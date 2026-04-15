Live TV

UE avertizează: ar putea fi necesare reduceri ale consumului de combustibili dacă războiul din Iran continuă

Data actualizării: Data publicării:
pompa de benzina
Foto: GettyImages
Din articol
Comisia Europeană analizează două scenarii de evoluție Scenariu de redresare rapidă sau blocaj prelungit al piețelor Dificultăți la stocarea gazelor și posibil deficit de kerosen

Uniunea Europeană a avertizat, miercuri, statele membre că pieţele energetice se vor confrunta cu un şoc de aprovizionare prelungit în cazul în care conflictul din Iran continuă, ceea ce ar forţa reduceri ale consumului de combustibili, au declarat pentru Reuters diplomaţi din blocul comunitar.

Livrările globale de energie sunt grav afectate de închiderea efectivă a Strâmtorii Ormuz, în mod obişnuit o rută de tranzit pentru 20% din gazele naturale lichefiate şi petrolul mondial. Europa nu s-a confruntat încă cu un deficit de aprovizionare, dar suferă de pe urma majorării preţurilor la ţiţei şi gaze, iar aeroporturile au avertizat că în câteva săptămâni s-ar putea confrunta cu un deficit de kerosen.

Comisia Europeană analizează două scenarii de evoluție

Într-o întâlnire cu uşile închise la care au participat ambasadorii statelor membre UE, Comisia Europeană a informat că ia în considerare două scenarii principale, susţin diplomaţii.

Un purtător de cuvânt al Executivului comunitar nu a dorit să comenteze informaţia.

Citește și: Șefa BCE avertizează că economia Europei se află într-un echilibru fragil. Lagarde: „Între scenariul de bază și cel nefavorabil”

Scenariu de redresare rapidă sau blocaj prelungit al piețelor

În scenariul în care se încheie un armistiţiu între SUA şi Iran, iar Strâmtoarea Ormuz nu mai este blocată, fluxurile de ţiţei şi gaze se redresează în câteva luni iar va continua până în 2030, din cauza pagubelor înregistrate la infrastructura din Qatar, a apreciat Comisia Europeană.

Dar dacă tensiunile continuă, pieţele energetice se vor confrunta cu un şoc de aprovizionare prelungit şi creşteri extreme ale preţurilor, efectele fiind resimţite în lanţurile de aprovizionare din industrie. Continuarea perturbării aprovizionării cu petrol ar putea determina o reducere a utilizării de combustibili, avertizează Executivul comunitar.

Citește și: Cum ne cresc prețurile la vacanțe, alimente și haine – în ciuda armistițiului. Efectele războiului din Orientul Mijlociu

Dificultăți la stocarea gazelor și posibil deficit de kerosen

În acest scenariu, Europa ar putea să se confrunte cu dificultăţi în umplerea depozitelor de gaze înaintea iernii. De asemenea, pe plan local este posibil un deficit de kerosen, susţin diplomaţii.

Comisia Europeană analizează un plan menit să atenueze evoluţiile de pe pieţele energetice. Conform informaţiilor Reuters, sunt prevăzute reduceri ale taxelor la electricitate şi implementarea mai rapidă a tehnologiilor verzi, pentru a reduce dependenţa Europei de combustibilii fosili şi pentru a proteja blocul de viitoare şocuri ale preţurilor la ţiţei şi gaze.

