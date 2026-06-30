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UE elimină de miercuri taxele vamale pentru produsele americane, în baza acordului comercial cu Washingtonul

Data publicării:
USA and European Union Trade War with Tariff Text
Foto: Getty Images
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Uniunea Europeană va elimina începând de miercuri, 2 iulie, taxele vamale asupra produselor americane, aşa cum s-a angajat în acordul comercial negociat anul trecut cu Washingtonul.

Legislaţia care pune în aplicare această promisiune a fost publicată marţi în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, urmând să intre în vigoare a doua zi, scrie AFP preluată de News.ro.

„Promisiune îndeplinită”, a declarat purtătorul de cuvânt al UE pe probleme comerciale, Olof Gill, în cadrul unei conferinţe de presă, salutând „o veste bună pentru relaţiile transatlantice”.

În practică, taxele vamale aplicate în UE asupra majorităţii produselor industriale şi agricole provenite din Statele Unite vor fi eliminate începând de miercuri. Este vorba despre principalul angajament asumat vara trecută de europeni la Turnberry, în Scoţia, în schimbul plafonării la 15% a taxelor impuse anul trecut de preşedintele american asupra importurilor europene.

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Considerând că procesul de ratificare al/ale UE este prea lung, Donald Trump le-a dat europenilor termen până pe 4 iulie, ziua în care se sărbătoresc 250 de ani de la fondarea Statelor Unite, pentru a-şi respecta această promisiune.

Într-un compromis negociat în luna mai cu statele membre, europarlamentarii au obţinut adăugarea unei clauze de caducitate (sau „sunset clause”), care prevede expirarea automată a acordului comercial la sfârşitul anului 2029, după încheierea mandatului lui Donald Trump, cu excepţia cazului în care se va vota o prelungire până atunci.

În plus, Comisia va putea suspenda acordul vamal dacă Donald Trump nu va elimina până la sfârşitul anului suprataxele de 50% pe care le-a impus asupra a sute de produse care conţin oţel şi aluminiu. În acest sens, Bruxelles-ul a asigurat că negocierile cu guvernul american continuă. „Discuţiile constructive continuă atât la nivel tehnic, cât şi politic”, a declarat Olof Gill, asigurând că CE „va continua să colaboreze cu Statele Unite pentru ca toate angajamentele asumate în luna august a anului trecut să fie puse în aplicare cu bună-credinţă”.

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Toate acestea se întâmplă în timp ce europenii tocmai au primit o nouă lovitură din partea lui Donald Trump pe planul taxelor vamale. Vineri, preşedintele american a ameninţat că va impune taxe vamale de 100% ţărilor europene care vor introduce o taxare a serviciilor digitale americane.

Editor : Ana Petrescu

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