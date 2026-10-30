Ultimele două cereri de plată din PNRR, în impas. România trebuie să trimită clarificări până pe 6 noiembrie

Ministrul Investițiilor și Proiectelor Europene Mihai Ghigiu a mers la Bruxelles pentru discuții cu reprezentanții Comisiei Europene privind ultimele două cereri de plată din Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR). România mai are de transmis clarificări și documente justificative pentru o parte dintre investițiile realizate, iar termenul-limită este 6 noiembrie. Social-democratul a avertizat că problemele rămase de rezolvat pot influența sumele pe care ţara le va încasa.

Potrivit ministrului, banii solicitați prin cele două cereri de plată sunt aferenți unor investiții deja realizate, însă Comisia Europeană cere dovezi suplimentare pentru o parte dintre proiecte.

„Comisia Europeană solicită, pentru o parte dintre investiții, dovezi privind eficiența energetică, respectarea cerințelor de mediu și punerea în funcțiune. Sunt aspecte care necesită clarificări și documente justificative, iar timpul pe care îl avem la dispoziție este foarte scurt”, a transmis Mihai Ghigiu, vineri, într-o postare pe Facebook.

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În urma discuțiilor de la Bruxelles, ministrul afirmă că a solicitat Comisiei Europene să accepte și documente emise ulterior, dacă acestea certifică rezultate obținute la termen.

„Am discutat cu reprezentanții Comisiei Europene și am solicitat acceptarea documentelor emise ulterior, atunci când acestea certifică rezultate obținute la termen. În paralel, lucrez cu ministerele responsabile pentru completarea documentației și transmiterea clarificărilor necesare”, a precizat oficialul.

Ministrul atrage atenția că România trebuie să rezolve problemele semnalate până pe 6 noiembrie, iar documentația incompletă ar putea influența valoarea fondurilor europene încasate.

„Perioada de transmitere a clarificărilor se încheie pe 6 noiembrie. Până atunci, avem de rezolvat o serie de probleme care pot influența sumele pe care România le va încasa. Fiecare zi contează, iar eforturile tuturor ministerelor implicate trebuie concentrate pe finalizarea documentației în termen”, a scris Mihai Ghigiu.

România încearcă să protejeze alte 370 de milioane de euro

Pe lângă cererile de plată din PNRR, Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene lucrează și la măsurile necesare pentru protejarea a aproape 370 de milioane de euro din fondurile de coeziune.

Potrivit ministrului, termenul pentru aceste măsuri este 31 decembrie, iar implementarea lor a început deja.

„Și în acest caz, timpul rămas pune o presiune considerabilă asupra echipelor responsabile”, a avertizat Ghigiu.

Oficialul a precizat că urmărește personal completarea documentației, accelerarea cererilor de plată și modificările de program necesare pentru a limita riscul pierderii fondurilor europene.

„Facem tot ce ține de noi pentru a limita riscul pierderii fondurilor europene și pentru ca România să încaseze cât mai mult din sumele alocate investițiilor realizate”, a transmis ministrul.

Editor : Ana Petrescu