Editor : Ana Petrescu

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
traian basescu peter magyar
1
Traian Băsescu, despre Peter Magyar: Este o copie aproape fidelă a lui Viktor Orban, un...
Ce nu este indicat în a treia zi de Paște 2026. Foto Getty images
2
Când poți spăla rufe în Săptămâna Luminată 2026. Ce nu trebuie să faci în a treia zi de...
Peter Magyar
3
Magyar afirmă că a cere Ucrainei să cedeze teritorii este un lucru „nedemn”: „Dacă Rusia...
simion aur inquam george calin
4
Reacția lui George Simion după acuzațiile lui Peter Magyar: „Nu am dansat niciodată pe...
Hungary Election
5
Primul lider străin care îl atacă pe Peter Magyar după alegerile din Ungaria
Iran, surpriză de proporții: "Cu voia lui Dumnezeu, asta vom face!"
Digi Sport
Iran, surpriză de proporții: "Cu voia lui Dumnezeu, asta vom face!"
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
Președintele sârb, Aleksandar Vucic. Foto: Profimedia Images
Vucic anunță investiții uriașe în armament, invocând planuri ale Croației, Albaniei și Kosovo de a ataca Serbia
Sistem de rachete Patriot.
Ucraina rămâne fără rachete Patriot pentru apărarea aeriană. Zelenski: „Situația nu poate fi mai rea”
U.S.-Israeli Military Campaign In Iran, Tehran - 29 Mar 2026
Război în Orientul Mijlociu, ziua 47. Armata iraniană avertizează că va bloca Marea Roșie dacă blocada navală a SUA va continua
Pro-Palestine demonstration in Palermo
Un milion de europeni cer suspendarea acordului de asociere UE–Israel pentru „crimele din Gaza”
militari americani
SUA vor trimite alte câteva mii de soldați în Orientul Mijlociu, în încercarea de a exercita presiuni asupra Iranului (WP)
Recomandările redacţiei
tastatura laptop main
Reacția Ministerului Apărării după dezvăluirile că zeci de conturi de...
turcia atac scoala
Două atacuri armate la școli din Turcia, în doar două zile. 5 morți...
Screenshot 2026-04-15 at 15.13.38
Bătaie într-un sediu AUR: „Bă, tu mă faci pe mine borfaș? Mi-am dat...
italieni
Mii de italieni au ieșit în stradă, revoltați de crima românilor...
Ultimele știri
Blocada maritimă a SUA pune în pericol armistițiul: Iranul amenință cu represalii în Marea Roșie
Scutire de impozit pentru locuințele fără apă, canalizare și gaze. Inițiativă legislativă înregistrată în Parlament
„Moscova avertizează”. Lavrov acuză UE că vrea să creeze un bloc militar unde țara principală va fi Ucraina
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Și-a cunoscut soțul la biserică și a avut șase copii cu el. Ce a descoperit apoi i-a schimbat viața: „Părea...
Cancan
Le plângeai de milă? Câți lei câștigă într-o singură lună acest livrator Glovo pakistanez, din Constanța. Ce...
Fanatik.ro
De ce plătesc românii mai mult la curent: producem ieftin, plătim scump. Proiectul întârziat 15 ani care ne...
editiadedimineata.ro
Statele din Golf limitează imaginile din războiul cu Iranul, în timp ce jurnaliștii sunt arestați
Fanatik.ro
Ce se întâmplă cu George Puşcaş la Dinamo: “Resimte dureri, îl ţin în loc!” Andrei Nicolescu anunţă noi...
Adevărul
De la hobby la profit. Tânărul care crește păsări „ca la țară” pentru a scăpa de alimentele procesate
Playtech
Ce salariu are un subofiţer în 2026: Sumele, dezvăluite chiar de militari
Digi FM
Ce li se întâmplă femeilor dacă merg la Acropole în pantofi cu toc. Regula despre care puțini turiști știu
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
Ana Maria Tănăsie: "Pun și eu o poză în lenjerie și o să îmi bubuie Instagramul"
Pro FM
Lucian Viziru, declarații rare despre plecarea din România. Din ce își câștigă banii în prezent: „Nu m-am...
Film Now
Jennie Garth, dezvăluiri despre divorțul de Peter Facinelli. Momentul care i-a distrus complet căsnicia
Adevarul
Ungaria-Rusia, o poveste cu năbădăi de peste un secol și jumătate. De la ură viscerală la planuri comune de...
Newsweek
Cheltuielile unui pensionar cu 3.200 lei pensie. Mâncare: 1.100 lei, haine: 200, facturi: 550. Lista completă
Digi FM
Fiul lui Hulk Hogan, confesiuni la 9 luni de la moartea wrestlerului: "Șocant și neașteptat. Era plin de...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
La un pas de moarte din cauza cercelului din nas. Cazul bizar al unei tinere: "Am făcut chiar și o scrisoare...
Digi Animal World
Cum reacționează un câine atunci când e certat de stăpân pentru năzbâtia făcută. Imaginile sunt virale
Film Now
Sandra Bullock, noua vedetă de pe Instagram. 4 milioane de fani în 5 ore, cu Jennifer Aniston printre ei: "E...
UTV
Mihaela Rădulescu vorbește despre conflictul cu familia lui Felix Baumgartner. „Mi-au împachetat lucrurile ca...