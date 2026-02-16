UE vrea să reducă dependența de plățile non-europene. Ce este euro digital și cum îl vom folosi

UE accelerează proiectul euro digital pentru a reduce dependența de plățile non-europene. Parlamentul European a acordat primul său sprijin major pentru euro digital, aprobând poziţia de negociere a Consiliul Uniunii Europene privind o monedă digitală a băncii centrale care să funcţioneze atât online, cât şi offline.

Aproape 70% din tranzacțiile inițiate cu cardul în zona euro sunt procesate de companii non-europene, iar acest nivel de dependență reprezintă un risc strategic pentru Uniunea Europeană, a declarat Piero Cipollone, membru al Comitetului Executiv al Băncii Centrale Europene, într-un interviu acordat Cyprus News Agency. În acest context, BCE consideră euro digital un instrument necesar pentru reziliența sistemului de plăți, dar subliniază că moneda nu va fi emisă înainte de adoptarea cadrului legislativ european.

În data de 10 februarie, Parlamentul UE a aprobat două rezoluții privind moneda euro digitală, transmițând un semnal politic puternic privind soarta proiectului, scrie Corriere della Sera.

Majoritatea europarlamentarilor au votat în favoarea monedei euro digitale în forma duală preconizată de BCE și Comisia Europeană, solicitând implicit respingerea oricărei propuneri alternative, cum ar fi cea avansată de raportorul pentru regulament, Ferdinando Navarrete, care a urmărit să acorde prioritate creării unei rețele private de plăți paneuropene.

Ce este euro digital?

Euro digital ar fi o formă digitală de numerar, emisă direct de Banca Centrală Europeană, la fel ca bancnotele și monedele fizice. Ar avea un curs legal de plată – adică acceptarea sa ar fi obligatorie – ar funcționa atât online, cât și offline și ar putea fi schimbat între persoane fizice, sau cheltuit prin intermediul unei aplicații în magazine și pe site-urile de comerț electronic.

Proiectul studiat de BCE a fost deja aprobat de Comisia Europeană și de Consiliul European. Regulamentul pentru emiterea sa trebuie aprobat acum de Parlamentul European.

BCE susține că unul dintre principalele avantaje ale euro digital pentru cetățeni este simplitatea. „Cu o singură piesă de hardware, poți plăti peste tot în Europa, în toate cazurile de utilizare”, a afirmat Cipollone. El a adăugat că euro digital ar oferi și funcționalități care nu există astăzi, inclusiv posibilitatea de a efectua plăți offline, „chiar și atunci când nu există electricitate și nu ești conectat la internet”.

Fiecare cetățean va avea dreptul să-și deschidă un cont digital în euro la o bancă, sau la un alt intermediar de plăți. În cazul celor care nu au acces la serviciile bancare tradiționale, pentru contul în euro va fi prevăzut un fel de „serviciu universal”, care în Italia ar putea fi oferit de Poștă.

Cum va fi alimentat contul?

Contul poate fi alimentat printr-un depozit bancar tradițional sau prin depuneri în numerar. Acesta poate fi folosit apoi pentru a plăti cu cardul, prin aplicația de euro digital, sau prin aplicația băncii intermediare.

Câți euro digitali poate deține o persoană în contul său?

Încă nu a fost stabilită o limită, estimările variind de la câteva sute, la trei milioane de euro. Acest lucru nu înseamnă că bunurile care depășesc limita de deținere nu pot fi achiziționate cu euro digitali: orice sumă în exces va fi „recuperată” și convertită din contul curent obișnuit al consumatorului. Pentru comercianți limita va fi zero, astfel încât orice euro digital colectat va fi transferat imediat în contul lor tradițional.

Scopul este de a împiedica ca introducerea monedei euro digitale să golească depozitele bancare și, în consecință, să blocheze creditarea familiilor și a întreprinderilor. Contul digital în euro nu trebuie să devină o alternativă la conturile tradiționale, înlocuind băncile europene, care nu au o poziție unitară față de acest proiect. Băncile italiene sunt în favoare, cu condiția ca investițiile în dezvoltarea infrastructurii să fie rambursate prin mecanisme de remunerare adecvate. Băncile franceze și germane, însă, sunt mai critice.

Proiect pilot în 2027

Potrivit BCE, dacă legislația este adoptată, un proiect pilot ar urma să înceapă în 2027, iar lansarea efectivă a euro digital ar putea avea loc în 2029.

Pentru aceasta este nevoie de acordul Parlamentului European și al statelor membre asupra proiectului de lege propus de Comisia Europeană pentru a concretiza acest proiect pe termen lung.



Consiliul European, organismul care reprezintă cele 27 de state membre, și-a exprimat deja sprijinul pentru acest viitor cadru legislativ, dar Parlamentul nu îl va discuta decât la primăvară.



Luând cuvântul, luni, în Parlamentul European de la Strasbourg, președinta BCE, Christine Lagarde, i-a îndemnat pe deputații europeni să își exprime sprijinul cât mai repede posibil și a căutat să atenueze diversele preocupări exprimate de oponenții proiectului.



BCE consideră euro digital ca o modalitate de a consolida suveranitatea economică europeană, având în vedere că sistemele de plată online sunt dominate în prezent de grupurile americane Visa și Mastercard.



Cu toate acestea, există unele îngrijorări, în special în ceea ce privește confidențialitatea plăților și riscul ca euro digital să înlocuiască monedele și bancnotele.



În niciun caz, BCE 'nu va avea acces la datele personale ale utilizatorilor, iar euro digital nu este destinat să înlocuiască numerarul', a asigurat Lagarde. Euro digital, pe care consumatorii îl vor putea folosi sau nu, 'va evita dependența excesivă de furnizorii străini pentru sistemele de plată esențiale pentru buna funcționare a economiei noastre', a adăugat președintele BCE.