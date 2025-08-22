Live TV

TVA majorat la 21% din iulie, în loc de august, pentru mai multe servicii. Cum se explică situația. Ministerul Finanțelor: „Verificăm”

Data actualizării: Data publicării:
ILUSTRATIE_TVA_STOC_EDITORIAL_01_INQUAM_Photos_Octav_Ganea
Cote TVA mărite de la 1 august. Foto: Inquam Photos/ Octav Ganea
Din articol
Ce spune Ministerul Finanțelor Fost europarlamentar cere să fie dați banii înapoi Hidroelectrica a reacționat

Facturile pentru utilități, internet, telefonie, serviciile de leasing, abonamentele la sălile de sport, dar și alte servicii recurente pentru luna iulie vor avea aplicat deja TVA-ul majorat de 21%, chiar dacă promisiunea Executivului a fost că taxa crește de la 1 august. Explicația constă în faptul că guvernanții nu ar fi modificat un articol din Codul Fiscal care prevede că pentru acest tip de servicii TVA se aplică în funcție de data facturii, nu de perioada de consum.

Este vorba de Articolul 281 din Codul Fiscal, care prevede:

„În cazul livrărilor de bunuri și al prestărilor de servicii care se efectuează continuu, altele decât cele prevăzute la alin. (7), cum sunt livrările de gaze naturale, de apă, de energie electrică, serviciile de telefonie, de închiriere, de leasing, de concesionare, de arendare de bunuri, de acordare cu plată pentru o anumită perioadă a unor drepturi reale, precum dreptul de uzufruct și superficie, asupra unui bun imobil, și alte livrări/prestări asemenea, se consideră că livrarea de bunuri/prestarea de servicii este efectuată la fiecare dată prevăzută în contract pentru plata bunurilor livrate/serviciilor prestate sau, în lipsa unei astfel de prevederi contractuale, la data emiterii unei facturi, dar perioada de decontare nu poate depăși un an.”

Astfel, sunt vizate servicii de curent, gaz, apă, telefonie, internet, dar și servicii de leasing, abonamente la sală sau pe diferite platforme online. 

Ce spune Ministerul Finanțelor

Contactat de Digi24.ro, ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, a spus că se fac „verificări tehnice”, urmând să revină cu clarificări. 

Fost europarlamentar cere să fie dați banii înapoi

Fostul europarlamentar Vlad Gheorghe a transmis o solicitare prin care cere Ministerului de Finanțe „să dea înapoi banii luați românilor pentru perioada 01 iulie – 01 august 2025”.

„Aproape fiecare român primește cel puțin o factură de telefonie, utilități, leasing, sală de sport sau alte servicii cu prestare continuă. Această situație a apărut ca urmare a omisiunii de a modifica corespunzător prevederile articolului 281 din Codul fiscal, în momentul creșterii cotei TVA. Consecința este perceperea nejustificată și abuzivă a TVA majorată pentru luna iulie 2025, ceea ce a condus la prejudicierea directă a populației.

Având în vedere principiul legalității fiscale și obligația Ministerului Finanțelor de a asigura corectitudinea aplicării legislației în domeniul taxelor și impozitelor, vă solicit:

1. Rectificarea urgentă a situației prin modificarea de îndată a legislației incidente, astfel încât să fie eliminate efectele acestei erori.

2. Introducerea unei reglementări clare care să prevadă returnarea către cetățeni a sumelor plătite nejustificat cu titlu de TVA majorată pentru perioada 01 iulie – 01 august 2025”, se arată în scrisoarea acestuia. 

Hidroelectrica a reacționat

Hidroelectrica a anunțat, prin intermediul unui comunicat de presă, că facturile emise pentru luna iulie conțin TVA majorat. 

„Începând cu data de 01 iulie 2025, prețul energiei electrice prezent în cadrul facturii nu mai este plafonat, factura conținând prețul energiei electrice active, conform condițiilor din cadrul contractului,  și valoarea taxelor și tarifelor reglementate, conform legislației în vigoare.

Facturile emise, începând cu luna august 2025, vor conține TVA în cotă standard de 21%, fiind aplicabile prevederile fiscale specifice livrărilor continue în care se încadrează și furnizarea de energie electrică”, reiese din comunicatul companiei. 

