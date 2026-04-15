UE investește aproape două miliarde de euro în zeci de proiecte pentru apărarea împotriva dronelor și în scuturile aerian și spațial

Data publicării:
Foto care are un caracter ilustrativ / Getty Images
Comisia Europeană va investi 1,07 miliarde de euro în 57 de proiecte noi din cadrul Fondului european de apărare, în urma evaluării cererilor de propuneri din 2025. Finanțarea va sprijini obiectivele din Foaia de parcurs pentru pregătirea în domeniul apărării 2030 și va susține principalele inițiative ale UE în domeniul apărării, inclusiv apărarea împotriva dronelor, Eastern Flank Watch, Scutul aerian european și Scutul spațial european.

Cele 57 de proiecte selectate în cadrul EDF 2025 acoperă o gamă largă de sectoare critice, inclusiv inteligența artificială (IA), apărarea cibernetică, dronele și sistemele de combatere a dronelor, arată comunicatul de presă al Comisiei Europene. Aceste investiții sunt concepute pentru a asigura că UE rămâne un lider în domeniul tehnologiilor avansate de apărare.

Peste 15 proiecte vor sprijini cele patru inițiative emblematice europene privind pregătirea. De exemplu, proiectul AETHER va dezvolta sisteme de propulsie și de gestionare termică pentru a sprijini Inițiativa privind apărarea împotriva dronelor. Toate inițiativele emblematice vor beneficia, de asemenea, de proiecte transversale axate pe senzori, transformarea digitală sau tehnologiile cibernetice.

De asemenea, UE își intensifică cooperarea cu industria de apărare ucraineană, cu sprijinul Biroului UE pentru inovare în domeniul apărării din Kiev. Acest parteneriat vizează o mai bună integrare a Ucrainei în baza industrială europeană. O inițiativă-cheie, proiectul STRATUS, va dezvolta un sistem de apărare cibernetică bazat pe inteligență artificială pentru roiuri de drone. Proiectul include un subcontractant ucrainean, asigurându-se astfel că acesta beneficiază de experiență directă de pe câmpul de luptă.

Pentru a atrage noi talente, mai multe proiecte axate pe producția în serie de muniție accesibilă pentru drone vor lansa „sub-cereri de propuneri” destinate start-up-urilor și întreprinderilor mici și mijlocii. Aceste companii mai mici pot primi până la 60.000 euro fiecare pentru a integra inovații noi, ajutând astfel cei fără experiență anterioară în domeniul apărării să intre pe piață. Entitățile ucrainene pot depune, de asemenea, cereri. Proiectele selectate implică 634 de entități din 26 de state membre ale UE și din Norvegia, ceea ce reflectă un angajament puternic față de cooperarea europeană în domeniul apărării. Întreprinderile mici și mijlocii ocupă un loc central în această rundă, reprezentând peste 38% din participanți și primind mai mult de 21 % din finanțarea totală.

În cadrul cererilor de propuneri, 675 de milioane de euro vor sprijini 32 de inițiative de dezvoltare a capacităților, iar 332 de milioane de euro vor fi alocate pentru 25 de proiecte de cercetare.

După selectarea propunerilor câștigătoare, Comisia va începe pregătirea acordurilor de finanțare împreună cu consorțiile, cu scopul de a semna acordurile înainte de sfârșitul anului.

EDF este principalul instrument al UE pentru sprijinirea cooperării în domeniul cercetării și dezvoltării în domeniul apărării, având un buget de 7,3 miliarde de euro pentru perioada 2021-2027. Acesta încurajează colaborarea între întreprinderi de toate dimensiunile și instituții de cercetare din întreaga UE și din Norvegia. În plus, EDF stimulează transformarea și extinderea ecosistemului de apărare al UE, având în centrul său Programul de inovare în domeniul apărării al UE (EUDIS).

Cea de-a cincea rundă de cereri de propuneri EDF a atras un număr record de 410 de propuneri, ceea ce reprezintă o creștere de 37 % față de anul trecut.

