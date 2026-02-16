Live TV

Exclusiv Un fost ministru de Finanțe de la PSD acuză lipsa banilor din PNRR. Reacția vicepremierului Oana Gheorghiu

Data publicării:
adrian caciu oana gheorghiu
Adrian Câciu, deputat PSD și Oana Gheorghiu, vicepremier - colaj foto. Inquam Photos / George Călin
Din articol
Gheorghiu: Restul cererilor de plată din PNRR sunt în curs

Fostul ministru de Finanțe Adrian Câciu a declarat, luni la Digi24, că România se confruntă cu întârzieri majore în accesarea fondurilor din PNRR, lucru care pune presiune pe bugetul național. „Ieri a fost 15 februarie și s-au îndeplinit două luni de la cererea de plată numărul 4. Nu avem niciun răspuns astăzi de la Comisia Europeană, că cererea de plată numărul 4 de 2,3 miliarde euro ar fi validă”, a spus deputatul PSD. În schimb, vicepremierul Oana Gheorghiu a afirmat, tot la Digi24, că doar 231 de milioane euro sunt în risc din cauza pensiilor speciale, iar restul cererilor de plată din PNRR sunt în curs.

„Ceea ce nu se spune este că România a rămas fără banii din PNRR în conturi. Adică a avut la dispoziție 10,5 miliarde și a cheltuit deja 11 miliarde. Faptul că noi nu tragem un eurocent din PNRR, faptul că am pierdut — n-am primit nici măcar acei 840 de milioane de euro din cererea 3 care erau suspendați, printre jaloane fiind și pensiile magistraților, este și reforma managementului în energie, este operaționalizarea AMEPIP, banii aceia n-au intrat.

Ieri a fost 15 februarie și s-au îndeplinit două luni de la cererea de plată numărul 4. Nu avem niciun răspuns astăzi de la Comisia Europeană, că cererea de plată numărul 4 de 2,3 miliarde euro ar fi validă. Dacă nouă luni ne intră acești bani, toate facturile din PNRR și de aceea se înregistrează iar întârzieri la facturile PNRR, pentru că au ajuns iar întârzieri de trei sau patru luni, toate facturile se plătesc din bani naționali. Bani naționali care, ce să vezi, ne împrumutăm cu 7% dobândă.

Deci lucrurile acestea trebuie tranșate. Trebuie făcută o cale de acțiune, încă o dată cu Bolojan, cu această coaliție, dar trebuie să înțeleagă toată lumea că nu este un loc în care să ne mai jucăm pe marketing. Este un loc în care ori se face treabă, ori ne oprim și tragem o concluzie și vedem cum continuăm mai departe”, a explicat Adrian Câciu, într-0 intervenție luni la Digi24.

Social-democratul Adrian Câciu a fost ministru de Finanțe în Guvernul condus de Nicolae Ciucă, din 2021 până în 2023, iar în perioada 20230 - 2024 a fost ministrul Investițiilor și Proiectelor Europene în Guvernul condus de Marcel Ciolacu.

Gheorghiu: Restul cererilor de plată din PNRR sunt în curs

Întrebată despre afirmațiile lui Câciu, vicepremierul Oana Gheorghiu a reacționat tot la Digi24: „Nu am informațiile pe care le-ați precizat și pe care le-a spus domnul Câciu”.

„Știu că într-adevăr este vorba de suma de 231 de milioane de euro pe care România o va pierde pentru că pensiile speciale nu au fost anulate. Nu, nu s-a făcut reforma acestora. Despre restul banilor nu am informații, că nu ar fi aprobați, cererile de plată sunt în curs. România are de bifat anumite jaloane”, a completat ea.

Vicepremierul Gheorghiu l-a contrazis pe fostul ministru al PSD și în ceea ce privește operaționalizarea Agenție pentru Monitorizarea și Evalularea Performanțelor Întreprinderilor Publice (AMEPIP).

„Am auzit că domnul Câciu vorbea despre operaționalizarea AMEPIP. Acest lucru s-a întâmplat și nu cred că are România o problemă cu acest jalon. Așteptăm să vedem un răspuns și probabil că domnul ministru Pâslaru poate să dea explicații mai clare și la zi privind aceste cereri de plată”, a conchis Oana Gheorghiu.