Editor : A.G.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
soldati rusi (2)
1
Zeci de soldați ruși dintr-un batalion de elită s-au împușcat între ei pentru bani și...
muca dragonul albastru din spania
2
Pericol pentru turiști, în plin sezon: mai multe plaje au fost închise în Spania din...
vlad-pascu-accident-2-mai-1
3
Vlad Pascu a fost condamnat definitiv la 10 ani de închisoare în dosarul 2 Mai
accident autostrada a1 ambulante masini politie
4
Au fost identificați tinerii care au murit pe A1, loviți de un TIR. Ce spune primarul...
ID274625_INQUAM_Photos_George_Calin
5
Rezerviștii armatei române din București și Ilfov au primit „ordine de chemare”...
Serena Williams a recunoscut: a luat un medicament și a ajuns ”de nerecunoscut”
Digi Sport
Serena Williams a recunoscut: a luat un medicament și a ajuns ”de nerecunoscut”
Descarcă aplicația Digi Sport
Recomandările redacţiei
Noi avertizări meteo de furtuni.
Alertă de ploi și vijelii puternice în aproape toată țara. Harta cu...
Kaja Kallas face declaratii
Şefa diplomaţiei europene avertizează că cedarea de teritorii Rusiei...
World News - October 1, 2019
General SUA: China își mărește arsenalul nuclear. În ce condiții ar...
trump la casa alba
Trump se compară cu Nixon, iar pe Putin îl compară cu Hrușciov...
Ultimele știri
Oraşul Gaza va fi distrus, dacă Hamas nu acceptă pacea în termenii impuși de Israel, amenință ministrul Apărării, Israel Katz
Liderii militari din NATO au prezentat opțiunile militare pentru Ucraina. Una din ele: trupe europene în Ucraina, sub comanda SUA
Reacția lui Nicolas Maduro după de SUA au trimis nave de război în apele Venezuelei: „Gata cu amenințările”
Citește mai multe
Te-ar putea interesa și:
pasapoarte romanesti
Guvernul anunță modificări la paşapoartele simple temporare
ilie bolojan la sedinta de guvern
Bolojan: Aderarea României la OCDE în 2026 „rămâne o prioritate strategică”
radu miruta ministrul economiei
Radu Miruță critică reforma companiilor de stat, propusă de structura din Guvern condusă de PSD: „Praf în ochi”
Guvernul a decis care va fi locuința lui Traian Băsescu: un apartament într-un bloc. Decizia, secretizată
Vouchere de energie 2025. Foto Getty Images
Vouchere de energie 2025: Cine poate primi sprijin financiar. Până la ce dată se depun cererile pentru facturile din iulie și august
Partenerii noștri
Pe Roz
"Nu am fumat niciodată, dar am făcut cancer pulmonar în stadiul 4, la 27 de ani". Singura speranță, un...
Cancan
Soțul criminal al Silvanei Dăogaru tocmai aflase că suferă de o boală teribilă. Ce s-a întâmplat cu el...
Fanatik.ro
De ce a lăsat un pilot ușa cabinei deschisă în timpul unui zbor. Gestul său a provocat un scandal uriaș
editiadedimineata.ro
Unde să ieși în București în weekendul 22-24 august
Fanatik.ro
O femeie a transformat zborul cu avion într-un coșmar pentru un alt pasager. Ce a făcut, de fapt
Adevărul
Cifrele care arată că Rusia este departe de a fi câștigătoare pe câmpul de luptă. Partea ucraineană a hărții
Playtech
Adevărul despre semnele de pe corpul lui Vladimir Putin! Un medic explică de ce suferă liderul rus, este...
Digi FM
Tily Niculae a divorțat în secret, după 15 ani de căsnicie: „Merg mai departe cu demnitate, cu sufletul...
Digi Sport
Până și ei au recunoscut! Verdictul dat în Scoția, după ce FCSB a făcut scandal la finalul meciului cu...
Pro FM
Shakira, trup de zeiță în costum de baie, la 48 de ani. Artista, surprinsă în timp ce se relaxa la plajă...
Film Now
La 15 luni de la căsătorie, Millie Bobby Brown şi Jake Bongiovi au adoptat o fetiţă. „Suntem extrem de...
Adevarul
Ce preconizează experții că se va întâmpla la alegerile din 2028. „O oportunitate de neratat pentru partidele...
Newsweek
1.500.000 pensionari lăsați de Poștă fără un ajutor la pensie oferit de Guvern. Motivul e incredibil
Digi FM
Andreea Bălan, criticată după ce s-a îmbrăcat în fustă mini la Mănăstirea Prislop: "Cum de te-au lăsat să...
Digi World
Un nou test de sânge, rezultate promițătoare în depistarea precoce a șase tipuri de cancer. Ce se analizează...
Digi Animal World
Au instalat o cameră în grădină și nu le-a venit să creadă ce au surprins. Două vulpi au transformat o...
Film Now
Salma Hayek, omagiu pentru Matthew Perry, în ziua în care actorul ar fi împlinit 56 de ani: „Mă gândesc la...
UTV
Adela Popescu și Radu Vâlcan sărbătoresc 10 ani de căsnicie. Cum au sărbătorit momentul special: „Să împlinim...