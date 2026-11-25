Parlamentul de la Kiev a adoptat o lege care legalizează și reglementează piața criptomonedelor din Ucraina, după mai bine de patru ani de eforturi legislative. Noile măsuri fiscale ar putea aduce anual la buget până la 330 de milioane de dolari. Legea urmează să intre în vigoare în iulie 2027, dacă va fi promulgată de președinte, relatează The Kyiv Independent.

Ucraina rămâne una dintre țările aflate în topul mondial al utilizării criptomonedelor, însă piața a funcționat într-o zonă gri din punct de vedere juridic, ceea ce a făcut-o vulnerabilă în fața infractorilor și a agenților ruși. În același timp, potrivit unor estimări, statul ucrainean pierde sute de milioane de dolari din venituri fiscale.

Proiectul de lege a fost aprobat de 271 de parlamentari și ar putea aduce anual la buget până la 15 miliarde de grivne (330 de milioane de dolari), a scris Jelezniak pe canalul său de Telegram. Dacă va fi promulgată de președinte, legea va intra în vigoare în iulie 2027.

Legea stabilește o cotă generală de impozitare a veniturilor de 18% și o taxă militară de 5% pentru tranzacțiile cu active virtuale. În primul an de la intrarea în vigoare a legii, retragerile de fonduri prin conversia criptomonedelor în monede tradiționale vor beneficia de o cotă preferențială de impozitare de 5%.

După cum a relatat în premieră The Kyiv Independent, autoritățile au ajuns la un acord asupra proiectului de lege săptămâna trecută, la mai bine de un an după ce Parlamentul l-a aprobat în primă lectură, la 3 septembrie 2025, și la peste patru ani de la primul vot privind reglementarea pieței criptomonedelor, din februarie 2022.

Unul dintre principalele obstacole a fost stabilirea instituțiilor statului care urmau să reglementeze piața și a atribuțiilor acestora. Potrivit amendamentelor introduse la începutul acestei luni, competențele vor fi împărțite între Comisia Națională pentru Valori Mobiliare și Piața de Capital (NSSMC) și banca centrală.

Comisia va fi responsabilă de stabilirea entităților autorizate să opereze pe piața criptomonedelor, de acordarea licențelor, monitorizarea activității pe blockchain și colaborarea cu instanțele de judecată pentru blocarea platformelor și aplicațiilor neautorizate.

Banca centrală va gestiona impactul activelor virtuale asupra grivnei și a sistemului bancar, având atribuții în reglementarea tokenurilor de monedă electronică, controlul valutar și monitorizarea conversiilor dintre grivne și criptomonede. De asemenea, aceasta va putea interveni asupra tranzacțiilor valutare pentru o perioadă de 24 de luni, în situații de urgență, pentru a proteja moneda națională.

Editor : M.I.