Editor : Ana Petrescu

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
marcel ciolacu psd
1
Marcel Ciolacu: Cel mai bine pentru România este, dacă se rupe această coaliţie, să...
Viktor Orban
2
Înfuriat de declarațiile lui Zelenski făcute la Munchen, Viktor Orban îi dă replica...
maria zaharova sustine o conferinta de presa
3
Prima reacție a Rusiei după acuzațiile privind otrăvirea cu o substanță rară a lui...
Vladimir Putin
4
„Patrioții furioși” ai Rusiei întorc armele împotriva lui Putin. Cum a ajuns „țarul cel...
Marcel Ciolacu și Ilie Bolojan stau de vorba
5
Ciolacu, nemulțumit după prezidențiale: „Eu am demisionat, nu l-am văzut pe Bolojan sau...
"Niciodată în viaţa mea nu am lucrat pentru bani, vă jur!" Are o avere uriașă, dar merge cu metroul în București
Digi Sport
"Niciodată în viaţa mea nu am lucrat pentru bani, vă jur!" Are o avere uriașă, dar merge cu metroul în București
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
oana gheorghiu
Oana Gheorghiu, despre reducerea cheltuielilor și reforma companiilor de stat: „Obiectivul nu este să concediem oameni”
lideri coalitie guvernare
Coaliția intră în ședință, după blocajul privind reforma administrației. Ce condiții pune PSD, după ce s-a opus tăierilor (surse)
EDL BALUTA MOTIUNE ATACURI CIUCU BOLOJAN 020226_00270
Daniel Băluţă: O grămadă de oameni când aud de domnul Bolojan fug, la fel cum fugeau de Jupuitu în Moromeţii când venea să ia fonciirea
BUCURESTI - SEDINTA DE GUVERN - BRIEFING - 21 NOI 2024
Bogdan Ivan, aluzie la Ilie Bolojan: Nu poți să pui un contabil în fruntea unei companii, se va uita la fiecare cost
ilie bolojan
Un fost ministru PSD îl amenință pe Bolojan direct: „Dacă nu-și revine, îl schimbăm noi, nu trebuie să-l schimbe AUR”
Recomandările redacţiei
inflatie-1536x768
Avertismentul unui economist după ce inflația a coborât la 9,6%...
Snowing on cars in the morning, snow on street in Bucharest, Romania, 2021
Meteorologii anunță un nou val de frig și ninsori în mare parte din...
o asistenta vaccineaza un copil
Mai puțin de jumătate dintre copiii din România sunt vaccinați cu...
caini la adapost
„Sub blăniţa căţeilor am găsit nenorocire”. Toţi câinii schingiuiți...
Ultimele știri
Plic suspect cu fiole și substanță necunoscută, descoperit la biroul premierului israelian Benjamin Netanyahu
Kremlinul reacționează la acuzațiile că l-ar fi ucis pe Navalnîi. Astăzi se împlinesc doi ani de la moartea opozantului lui Putin
VIDEO Doi angajați ai unei primării din Dolj și poștașul comunei s-au luat la bătaie după ce au petrecut de ziua primarului
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Halle Berry dezvăluie cum a știut că Van Hunt este „alesul”. Actrița și-a etalat cu mândrie inelul de logodnă...
Cancan
Ex-soția vedetei Antena 1 s-a combinat cu multimilionarul Cosmopolis. De Sfântul Valentin, a scos-o la o...
Fanatik.ro
Neluțu Varga, cadoul perfect pentru Ciprian Deac în ziua în care fotbalistul împlinește 40 de ani: „Nu se...
editiadedimineata.ro
Un caz de dispariție din SUA redeschide dezbaterea despre limitele vieții private
Fanatik.ro
Mihai Stoica, dezamăgit după Universitatea Craiova – FCSB 1-0: “Un egal era echitabil! Cu un punct eram la...
Adevărul
A murit „regele motorinei”, partenerul „de afaceri” al fostului șef al ANAF Sorin Blejnar. Era dat în...
Playtech
Cum se putea salva femeia prinsă în mașina electrică în flăcări, în Sectorul 6. Detaliul ignorat care ar fi...
Digi FM
Paula Seling, mesaj de ziua fetiței pe care a adoptat-o acum 9 ani: "Mă uit la tine și învăț ce înseamnă...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
Omul pe care Gheorghe Hagi l-ar vrea afară din FRF, pentru a prelua echipa națională. Prunea: "Neapărat!"
Pro FM
Cine sunt finaliștii Selecției Naționale de la Eurovision 2026. Doi artiști au primit wild card din partea...
Film Now
Ce a făcut James Van Der Beek cu doar o lună înainte de a se stinge din viață. Decizia lui a stârnit...
Adevarul
„Ăsta nu e un avion la clasa întâi, e un tren din Africa”. Surpriza totală pentru un român în „bolidul”...
Newsweek
INS confirmă: pensionarii au pierdut 3.700 lei din pensie în 2025. Au șanse să obțină indexarea în instanță?
Digi FM
Sarah Ferguson i-ar fi cerut un loc de muncă lui Jeffrey Epstein. "Am nevoie disperată de bani”, arată...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
Ce este hemocromatoza, boală genetică supranumită "blestemul celtic". Simptomele afecțiunii, uneori evidente...
Digi Animal World
Cum arată cea mai rară vulpe din lume. Experții au capturat unul dintre ultimele exemplare și i-au montat un...
Film Now
Un film cu Margot Robbie, clasificat R, a debutat cu încasări de aproape 35 de milioane de dolari la box...
UTV
Jennifer Lopez a încins Instagramul la 56 de ani. Ținuta din sala de sport a stârnit valuri de reacții online