Video „Un eveniment de tip lebădă neagră, cu implicații devastatoare”. Expert în energie: măsurile guvernului sunt „mai degrabă light”

Inquam Photos / George Călin
Scenarii extreme: petrolul ar putea atinge 180 de dolari pe baril Sistem de intervenție pe niveluri, propus de expert Categorii vulnerabile ignorate în prezent

Prețul petrolului ar putea ajunge la 150-180 de dolari pe baril, potrivit unor scenarii analizate la nivel internațional, iar într-un astfel de context ne-am putea confrunta cu „un eveniment de tip lebădă neagră”, cu implicații care pot fi devastatoare, avertizează expertul în energie Eugenia Gusilov, într-o intervenție la Digi24. În opinia sa, măsurile analizate în prezent de autoritățile române sunt „mai degrabă light” și riscă să nu fie suficiente dacă scenariul pesimist se adeverește.

Avertismentul vine în contextul în care Arabia Saudită analizează scenarii extreme pentru evoluția pieței petroliere, inclusiv posibilitatea ca prețurile să ajungă la 180 de dolari pe baril dacă tensiunile persistă după luna aprilie.

Scenarii extreme: petrolul ar putea atinge 180 de dolari pe baril

Potrivit unor oficiali din sectorul petrolier saudit, citați de presa internațională, escaladarea conflictului din regiune și atacurile asupra infrastructurii energetice au redus deja oferta globală și au amplificat volatilitatea pieței.

Loviturile asupra unor instalații din Iran, Qatar și Arabia Saudită, dar și atacurile asupra navelor din Golful Persic au crescut riscul blocării Strâmtorii Ormuz, un punct strategic prin care tranzitează aproximativ 20% din petrolul mondial.

În acest context, prețurile au crescut cu aproximativ 50% de la începutul conflictului, iar cotațiile Brent au urcat până la circa 119 dolari pe baril. Scenariile analizate indică posibile creșteri spre 138-140 de dolari în perioada imediat următoare, 150 de dolari în aprilie și chiar 180 de dolari dacă perturbările persistă.

În acest context, Eugenia Gusilov a avertizat că un astfel de scenariu ar avea consecințe majore și ar putea depăși capacitatea actuală de reacție a autorităților.

„Dacă scenariul cel mai negru se adeverește, respectiv prețul ajunge la 150-180 de dolari/baril, avem de a face cu un eveniment de tip lebădă neagră, cu implicații care pot să fie devastatoare. Motiv pentru care, dacă suntem în scenariul acesta cel mai pesimist, care se poate transforma în lebădă neagră, măsurile pe care le are în vedere guvernul român la ora actuală sunt măsuri mai degrabă light, sunt de categorie ușoară, de intervenție”, a explicat expertul.

Ea a subliniat că autoritățile au ales până acum intervenții limitate și evită măsuri mai dure în piață.

„Vedem faptul că guvernul român ezită cu niște măsuri de pildă care să fie aplicate tuturor șoferilor. Guvernul român a mers pe varianta de măsuri țintite, transportatori, agricultori. Merge pe varianta de acciză flexibilă, deci soluția pe care o are Italia implementată. Adică, practic, nu vrea o intruziune brutală”, a spus Gusilov.

„În momentul de față, avem de a face cu un premier liberal, se exclude plafonarea prețului. Deci, practic, merg pe varianta de reducere a accizei, nu merg pe varianta de suspendare a accizei, nu merg pe varianta de reducere a TVA-ului, dar s-ar putea ca măsurile acestea mai ușoare pe care le gândesc ei de intervenție să nu fie suficiente dacă avem de a face cu un eveniment major de tip lebădă neagră. Adică ele sunt măsuri bune, dar pentru niveluri de intensitate ale crizei mai reduse”, a adăugat ea.

Sistem de intervenție pe niveluri, propus de expert

În opinia sa, autoritățile ar trebui să construiască un plan clar, pe mai multe niveluri, în funcție de evoluția crizei.

„Cred că o soluție ar fi să gândim măsurile sau setul de măsuri pe niveluri: nivelul 1, țintit, pentru transportatori și agricultori; nivelul 2, încă ceva; nivelul 3, și aici trebuie guvernul să vină și să stabilească ce înseamnă un preț care declanșează o măsură mai severă sau mai radicală. Nivelul 3, de pildă, să meargă și mai departe”, a explicat Eugenia Gusilov.

Ea avertizează că abordarea actuală ar putea fi depășită rapid într-un scenariu sever.

„S-ar putea ca varianta aceasta de intervenție soft, de ajutorare țintită, să nu fie suficientă”, a spus expertul.

Pentru a ilustra amploarea măsurilor care pot fi luate în astfel de situații, Gusilov a oferit exemple din regiune.

„Sunt țări ca Slovacia, unde se spune că prețul la ei în țară nu trebuie să fie mai mare decât în Austria. Dar avem mai aproape de casă Republica Moldova, care de asemenea a limitat cantitatea pe care o poți cumpăra la recipient. Adică nu plinul pe care ți-l faci, acolo nu există limită, dar dacă vrei să cumperi un anumit volum la recipient, acolo 20 de litri doar”, a explicat ea.

Categorii vulnerabile ignorate în prezent

Expertul a atras atenția că există și alte categorii care ar trebui incluse în schemele de sprijin: „Ar trebui să gândească nivel de răspuns pe mai multe nivele. De pildă, ce facem cu acele autobuze școlare, care depind de bugetele locale și care transportă elevii în localități unde nu există alternativa transportului public, unde nu ai metrou. Deci există și alte categorii care ar trebui ajutate, în afară de agricultori”.

La nivel global, un petrol la 150-80 de dolari pe baril ar putea declanșa un lanț de efecte economice: creșterea inflației, majorarea dobânzilor și încetinirea economiilor.

În același timp, specialiștii avertizează asupra fenomenului de „distrugere a cererii”, care apare atunci când prețurile devin prea mari, iar consumatorii își reduc drastic consumul de combustibil.

