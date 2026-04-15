UE investește aproape două miliarde de euro în zeci de proiecte pentru apărarea împotriva dronelor și în scuturile aerian și spațial

Comisia Europeană va investi 1,07 miliarde de euro în 57 de proiecte noi din cadrul Fondului european de apărare, în urma evaluării cererilor de propuneri din 2025. Finanțarea va sprijini obiectivele din Foaia de parcurs pentru pregătirea în domeniul apărării 2030 și va susține principalele inițiative ale UE în domeniul apărării, inclusiv apărarea împotriva dronelor, Eastern Flank Watch, Scutul aerian european și Scutul spațial european.

Proiecte strategice în inteligență artificială, drone și securitate cibernetică

Cele 57 de proiecte selectate în cadrul EDF 2025 acoperă o gamă largă de sectoare critice, inclusiv inteligența artificială (IA), apărarea cibernetică, dronele și sistemele de combatere a dronelor, arată comunicatul de presă al Comisiei Europene. Aceste investiții sunt concepute pentru a asigura că UE rămâne un lider în domeniul tehnologiilor avansate de apărare.

Peste 15 proiecte vor sprijini cele patru inițiative emblematice europene privind pregătirea. De exemplu, proiectul AETHER va dezvolta sisteme de propulsie și de gestionare termică pentru a sprijini Inițiativa privind apărarea împotriva dronelor. Toate inițiativele emblematice vor beneficia, de asemenea, de proiecte transversale axate pe senzori, transformarea digitală sau tehnologiile cibernetice.

De asemenea, UE își intensifică cooperarea cu industria de apărare ucraineană, cu sprijinul Biroului UE pentru inovare în domeniul apărării din Kiev. Acest parteneriat vizează o mai bună integrare a Ucrainei în baza industrială europeană. O inițiativă-cheie, proiectul STRATUS, va dezvolta un sistem de apărare cibernetică bazat pe inteligență artificială pentru roiuri de drone. Proiectul include un subcontractant ucrainean, asigurându-se astfel că acesta beneficiază de experiență directă de pe câmpul de luptă.

Pentru a atrage noi talente, mai multe proiecte axate pe producția în serie de muniție accesibilă pentru drone vor lansa „sub-cereri de propuneri” destinate start-up-urilor și întreprinderilor mici și mijlocii. Aceste companii mai mici pot primi până la 60.000 euro fiecare pentru a integra inovații noi, ajutând astfel cei fără experiență anterioară în domeniul apărării să intre pe piață. Entitățile ucrainene pot depune, de asemenea, cereri. Proiectele selectate implică 634 de entități din 26 de state membre ale UE și din Norvegia, ceea ce reflectă un angajament puternic față de cooperarea europeană în domeniul apărării. Întreprinderile mici și mijlocii ocupă un loc central în această rundă, reprezentând peste 38% din participanți și primind mai mult de 21 % din finanțarea totală.

În cadrul cererilor de propuneri, 675 de milioane de euro vor sprijini 32 de inițiative de dezvoltare a capacităților, iar 332 de milioane de euro vor fi alocate pentru 25 de proiecte de cercetare.

Pașii următori

După selectarea propunerilor câștigătoare, Comisia va începe pregătirea acordurilor de finanțare împreună cu consorțiile, cu scopul de a semna acordurile înainte de sfârșitul anului.

EDF este principalul instrument al UE pentru sprijinirea cooperării în domeniul cercetării și dezvoltării în domeniul apărării, având un buget de 7,3 miliarde de euro pentru perioada 2021-2027. Acesta încurajează colaborarea între întreprinderi de toate dimensiunile și instituții de cercetare din întreaga UE și din Norvegia. În plus, EDF stimulează transformarea și extinderea ecosistemului de apărare al UE, având în centrul său Programul de inovare în domeniul apărării al UE (EUDIS).

Cea de-a cincea rundă de cereri de propuneri EDF a atras un număr record de 410 de propuneri, ceea ce reprezintă o creștere de 37 % față de anul trecut.