Editor : Ana Petrescu

Top Citite
traian basescu peter magyar
1
Traian Băsescu, despre Peter Magyar: Este o copie aproape fidelă a lui Viktor Orban, un...
Ce nu este indicat în a treia zi de Paște 2026. Foto Getty images
2
Când poți spăla rufe în Săptămâna Luminată 2026. Ce nu trebuie să faci în a treia zi de...
Peter Magyar
3
Magyar afirmă că a cere Ucrainei să cedeze teritorii este un lucru „nedemn”: „Dacă Rusia...
simion aur inquam george calin
4
Reacția lui George Simion după acuzațiile lui Peter Magyar: „Nu am dansat niciodată pe...
Hungary Election
5
Primul lider străin care îl atacă pe Peter Magyar după alegerile din Ungaria
Ana Maria Tănăsie: "Pun și eu o poză în lenjerie și o să îmi bubuie Instagramul"
Digi Sport
Ana Maria Tănăsie: "Pun și eu o poză în lenjerie și o să îmi bubuie Instagramul"
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
Pro-Palestine demonstration in Palermo
Un milion de europeni cer suspendarea acordului de asociere UE–Israel pentru „crimele din Gaza”
Plenary session of the European Parliament
Ursula von der Leyen susține eliminarea vetoului în deciziile UE, după victoria lui Peter Magyar în Ungaria
peter magyar emmanuel macron
Rezultate alegeri Ungaria. Liderii UE îl felicită pe Peter Magyar pentru victorie. Von der Leyen: O țară redescoperă drumul spre Europa
călătorie cu trenul
Tinerii de 18 ani din România pot călători gratuit în Europa prin programul DiscoverEU. Ce condiții trebuie îndeplinite
Drone is flying in the sky. Operator controls the drone. War in Ukraine
Finlanda cere Comisiei Europene 35 de milioane de euro pentru sisteme anti-dronă la granița estică
Recomandările redacţiei
tastatura laptop main
Reacția Ministerului Apărării după dezvăluirile că zeci de conturi de...
militari americani
SUA vor trimite alte câteva mii de soldați în Orientul Mijlociu, în...
Telefon mobil
Aplicația UE de verificare a vârstei pe platformele online este gata...
sorin grindeanu face declaratii
Grindeanu: „România are nevoie urgent de o resetare care să schimbe...
Ultimele știri
Pakistanul ia o decizie radicală pentru a frâna creşterea preţurilor la energia electrică
Marcel Ciolacu susține că Guvernul a „tras de timp” în cazul scandalului Pfizer: „Credeți că puteam câștiga vreun proces?”
Un mafiot român a fost împușcat chiar în drum spre proces, în Spania. Bărbatul e acuzat într-un asasinat făcut la comandă
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Și-a cunoscut soțul la biserică și a avut șase copii cu el. Ce a descoperit apoi i-a schimbat viața: „Părea...
Cancan
Le plângeai de milă? Câți lei câștigă într-o singură lună acest livrator Glovo pakistanez, din Constanța. Ce...
Fanatik.ro
Un fost jucător de la Manchester United, decedat în 2025, va deveni tată. Soția sa a anunțat că este...
editiadedimineata.ro
Statele din Golf limitează imaginile din războiul cu Iranul, în timp ce jurnaliștii sunt arestați
Fanatik.ro
Țara în care s-au furat 700.000 de euro într-un an și jumătate cu o stație de taxare falsă. E locul în care...
Adevărul
De la hobby la profit. Tânărul care crește păsări „ca la țară” pentru a scăpa de alimentele procesate
Playtech
Ce salariu are un subofiţer în 2026: Sumele, dezvăluite chiar de militari
Digi FM
Anna Széles, adevărul despre momentul în care Florin Piersic și Nicu Ceaușescu s-ar fi „bătut” pentru ea: „Am...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
După ce le-a lăsat palatul celor 3 fete, Gigi Becali și-a împărțit averea
Pro FM
Lucian Viziru, declarații rare despre plecarea din România. Din ce își câștigă banii în prezent: „Nu m-am...
Film Now
Jennie Garth, dezvăluiri despre divorțul de Peter Facinelli. Momentul care i-a distrus complet căsnicia
Adevarul
Ungaria-Rusia, o poveste cu năbădăi de peste un secol și jumătate. De la ură viscerală la planuri comune de...
Newsweek
Cheltuielile unui pensionar cu 3.200 lei pensie. Mâncare: 1.100 lei, haine: 200, facturi: 550. Lista completă
Digi FM
Gigi Becali și-a făcut public testamentul. Cine îi va moșteni întreaga avere: „Așa cum a făcut Sf. Toma lcu...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
La un pas de moarte din cauza cercelului din nas. Cazul bizar al unei tinere: "Am făcut chiar și o scrisoare...
Digi Animal World
Cum reacționează un câine atunci când e certat de stăpân pentru năzbâtia făcută. Imaginile sunt virale
Film Now
Sandra Bullock, noua vedetă de pe Instagram. 4 milioane de fani în 5 ore, cu Jennifer Aniston printre ei: "E...
UTV
Mihaela Rădulescu vorbește despre conflictul cu familia lui Felix Baumgartner. „Mi-au împachetat lucrurile ca...