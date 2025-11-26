UE intră în iarnă cu stocuri mai reduse de gaze. România este printre puținele țări cu rezerve în creștere

Stocurile de gaze naturale din Uniunea Europeană sunt semnificativ mai reduse față de anul trecut, chiar înainte de intrarea în sezonul de vârf al iernii, potrivit datelor publicate pe platforma AGSI a Gas Infrastructure Europe. Luni, 24 noiembrie, depozitele din UE totalizau 892,39 TWh (terawatt-oră), adică un grad de umplere de 78,14%, ceea ce înseamnă că aproximativ 22% din spațiul disponibil de stocare este încă liber.

În urmă cu un an, la aceeași dată, nivelul stocurilor era de 1.006,58 TWh (terawatt-oră), cu un grad de umplere de 87,70%.

Diferența de peste 114 TWh (terawatt-oră) arată o scădere semnificativă a volumelor de gaze disponibile înainte de debutul perioadelor reci.

Germania și alte state mari, printre cele mai afectate

Datele AGSI arată că Germania, cel mai mare operator de depozite de gaze din Uniunea Europeană, înregistrează una dintre cele mai puternice scăderi.

Stocurile sale au ajuns la 175,75 TWh (terawatt-oră) în noiembrie 2025, față de 232,56 TWh (terawatt-oră) în aceeași perioadă din 2024, iar gradul de umplere a coborât de la peste 92% la sub 70%.

Scăderi importante se observă și în alte state europene, precum Olanda, Ungaria, Austria și Spania, unde volumele stocate sunt mai mici decât anul trecut, iar gradul de umplere a scăzut în multe cazuri cu peste 10 puncte procentuale, ceea ce sporește vulnerabilitatea acestor țări în fața unui sezon de iarnă dificil.

În acest context, România se numără printre puținele țări din Uniunea Europeană care au reușit să își îmbunătățească situația.

Stocurile de gaze ale României au crescut de la 30,27 TWh (terawatt-oră) în 2024 la 31,56 TWh (terawatt-oră) în 2025, iar gradul de umplere al depozitelor a urcat de la 89,39% la 93,21%.

Această evoluție plasează România peste media europeană și oferă un nivel suplimentar de siguranță în fața posibilelor tensiuni de pe piața energetică în lunile de iarnă.

O evoluție favorabilă este vizibilă și în cazul Franței, unde, deși volumul total a scăzut ușor, gradul de umplere a crescut la peste 87%.

Ce impact pot avea stocurile mai mici asupra iernii

Depozitele subterane de gaze reprezintă un pilon esențial al securității energetice a Europei în sezonul rece.

Scăderea de aproape 10 puncte procentuale a gradului mediu de umplere față de anul trecut poate pune presiune pe piața gazelor, în special în cazul unor valuri de frig intens sau al unor eventuale probleme de aprovizionare.

Acest context poate duce la creșteri de prețuri și la o volatilitate mai mare pe piețele energetice în perioada următoare.

CITEȘTE ȘI: EXCLUSIV Rogobete anunță controale în toate spitalele din țară, după explozia din Buftea. „Nu vreau să mă gândesc ce o să fie la iarnă”

Editor : A.D.