicii de leasing, abonamente la sală sau pe diferite platforme online.

Ce spune Ministerul Finanțelor

Contactat de Digi24.ro, ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, a spus că se fac „verificări tehnice”, urmând să revină cu clarificări.

Fost europarlamentar cere să fie dați banii înapoi

Fostul europarlamentar Vlad Gheorghe a transmis o solicitare prin care cere Ministerului de Finanțe „să dea înapoi banii luați românilor pentru perioada 01 iulie – 01 august 2025”.

„Aproape fiecare român primește cel puțin o factură de telefonie, utilități, leasing, sală de sport sau alte servicii cu prestare continuă. Această situație a apărut ca urmare a omisiunii de a modifica corespunzător prevederile articolului 281 din Codul fiscal, în momentul creșterii cotei TVA. Consecința este perceperea nejustificată și abuzivă a TVA majorată pentru luna iulie 2025, ceea ce a condus la prejudicierea directă a populației.

Având în vedere principiul legalității fiscale și obligația Ministerului Finanțelor de a asigura corectitudinea aplicării legislației în domeniul taxelor și impozitelor, vă solicit:

1. Rectificarea urgentă a situației prin modificarea de îndată a legislației incidente, astfel încât să fie eliminate efectele acestei erori.

2. Introducerea unei reglementări clare care să prevadă returnarea către cetățeni a sumelor plătite nejustificat cu titlu de TVA majorată pentru perioada 01 iulie – 01 august 2025”, se arată în scrisoarea acestuia.

Hidroelectrica a reacționat Hidroelectrica a anunțat, prin intermediul unui comunicat de presă, că facturile emise pentru luna iulie conțin TVA majorat. „Începând cu data de 01 iulie 2025, prețul energiei electrice prezent în cadrul facturii nu mai este plafonat, factura conținând prețul energiei electrice active, conform condițiilor din cadrul contractului, și valoarea taxelor și tarifelor reglementate, conform legislației în vigoare. Facturile emise, începând cu luna august 2025, vor conține TVA în cotă standard de 21%, fiind aplicabile prevederile fiscale specifice livrărilor continue în care se încadrează și furnizarea de energie electrică”, reiese din comunicatul companiei.

