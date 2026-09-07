Un guvern cu puteri depline, necesar pentru rectificare și bugetul pe 2027. Daniel Dăianu: „Trebuie să reparăm finanțele publice”

România are nevoie de un guvern cu puteri depline pentru realizarea rectificării bugetare și construirea bugetului pentru 2027, avertizează Daniel Dăianu, președintele Consiliului Fiscal. În introducerea Raportului instituției pentru 2025, acesta afirmă că finanțele publice trebuie „reparate”, iar prelungirea crizei politice poate pune în pericol reducerea deficitului, reformele și ratingul de țară.

Dăianu susține că actualele probleme bugetare sunt rezultatul unor politici greșite, după mai mulți ani în care România a cheltuit peste posibilitățile sale. Țara se afla în procedură de deficit excesiv încă înaintea pandemiei, iar datoria publică a urcat de la aproximativ 35% din PIB în 2019 la peste 60% în 2026.

Aproximativ jumătate din datorie este externă. România se confruntă, în același timp, cu deficite gemene, un deficit bugetar ridicat și un deficit mare de cont curent, acesta din urmă fiind finanțat în proporție de peste 55% prin împrumuturi.

„De ani buni, România trăia mult peste posibilități din cauza unor politici bugetare greșite și era numai o chestiune de timp confruntarea cu o realitate foarte dură: iminența unei corecții bugetare de amploare”, a afirmat președintele Consiliului Fiscal.

Citește și: Consiliul Fiscal nu exclude ca România să intre într-o recesiune ușoară în 2026. Cum arată prognozele pentru 2027

Agențiile de rating au avertizat asupra instabilității politice

Fitch și Moody’s au menținut ratingul suveran al României datorită reducerii deficitului bugetar realizate în ultimii doi ani. Deficitul a coborât de la 9,3% din PIB în 2024 la 7,9% în 2025 și este estimat să ajungă în jurul nivelului de 6% în 2026.

În primele șapte luni ale acestui an, deficitul bugetar a fost de 2,34% din PIB, cu aproximativ 1,7 puncte procentuale sub nivelul înregistrat în perioada similară din 2025. Ajustarea s-a bazat pe înghețarea salariilor și pensiilor și pe majorarea unor taxe, în special TVA și accize.

Dăianu a explicat că această combinație de măsuri a fost inevitabilă, deoarece nici reducerea drastică a cheltuielilor, nici creșterea masivă și rapidă a veniturilor fiscale nu reprezentau variante realiste. Corecția bugetară de peste trei puncte procentuale din PIB realizată în perioada 2025-2026 a avut însă un cost economic și social, resimțit prin diminuarea puterii de cumpărare și prin efectele asupra mediului de afaceri.

„Agențiile Fitch și Moody’s au menținut ratingul suveran al României, dată fiind corecția remarcabilă a deficitului bugetar realizată în ultimii doi ani. (...) Ambele agenții de rating au menționat însă instabilitatea și fragilitatea politică drept un factor care periclitează ratingul României, fiindcă ele judecă și perspectiva procesului de consolidare bugetară”, a avertizat acesta.

Economia României a crescut cu numai 0,9% în 2024 și cu 0,7% în 2025, în pofida investițiilor publice importante, iar Consiliul Fiscal nu a exclus o recesiune ușoară în 2026.

Fondurile PNRR vor continua să sprijine economia

Daniel Dăianu a afirmat că fondurile europene vor sprijini masiv economia în 2026, chiar dacă România nu va reuși să atragă toate sumele disponibile prin PNRR. Printre banii care riscă să nu mai fie încasați se numără cei legați de neîndeplinirea reformei salarizării unitare.

„În 2026, chiar dacă nu toate sumele din PNRR sunt absorbite, este și situația legii salarizării unitare, fondurile europene vor contribui masiv la sprijinirea economiei, în condițiile în care impactul corecției bugetare este sever; în acest an, este posibil să avem o recesiune ușoară”, a mai spus președintele Consiliului Fiscal.

Căderea Guvernului Bolojan, în urma moțiunii de cenzură din 5 mai, și destrămarea coaliției au ridicat semne de întrebare privind capacitatea instituțională a României de a continua reducerea deficitului și reformele asumate.

În condițiile în care PNRR se încheie în acest an, Dăianu a susținut că România trebuie să folosească mai eficient celelalte fonduri europene, să valorifice programul SAFE și să continue reformele din sectorul public.

„Legea salarizării unitare nu trebuie abandonată”

Neîndeplinirea reformei salarizării unitare implică pierderea a 770 de milioane de euro, însă președintele Consiliului Fiscal a precizat că această sumă nu poate provoca singură un derapaj bugetar.

Legea este necesară pentru corectarea inechităților și pentru introducerea unei evoluții predictibile a salariilor din sectorul public, astfel încât majorările să nu mai pună în pericol finanțele statului.

„Regretabil este că discutarea acestei legi nu s-a făcut la timp. Este bine ca în lunile care vin să se încerce realizarea unui consens privind această reformă, astfel încât proiectul de buget pentru 2027 să o includă, dar având în vedere constrângerile care decurg din continuarea consolidării bugetare. Reforma salarizării unitare nu trebuie să fie abandonată; ea ajută ratingul suveran și credibilitatea politicii economice”, a afirmat Dăianu.

În acest context, președintele Consiliului Fiscal a spus că România are nevoie de un Executiv stabil, capabil să aprobe rectificarea bugetară și să pregătească bugetul pentru anul următor.

„Rectificarea bugetară și construcția bugetului pentru 2027 reclamă formarea unui guvern cu puteri depline. Situația internă și cea internațională cer un asemenea guvern”, a afirmat Dăianu.

Pentru 2027, cheltuielile cu salariile și pensiile nu ar trebui să crească într-un ritm mai rapid decât PIB-ul nominal, iar o eventuală indexare trebuie să fie prudentă. Consiliul Fiscal a estimat că economia ar putea avansa cu aproximativ 2%, iar inflația ar putea coborî sub 4% la sfârșitul anului, dacă nu vor apărea alte șocuri puternice.

Consolidarea bugetară trebuie continuată și anul viitor, când deficitul ar trebui să coboare în jurul nivelului de 5,5% din PIB. Dăianu a apreciat că obiectivul poate fi atins dacă statul își îmbunătățește semnificativ colectarea veniturilor.

România încasează din taxe și contribuții aproximativ 29% din PIB, în timp ce media Uniunii Europene depășește 40%. Diferența este pusă pe seama unui regim fiscal inadecvat, a legislației permisive, a evaziunii și a protejării unor privilegii.

„Trebuie să valorificăm rezervele de eficiență care există în sectorul public, să folosim cât mai bine banii europeni, să fructificăm din plin programul SAFE, să existe eficacitate în combaterea evaziunii și optimizărilor fiscale, a corupției și să facem reformele necesare în sectorul public. (...) Repararea bugetului public este ca o bătălie pentru apa grea”, a concluzionat acesta.

Citește și: Consiliul Fiscal recomandă ajustarea graduală a vârstei de pensionare. Avertismentul privind generația „decrețeilor”

Editor : A.D.