Fostul ministru de Finanțe Adrian Câciu a declarat, luni la Digi24, că România se confruntă cu întârzieri majore în accesarea fondurilor din PNRR, lucru care pune presiune pe bugetul național. „Ieri a fost 15 februarie și s-au îndeplinit două luni de la cererea de plată numărul 4. Nu avem niciun răspuns astăzi de la Comisia Europeană, că cererea de plată numărul 4 de 2,3 miliarde euro ar fi validă”, a spus deputatul PSD. În schimb, vicepremierul Oana Gheorghiu a afirmat, tot la Digi24, că doar 231 de milioane euro sunt în risc din cauza pensiilor speciale, iar restul cererilor de plată din PNRR sunt în curs.

„Ceea ce nu se spune este că România a rămas fără banii din PNRR în conturi. Adică a avut la dispoziție 10,5 miliarde și a cheltuit deja 11 miliarde. Faptul că noi nu tragem un eurocent din PNRR, faptul că am pierdut — n-am primit nici măcar acei 840 de milioane de euro din cererea 3 care erau suspendați, printre jaloane fiind și pensiile magistraților, este și reforma managementului în energie, este operaționalizarea AMEPIP, banii aceia n-au intrat.

Ieri a fost 15 februarie și s-au îndeplinit două luni de la cererea de plată numărul 4. Nu avem niciun răspuns astăzi de la Comisia Europeană, că cererea de plată numărul 4 de 2,3 miliarde euro ar fi validă. Dacă nouă luni ne intră acești bani, toate facturile din PNRR și de aceea se înregistrează iar întârzieri la facturile PNRR, pentru că au ajuns iar întârzieri de trei sau patru luni, toate facturile se plătesc din bani naționali. Bani naționali care, ce să vezi, ne împrumutăm cu 7% dobândă.

Deci lucrurile acestea trebuie tranșate. Trebuie făcută o cale de acțiune, încă o dată cu Bolojan, cu această coaliție, dar trebuie să înțeleagă toată lumea că nu este un loc în care să ne mai jucăm pe marketing. Este un loc în care ori se face treabă, ori ne oprim și tragem o concluzie și vedem cum continuăm mai departe”, a explicat Adrian Câciu, într-0 intervenție luni la Digi24.

Social-democratul Adrian Câciu a fost ministru de Finanțe în Guvernul condus de Nicolae Ciucă, din 2021 până în 2023, iar în perioada 20230 - 2024 a fost ministrul Investițiilor și Proiectelor Europene în Guvernul condus de Marcel Ciolacu.

Gheorghiu: Restul cererilor de plată din PNRR sunt în curs

Întrebată despre afirmațiile lui Câciu, vicepremierul Oana Gheorghiu a reacționat tot la Digi24: „Nu am informațiile pe care le-ați precizat și pe care le-a spus domnul Câciu”.

„Știu că într-adevăr este vorba de suma de 231 de milioane de euro pe care România o va pierde pentru că pensiile speciale nu au fost anulate. Nu, nu s-a făcut reforma acestora. Despre restul banilor nu am informații, că nu ar fi aprobați, cererile de plată sunt în curs. România are de bifat anumite jaloane”, a completat ea.

Vicepremierul Gheorghiu l-a contrazis pe fostul ministru al PSD și în ceea ce privește operaționalizarea Agenție pentru Monitorizarea și Evalularea Performanțelor Întreprinderilor Publice (AMEPIP).

„Am auzit că domnul Câciu vorbea despre operaționalizarea AMEPIP. Acest lucru s-a întâmplat și nu cred că are România o problemă cu acest jalon. Așteptăm să vedem un răspuns și probabil că domnul ministru Pâslaru poate să dea explicații mai clare și la zi privind aceste cereri de plată”, a conchis Oana Gheorghiu.

