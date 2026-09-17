UE cere Chinei să limiteze voluntar exporturile de automobile hibride. Bruxelles încearcă să evite un război comercial

Uniunea Europeană a cerut Chinei să îşi limiteze voluntar exporturile de automobile hibride către piaţa comunitară, în încercarea de a evita izbucnirea unui război comercial, scrie Financial Times.

Potrivit unor surse citate de publicația britanică și apropiate de discuțiile pe acest subiect, Bruxelles i-ar fi solicitat Beijingului să limiteze la aproximativ 15% din piața europeană vânzările de automobile hibride produse în China.

„Dacă ei nu îşi vor limita exporturile către piaţa noastră, atunci o vom face noi. Este vorba despre oprirea dezindustrializării. Trebuie să acţionăm. Este vorba despre gestionarea schimburilor comerciale”, a declarat un oficial european citat de Financial Times.

Solicitările Bruxelles-ului nu s-ar limita la industria auto. Potrivit Financial Times, UE i-ar fi cerut Chinei să reducă exporturile și în cazul altor categorii de produse, printre care se numără substanțele chimice, și să majoreze, în schimb, importurile de bunuri europene.

Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a declarat miercuri că UE intenționează să folosească toate instrumentele de care dispune pentru a diminua ceea ce a descris drept un deficit comercial „nesustenabil” în relația cu China. Într-un discurs susținut în Parlamentul European, ea a arătat că deficitul comercial al UE în comerțul cu bunuri cu China a ajuns anul trecut la 360,6 miliarde de euro și a crescut cu 9% în primele șase luni ale acestui an. Von der Leyen a avertizat că Europa se confruntă cu un al doilea „şoc chinezesc”, pe fondul procesului de dezindustrializare.

Comisarul european pentru comerț, Maros Sefcovic, care coordonează negocierile cu Beijingul privind reducerea dezechilibrului comercial, a declarat că urmărește obținerea unor rezultate concrete până în octombrie. Oficialul european este așteptat să efectueze o vizită în China la începutul lunii viitoare.

Bruxelles susține că expansiunea exporturilor chineze de produse precum substanțele chimice, bateriile și automobilele este alimentată de supracapacitatea de producție a Chinei. Beijingul respinge însă această interpretare și afirmă că acuzațiile privind dezechilibrele economice și excesul de capacitate reprezintă măsuri protecționiste menite să limiteze dezvoltarea economică a Chinei.

Editor : Ana Petrescu